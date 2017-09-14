Додано: Суб 30 сер, 2025 09:53

detroytred написав:

Оця дискусія Шамана з Хантером, де він задає питання "що робити?" яскраво показує колію, в якій влада за будь-яких розкладів.

де ви побачили дискусію? дискусія - це коли опоненти доводять один одному свою позицію, аргументуючи це. у випадку ху.нтера - це він хоче заперечити мої думки, але аргументів немає, тому в хід йде перекручування та демагогія, отримуємо купу флуду.чого заперечити? причини різні - хтось тут ностальгує по срср (не булемо вказувати пальцем), хтось досі асоціює себе з Рашею (а людина яка спілкується російською, вважає себе вірянином РПЦ - до якої країни має себе відносити?). роки русифікації й загальна пропаганда руських - що срср, що поточної Раші - це все наслідки. й це надовго. ми бачимо це навіть по настроях країн Східної Європи, а що казати про нас. як мінімум до останнього раба, народженого в срср. це довгий шлях.й ще є антиамериканські та антизахідні погляди, лівацькі ідеї. це більш наслідок срср й не тільки. й в Україні антизахідних поглядів притримується чимало людей - ми це й на форумі бачимо. найбільш прикольно, коли антизахідні тези просувають втікачі з-за кордонузвісно з Європи.але з аргументами в них біда, бо останні десятиріччя після розпаду срср чітко показали чого досягають країни прихильники різних ідей. ще раз нагадаю про ліві - КНДР, Куба, Венесуела. Раша давно відмовилась від лівацтва, там махровий капіталізм. тому використовують різну демагогію. одна з них - на мої аргументи замість зустрічних - просто назвати це пропагандою. я з цим стикнувся ще й до форуму. бла-бла-бла все красиво, переходимо до конкретики - а аргументів немає - бо рахунок й так на табло.я б із задоволенням обговорив недоліки поточного стану розвинених країн (там є що обговорити, там зараз своя криза) й що робити - але нема з ким, ніхто не підтримує дискусію на цьому рівні. тут рівень - все погано, далі буде гірше