Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:29

  Schmit написав:
200+ виготовлених фламінгів - мабуть ще не достатньо.

Екзистенційна контрольована війна.
Тобто війна-бійка на смерть-виживання за правилами.
Гаряча холодна вода.

Матриця.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:40

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Ок, мог просто сказать "да", но тоже принимается. Теперь ВНИМАНИЕ - вопрос со звездочкой - сразу не отвечай, хорошо подумай.
Чем вариант "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон" отличается от "воюем до посинения" - о котором я позавчера писал? ;)

ні чувак, спочатку ти відповіси на неодноразово задане питання - що робити, коли агресор не хоче йти на перемовини.

Снова у учетки операто сменился? -- без проблем - напоминаю что ты пропустил
...
-- ваша братия с громкими заявлениями выступила -- вам эти заявления и доказывать. Как я предыдущему оператору уже говорил: на меня стрелки не переводи.

коли починають писати про обліківку - перша ознака, що аргументів немає 8) я теж пишу про ботів, але по відношенню до обліківок, які реальні ноунейми, де не проглядається людина. а ти серйозно не бачиш, що спілкуєшся з людиною? бо тоді це ознака не дуже далекої людини, ху.нтер...

ми тоді доводити нічого не маємо, я й так витратив на це багато часу, а від тебе не була ЖОДНОЇ пропозиції. хочеш обговорення - кажи свої думки. а оці твої провокації - а розшифруйте мені, а у вас тут кома не там стоїть, а я спеціально задаю безглузде питання - тренуйся десь в іншому місці троль. на Раші бовдурів багато, тобі туди :lol:

бо ти то на ЛАДа посилаєшся, то на Бандерлога - а змісту немає, всі твоє уривки вони не складаються в цілісну картину. для мене єдина питання - ти дійсно не можещ формулювати питання, чи робиш це свідомо, щоб заплутати опонента? мене не заплутаєш, плуталка в тебе не виросла :lol:

тому, чекаю твоєї думки (якщо вона є) - що робити, коли агресор не хоче вести перемовини? 8)
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:43

  ЛАД написав:Интересно, с какой радости по мнению "глави Офісу міграційної політики Василя Воскобойника" "талановиті люди з-за кордону" поедут в Украину и в каком количестве, если из Украины может выехать "до двох мільйонів осіб"?
И вопрос к турбопатриотам - вы уверены, что "іноземні робітники" будут разговаривать на чистом украинском языке, в т.ч. и между собой? :)
Сколько новых неизвестных слов появится в рідній мові? С этими словами вы будете бороться так же истово, как с русизмами?
А если это будут мигранты из стран с высокой рождаемостью? Не боитесь, что по итогам войны через десяток-другой лет украинцы могут стать меньшинством?
Це буде перемога?
Что скажет экономист шаман?

Я не економіст, але з минулого досвіду роботи з людьми з усього світу, у т.ч. була одна філіпінка, простіше розмовлять англійською на якомусь середньому рівні. Чому? Тому-що багато країн вчать англійську, звісно у кожного свій акцент, таж філіпінка не вимовляла букву Ш, замість Ш була буква S. Французи дикий французський акцент.
Якщо хтось здуру повернеться, куди у Вівчанськ? Харків ще здивують нові українці, які вже зараз є, мовою "Мая твая нипанима, атайди ат маего жены". Звикайте. Це вам не 3 студенти з Нігерії, які непогано розмовляли російською і не тільки розмовляли, а й матюкались. Де їх навчили, в універі? В універі викладання англійською було. За кордоном у мене тільки одна знайома-викладачка, яка розмовляє українською, інші мабуть усі російськомовні, діти звісно у школах вивчали українську, не знаю чи продовжують онлайн.
Меншість українців може буть, якщо завезти мільйони громадян Бангладешу, Еритреї, Сомалі, Філіпін. Досвід срср завезених працівників з В`єтнаму шо показав? Вони спершу кучкувались, потім вивчили російську і українську мови, деякі у 90-ті додому чкурнули, але деякі залишились, одружившись з нашими.
Тому так.

PS: Стосовно зарплат, вакансія у структурі МВС, без броні, сісадмін, прифронтове місто, 18 тисяч гривень, не доларів чи ойро, саме гривень. Хто піде на ту вакансію, може Федоров спробує разом з Гетьманцевим?
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:51

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:.........
Голову на отсечение не дам, но если не ошибаюсь, уральские заводы не эвакуировали.
Но даже если такое было, то что вас так удивляет - до Волги немцы как-никак дошли.

До Волги ? Немцы бомбили Диксон , Красноярский край, Сибирь

Я где-то писал, что не бомбили?

Ты ,при***, поблагодарить за интеренсную информацию надо , а не выебываться
Только что-то небанальное проскочило сквозь тонны вашего УГ, а они еще огрызаются.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:53

  detroytred написав:trololo
Оця дискусія Шамана з Хантером, де він задає питання "що робити?" яскраво показує колію, в якій влада за будь-яких розкладів.
...

де ви побачили дискусію? дискусія - це коли опоненти доводять один одному свою позицію, аргументуючи це. у випадку ху.нтера - це він хоче заперечити мої думки, але аргументів немає, тому в хід йде перекручування та демагогія, отримуємо купу флуду.

чого заперечити? причини різні - хтось тут ностальгує по срср (не булемо вказувати пальцем), хтось досі асоціює себе з Рашею (а людина яка спілкується російською, вважає себе вірянином РПЦ - до якої країни має себе відносити?). роки русифікації й загальна пропаганда руських - що срср, що поточної Раші - це все наслідки. й це надовго. ми бачимо це навіть по настроях країн Східної Європи, а що казати про нас. як мінімум до останнього раба, народженого в срср. це довгий шлях.

й ще є антиамериканські та антизахідні погляди, лівацькі ідеї. це більш наслідок срср й не тільки. й в Україні антизахідних поглядів притримується чимало людей - ми це й на форумі бачимо. найбільш прикольно, коли антизахідні тези просувають втікачі з-за кордону :D звісно з Європи.

але з аргументами в них біда, бо останні десятиріччя після розпаду срср чітко показали чого досягають країни прихильники різних ідей. ще раз нагадаю про ліві - КНДР, Куба, Венесуела. Раша давно відмовилась від лівацтва, там махровий капіталізм. тому використовують різну демагогію. одна з них - на мої аргументи замість зустрічних - просто назвати це пропагандою. я з цим стикнувся ще й до форуму. бла-бла-бла все красиво, переходимо до конкретики - а аргументів немає - бо рахунок й так на табло.

я б із задоволенням обговорив недоліки поточного стану розвинених країн (там є що обговорити, там зараз своя криза) й що робити - але нема з ким, ніхто не підтримує дискусію на цьому рівні. тут рівень - все погано, далі буде гірше 8)
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:54

  Shaman написав:тому, чекаю твоєї думки (якщо вона є) - що робити, коли агресор не хоче вести перемовини? 8)

Агресор хоче перемовин на своїх умовах.
Україну дані умови не влаштовують.

Питання стоїть:
Що робити, коли Україну не влаштовують умови агресора для перемовин?
Битися до часу, коли агресор змінить свої вимоги-умови на такі, що влаштують Україну.

Цей час настане, коли агресор дійде до виснаження тощо.
Тобто битися до виснаження агресора.

Залишилось лише визначити, що таке це виснаження?
Як поступкам приписують зраду-капітуляцію, так і виснаження ворога до рівня, який спонукає його кардинально змінити умови, можна вважати Перемогою.
Бо в обороні він може стояти довго... і чекати виснаження України.


Тому й сподівання на умовно Трампа та лебедів. Тобто те, що може спонукати агресора змінити вимоги, раніше. До часу виснаження. Хоч прям сьогодні.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:56

  Shaman написав:
  _hunter написав:Ок, мог просто сказать "да", но тоже принимается. Теперь ВНИМАНИЕ - вопрос со звездочкой - сразу не отвечай, хорошо подумай.
Чем вариант "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон" отличается от "воюем до посинения" - о котором я позавчера писал? ;)


  _hunter написав:Снова у учетки операто сменился? -- без проблем - напоминаю что ты пропустил
Зображення
-- ваша братия с громкими заявлениями выступила -- вам эти заявления и доказывать. Как я предыдущему оператору уже говорил: на меня стрелки не переводи.

коли починають писати про обліківку - перша ознака, що аргументів немає

ми тоді доводити нічого не маємо,

Аргумент прост: если "один и тот же человек" прямо посреди дня "забывает" о чем писал несколько часов тому назад - тут только два объяснения: Альцгеймер и "это разные люди".

Оговорка по Фрейду? :roll:
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:03

  _hunter написав:
  trololo написав:
  _hunter написав:Вы как-то очень странно риски сравниваете: пусть и низкая, но вероятность глобального кирдыка vs пусть и 100%, но потеря одной страны в восточном заевропье...


ризик ядерного удару по україні турбує США та китай не тому, що їм вдруг нас стане жаль, а тому що це змінює їхні ризики та баланс сил.

сам факт нападу на Україну (вихід за межі дозволеного) це ризик із довгостроковими наслідками для США не тому, що вони конкретно за нас сильно переживають (чи переживали за байдена), а тому що Україною це не обмежується
не можу пояснити детальніше, сподіваюсь ви зловили думку.

>>> ризик ядерного удару по україні турбує
этот риск их _вообще_ не заботит. Угроза была - "бить по НАТО"...

>>> це ризик із довгостроковими наслідками для США
Штаты сейчас всеми силами открещиваются от той старой роли "доброго халявного полицейского"...


не зловили... :(
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:04

  UA написав:
  fox767676 написав:Україна жорстко прорахувалася свого часу поставивши ВСЕ на конячку що почала видихатися...

На жаль це так.
Наші союзники лузери.
Спроб домовитися з единою супердержавою - Китаєм, Україна досі не робить.


Хитрый, да ? ))
На какой платформе договариваться?
Украина это антипод КНР идеологически, методологически.
\У нас диктатура хунвейбинов ('активистов"), в КНР они разрушили детство СИ и карьеру его родителей.
В КНР уже при Мао их прижали к 1970, а после Мао осудили по-полной как элемент "феодально-фашистской" диктатуры.
Последние идейные их последователи были спровоцированы через внедренных агентов присоединиться к протестам на Тяньанмень, там их кишки на танки и намотали.
В КНР мериторкратия, злые языки скажут что геронтократия, но это в любом случае прямо противоположно идеалам навязываемым в Украине.
Поэтому КНР при текущих обстоятельствах заинтересована в показательной порке Украины.
Рано или поздно украинцам, если они не хотят триколоров над правобережной Украиной, придется врсстанавливать советские памятники (и выявлять тех кто их сбрасывл, не говоря уже о декоммунизаторах) прводить в порядок кадры и механизмы формирования структур управления, провести как минимум ревизию, а по уму осуждение того что творилось с 2013, подобную тому что было на 11 съезде кПК или 20 КПСС.
Сккорее всего надо будет увековечить и руководителей КПК - Чэнь Юня, ЦЗян Цзе Миня (он вообще отговаривал Кучму от ядерного разоружения)
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:08

  Shaman написав: тут рівень - все погано, далі буде гірше 8)

А також - все добре, далі буде краще.

Тому й пропоную: виходити з - буде так, як буде.
Не домислюючи-вигадуючи з якої метою і чому хто тут що пише.
По суті це є типовим демагогічним прийомом - знецінення думки опонента.
