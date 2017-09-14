|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:09
Faceless написав:
ЛАД написав:Кстати, в Черкассах от женщины узнал, что их предупредили о штрафах в школе за разговоры детей на переменах на русском языке. Вот не стал уточнять, штрафовать будут школу, учителей или родителей.
Это покруче советских методов?
Це явно чиїсь вигадки чи "поламаний телефон". Не проконтролювати, не довести, і це якщо ігнорувати те, що немає такого законодавчого обмеження і права. Можуть бути окремі заклади що на свій ризик проводять таку політику, типу принципова позиція директора/ректора, і то незрозуміло кого штрафувати, в університеті відрахувати можна, а що можна в школі?То нащо ви таке розповсюджуєте?
Это точно не "вигадки чи "поламаний телефон".
Согласен, что закона/постановления правительства такого нет. Допускаю, что вы правы и это "принципова позиція директора" или начальника районо. Дурацкая позиция. Но удручает сама возможность появления такой позиции. А здесь на форуме порой высказываются похожие взгляды.
Посмотрите, пожалуйста, видео, которое я выложил. Там в конце (с 1:50) о детском футбольном матче. Тоже напоминает некоторых форумчан.
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:15
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Снова у учетки операто сменился? -- без проблем - напоминаю что ты пропустил
...
-- ваша братия с громкими заявлениями выступила -- вам эти заявления и доказывать. Как я предыдущему оператору уже говорил: на меня стрелки не переводи.
коли починають писати про обліківку - перша ознака, що аргументів немаєми тоді
доводити нічого не маємо,
Аргумент прост: если "один и тот же человек" прямо посреди дня "забывает" о чем писал несколько часов тому назад - тут только два объяснения: Альцгеймер и "это разные люди".
Оговорка по Фрейду?
я не розумію, що ніхто не вміє розуміти ВСЕ написано. всі читають уривками? діти ТікТоку?
ти пишеш - "ваша братія", маючи на увазі мене й трололо, судячи зі скрину. я тобі відповідаю й від імені трололо - що ні я, ні він не зобовйязані тобі щось доводити. доводять тим, чиї думки мають вагу, а в тебе їх взагалі немає, власних думок. толі твої вимоги - а доведіть мені, вони смішні. дурню взагалі НЕМОЖЛИВО довести будь-що, якщо він не розуміє.
я добре пам'ятаю, що я писав, але розбирати ТВОЇ перекручування - не буду. взагалі, звідки ти знаєш забув я чи ні.
а сам собі я не суперечу, в мене немає суперечливих тез
а якщо ти щось не зрозумів, то спитай - я навіть дурникам до певного рівня намагаюсь спрощено пояснити
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:16
UA написав: _hunter написав: katso написав:
А кто-то понимает логику этого решения? Не ну я только за. Но интересно чем они мотивировались. Раньше не выпускали мотивируя тем что "война за выживание нации, нужен мобресурс или всем хана". А теперь уже не война? Или ресурса хватает? Или она скоро закончится? Или какая логика, почему 18 летним выезд пожалуйста а 50-летним -зась? Ну кроме конспирологической что рептилоиды дали команду чернозем освободить от будущего населения а пенсионный фонд от бывших наполнителей но теперешних конкурентов на дерибан?
Там была вчера версия от Фокса (но зафлудили) - дескать это такой бартер с Европой.
И от меня чуть раньше - создается "подполье" на случай "плана Г"...
В цьому є логіка.
18-22 краще адаптуються ніж 40+
Не бачу в ситуації негативу.
Україна і без війни вирізняється свавіллям прокурорів та судів.
Конструктиву при таких обставинах бути не може.
Якщо молодь вилізе з цього болота це плюс.
То ви свідомо\делікатно звузили коло проблем змістивши фокус на саме несуттєве:)
У попередньому пості я вказав у чому справа - українське суспільство хворе антиінтелектуалізмом та інфантильним радикалізмом.
Коли навіть предпенсійні російськомовні дядьки рапотм починають толеруватии якісь печерні ідеології типу бандеривщини чи навіть усташизму
Бо в юнацтві не награлись ?
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:20
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
коли починають писати про обліківку - перша ознака, що аргументів немаєми тоді
доводити нічого не маємо,
Аргумент прост: если "один и тот же человек" прямо посреди дня "забывает" о чем писал несколько часов тому назад - тут только два объяснения: Альцгеймер и "это разные люди".
Оговорка по Фрейду?
ти пишеш - "ваша братія", маючи на увазі мене й трололо, судячи зі скрину.
Нет
Я обращаюсь к конкретному оператору учетки: "напоминаю что ты пропустил", имея в виду под "ваша братія" - всю вашу дружную компашку.
2
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:23
katso написав:
Интересно а что частной компании законодательно запрещено иметь прибыль на продажах в МО?
Так , законодавчо обмежено мати прибуток більше 10%.
До речі в США - так само(не більше 10% прибутку) і ціни в замовленні для армії/флоту США завжди нижчі від цін на експорт.
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:26
detroytred написав: Shaman написав:
тому, чекаю твоєї думки (якщо вона є) - що робити, коли агресор не хоче вести перемовини?
Агресор хоче перемовин на своїх умовах.
Україну дані умови не влаштовують.
Питання стоїть:
Що робити, коли Україну не влаштовують умови агресора для перемовин?
Битися до часу, коли агресор змінить свої вимоги-умови на такі, що влаштують Україну.
Цей час настане, коли агресор дійде до виснаження тощо.
Тобто битися до виснаження агресора.
Залишилось лише визначити, що таке це виснаження?
Як поступкам приписують зраду-капітуляцію, так і виснаження ворога до рівня, який спонукає його кардинально змінити умови, можна вважати Перемогою.
Бо в обороні він може стояти довго... і чекати виснаження України.
Тому й сподівання на умовно Трампа та лебедів. Тобто те, що може спонукати агресора змінити вимоги, раніше. До часу виснаження. Хоч прям сьогодні.
оце вже цілісна позиція.
хочу додати деякі речі - умови агресора наразі - це все одно ще близько до капітуляції. а навіть не тільки це. оскільки агресор не ми, то нам потрібні гарантії, що цього більше не повториться. й ось тут найбільший камінь протирічності - Раша категорично проти будь-яких гарантій. Чому? Бо хоче напасти знову свого часу.
чого вони хочуть - Україна не в НАТО? добре ми не в НАТО.
загарбати окуповане? на цьому етапі так, ми відкладаємо це питання.
юридичне визнання цього - нафіг, ніхто в світі цього не визнавав.
стояти в обороні довго він не зможе. ось тут Ізраіль критикує півсвіту за його спроби знищити терористів. а тут в нас тероризують цілу країну, гинуть діти та цивільні - й та ж половина світу цього не бачить. но то таке
бачать ті, комц треба й хто нам допомагає - що дужче тисне на Рашу. й дотиснуть маю надію. бо агресор слабшає не лише сам по собі.
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:30
ЛАД написав:
Но удручает сама возможность появления такой позиции. А здесь на форуме порой высказываются похожие взгляды.
Чому?
1 Я маю право відмовити людині влаштуватись до мене на роботу на підставі того що не знання нею мови-погіршить економічні показники?
А це відбуудеться з гарантією в 100%
2 Якщо в якійсь школі мова викладання українська - то чому не можна ЗАБОРОНИТИ використання мови агресора в стінах ДЕРЖАВНОЇ установи - школи?
3 Що зщаважає батькам учня який хоче спілкуватись з іншими мовою агресора- найняти йому перекладача з педераційної і нехай за ним ходить
Це-не заборонено.
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:31
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Аргумент прост: если "один и тот же человек" прямо посреди дня "забывает" о чем писал несколько часов тому назад - тут только два объяснения: Альцгеймер и "это разные люди".
Оговорка по Фрейду?
ти пишеш - "ваша братія", маючи на увазі мене й трололо, судячи зі скрину.
Нет
Я обращаюсь к конкретному оператору учетки: "напоминаю что ты пропустил", имея в виду под "ваша братія" - всю вашу дружную компашку.
що ти маєш на увазі, це лише в твоїй голові.
котрий раз пишу - викладай свої думки зв'язно, це ж не складно.
коли ти відповідаєш мені, цитуєш трололо, який пише схожі думки, як й я - то ваша братія це звертання до мене та трололо. а що там в тебе в голові - гадаю, ти й сам не розбираєш
де відповідь на питання - що робити, коли агресор не хоче йти на перемовини? я не забуду, що від цього ти ухиляєшся
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:33
ЛАД
budivelnik написав: ЛАД написав:
Но удручает сама возможность появления такой позиции. А здесь на форуме порой высказываются похожие взгляды.
Чому?
1 Я маю право відмовити людині влаштуватись до мене на роботу на підставі того що не знання нею мови-погіршить економічні показники?
А це відбуудеться з гарантією в 100%
2 Якщо в якійсь школі мова викладання українська - то чому не можна ЗАБОРОНИТИ використання мови агресора в стінах ДЕРЖАВНОЇ установи - школи?
3 Що зщаважає батькам учня який хоче спілкуватись з іншими мовою агресора- найняти йому перекладача з педераційної і нехай за ним ходить
Це-не заборонено.
постійно забуває що ми у не мирний час, зараз війна. нагадати йому, що робили в срср під час 2СВ з тими, хто спілкувався німецькою? як мінімум висилка, а то й червончик на вивчення російської...
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:37
Shaman написав:
........
й ЛАД, ви ж типу думаєте, аналізуйте контекст. на початку війни багато хто виїхав - але ті, хто хотів - вже поїхали. а на поточний момент виїздить дуже мало. й правила прийому вже багато де змінилися. більшість зараз переміщується в межах країни.
Товарищ инструктор, очень много болтовни, что естественно.
Если "в похилому віці вчити важко. це зрозуміло", так зачем вы пишете о "не хочуть"? Чтобы обвинить стариков, которые никогда и не думали переезжать за границу и учить иняз, но вынуждены это сделать, потому что молодые (как вы) не смогли их защитить?
И я выложил цитату из статьи, где говорится об изменении прогноза НБУ числа выехавших за границу с -200 тыс. на +200 тыс. Или 200 тыс. за год це вже небагато? Дійсно, це не мільйон, так и ВПЛ сейчас немного, думаю, за год не больше этой цифры.
И последнее. Вы тут всех оппонентов достаёте вопросом что делать, если противник не идёт на переговоры. И гордо отвечаете: "Продолжать воевать!".
Я вам писал: "А то, что "можливостей реальних перемовин не було", так их, вроде и сейчас нет. В таком случае надо искать какие-то приемлемые предложения." И не притворяйтесь, что вы этого не заметили. То, что сегодня не достаточно для переговоров согласиться, что границы 91 это недостижимая цель, по-моему, уже должно быть понятно даже инструктору райкома. Надо думать и искать более реальные варианты. А не повторять бесконечно: "Противник не идёт на переговоры".
