Екзистенційна контрольована війна.
Тобто війна-бійка на смерть-виживання за правилами.
Гаряча холодна вода.
Матриця.
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:29
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:40
коли починають писати про обліківку - перша ознака, що аргументів немає я теж пишу про ботів, але по відношенню до обліківок, які реальні ноунейми, де не проглядається людина. а ти серйозно не бачиш, що спілкуєшся з людиною? бо тоді це ознака не дуже далекої людини, ху.нтер...
ми тоді доводити нічого не маємо, я й так витратив на це багато часу, а від тебе не була ЖОДНОЇ пропозиції. хочеш обговорення - кажи свої думки. а оці твої провокації - а розшифруйте мені, а у вас тут кома не там стоїть, а я спеціально задаю безглузде питання - тренуйся десь в іншому місці троль. на Раші бовдурів багато, тобі туди
бо ти то на ЛАДа посилаєшся, то на Бандерлога - а змісту немає, всі твоє уривки вони не складаються в цілісну картину. для мене єдина питання - ти дійсно не можещ формулювати питання, чи робиш це свідомо, щоб заплутати опонента? мене не заплутаєш, плуталка в тебе не виросла
тому, чекаю твоєї думки (якщо вона є) - що робити, коли агресор не хоче вести перемовини?
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:43
Я не економіст, але з минулого досвіду роботи з людьми з усього світу, у т.ч. була одна філіпінка, простіше розмовлять англійською на якомусь середньому рівні. Чому? Тому-що багато країн вчать англійську, звісно у кожного свій акцент, таж філіпінка не вимовляла букву Ш, замість Ш була буква S. Французи дикий французський акцент.
Якщо хтось здуру повернеться, куди у Вівчанськ? Харків ще здивують нові українці, які вже зараз є, мовою "Мая твая нипанима, атайди ат маего жены". Звикайте. Це вам не 3 студенти з Нігерії, які непогано розмовляли російською і не тільки розмовляли, а й матюкались. Де їх навчили, в універі? В універі викладання англійською було. За кордоном у мене тільки одна знайома-викладачка, яка розмовляє українською, інші мабуть усі російськомовні, діти звісно у школах вивчали українську, не знаю чи продовжують онлайн.
Меншість українців може буть, якщо завезти мільйони громадян Бангладешу, Еритреї, Сомалі, Філіпін. Досвід срср завезених працівників з В`єтнаму шо показав? Вони спершу кучкувались, потім вивчили російську і українську мови, деякі у 90-ті додому чкурнули, але деякі залишились, одружившись з нашими.
Тому так.
PS: Стосовно зарплат, вакансія у структурі МВС, без броні, сісадмін, прифронтове місто, 18 тисяч гривень, не доларів чи ойро, саме гривень. Хто піде на ту вакансію, може Федоров спробує разом з Гетьманцевим?
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:51
Ты ,при***, поблагодарить за интеренсную информацию надо , а не выебываться
Только что-то небанальное проскочило сквозь тонны вашего УГ, а они еще огрызаются.
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:53
де ви побачили дискусію? дискусія - це коли опоненти доводять один одному свою позицію, аргументуючи це. у випадку ху.нтера - це він хоче заперечити мої думки, але аргументів немає, тому в хід йде перекручування та демагогія, отримуємо купу флуду.
чого заперечити? причини різні - хтось тут ностальгує по срср (не булемо вказувати пальцем), хтось досі асоціює себе з Рашею (а людина яка спілкується російською, вважає себе вірянином РПЦ - до якої країни має себе відносити?). роки русифікації й загальна пропаганда руських - що срср, що поточної Раші - це все наслідки. й це надовго. ми бачимо це навіть по настроях країн Східної Європи, а що казати про нас. як мінімум до останнього раба, народженого в срср. це довгий шлях.
й ще є антиамериканські та антизахідні погляди, лівацькі ідеї. це більш наслідок срср й не тільки. й в Україні антизахідних поглядів притримується чимало людей - ми це й на форумі бачимо. найбільш прикольно, коли антизахідні тези просувають втікачі з-за кордону звісно з Європи.
але з аргументами в них біда, бо останні десятиріччя після розпаду срср чітко показали чого досягають країни прихильники різних ідей. ще раз нагадаю про ліві - КНДР, Куба, Венесуела. Раша давно відмовилась від лівацтва, там махровий капіталізм. тому використовують різну демагогію. одна з них - на мої аргументи замість зустрічних - просто назвати це пропагандою. я з цим стикнувся ще й до форуму. бла-бла-бла все красиво, переходимо до конкретики - а аргументів немає - бо рахунок й так на табло.
я б із задоволенням обговорив недоліки поточного стану розвинених країн (там є що обговорити, там зараз своя криза) й що робити - але нема з ким, ніхто не підтримує дискусію на цьому рівні. тут рівень - все погано, далі буде гірше
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:54
Агресор хоче перемовин на своїх умовах.
Україну дані умови не влаштовують.
Питання стоїть:
Що робити, коли Україну не влаштовують умови агресора для перемовин?
Битися до часу, коли агресор змінить свої вимоги-умови на такі, що влаштують Україну.
Цей час настане, коли агресор дійде до виснаження тощо.
Тобто битися до виснаження агресора.
Залишилось лише визначити, що таке це виснаження?
Як поступкам приписують зраду-капітуляцію, так і виснаження ворога до рівня, який спонукає його кардинально змінити умови, можна вважати Перемогою.
Бо в обороні він може стояти довго... і чекати виснаження України.
Тому й сподівання на умовно Трампа та лебедів. Тобто те, що може спонукати агресора змінити вимоги, раніше. До часу виснаження. Хоч прям сьогодні.
Додано: Суб 30 сер, 2025 09:56
Аргумент прост: если "один и тот же человек" прямо посреди дня "забывает" о чем писал несколько часов тому назад - тут только два объяснения: Альцгеймер и "это разные люди".
Оговорка по Фрейду?
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:03
не зловили...
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:04
Хитрый, да ? ))
На какой платформе договариваться?
Украина это антипод КНР идеологически, методологически.
\У нас диктатура хунвейбинов ('активистов"), в КНР они разрушили детство СИ и карьеру его родителей.
В КНР уже при Мао их прижали к 1970, а после Мао осудили по-полной как элемент "феодально-фашистской" диктатуры.
Последние идейные их последователи были спровоцированы через внедренных агентов присоединиться к протестам на Тяньанмень, там их кишки на танки и намотали.
В КНР мериторкратия, злые языки скажут что геронтократия, но это в любом случае прямо противоположно идеалам навязываемым в Украине.
Поэтому КНР при текущих обстоятельствах заинтересована в показательной порке Украины.
Рано или поздно украинцам, если они не хотят триколоров над правобережной Украиной, придется врсстанавливать советские памятники (и выявлять тех кто их сбрасывл, не говоря уже о декоммунизаторах) прводить в порядок кадры и механизмы формирования структур управления, провести как минимум ревизию, а по уму осуждение того что творилось с 2013, подобную тому что было на 11 съезде кПК или 20 КПСС.
Сккорее всего надо будет увековечить и руководителей КПК - Чэнь Юня, ЦЗян Цзе Миня (он вообще отговаривал Кучму от ядерного разоружения)
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:08
