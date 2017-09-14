|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:46
Шаман
Вся проблема боротьби з ордою в тому, що, якщо ми в стані стояти в обороні до... Перемоги)), то орда тим паче.
Хоча були і виключення.
Тому сподівання: або на виключення, або лебедів-трампів тощо.
Або Перемога через Парагвай. Через виснаження орди собою.
detroytred
Повідомлень: 25317
З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 10:51
Shaman написав:
але оці все накиди про 2 млн бангладешців - це лише накиди. я взагалі не певен, що в нас це буде можливо. поки що наче ми й так маємо купу незайнятих людей зараз.
Де ця купа незайманих?
Пропоную вже зараз завозить бангладеш, мова за вступ України до ЄС, хай вже зараз воюють. Відбили якусь Курську область, перейменували у Kuakata, це новий Бангладеш з подальшим вступом у ЄС, можливо. Жінки риють окопи, працюють на підприємствах ВПК.
Water
Повідомлень: 3323
З нами з: 06.03.12
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 224 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 11:20
fox767676 написав:
То ви свідомо\делікатно звузили коло проблем змістивши фокус на саме несуттєве:)
У попередньому пості я вказав у чому справа - українське суспільство хворе антиінтелектуалізмом та інфантильним радикалізмом.
Коли навіть предпенсійні російськомовні дядьки рапотм починають толеруватии якісь печерні ідеології типу бандеривщини чи навіть усташизму
Бо в юнацтві не награлись ?
Переможці формують історичну "правду"
з 1.40
Кошерні усташі
UA
Повідомлень: 9645
З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2347 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 11:27
ЛАД написав: Shaman написав:
........
й ЛАД, ви ж типу думаєте, аналізуйте контекст. на початку війни багато хто виїхав - але ті, хто хотів - вже поїхали. а на поточний момент виїздить дуже мало. й правила прийому вже багато де змінилися. більшість зараз переміщується в межах країни.
Товарищ инструктор, очень много болтовни, что естественно.
Если "в похилому віці вчити важко. це зрозуміло", так зачем вы пишете о "не хочуть"? Чтобы обвинить стариков, которые никогда и не думали переезжать за границу и учить иняз, но вынуждены это сделать, потому что молодые (как вы) не смогли их защитить?
И я выложил цитату из статьи, где говорится об изменении прогноза НБУ числа выехавших за границу с -200 тыс. на +200 тыс. Или 200 тыс. за год це вже небагато? Дійсно, це не мільйон, так и ВПЛ сейчас немного, думаю, за год не больше этой цифры.
И последнее. Вы тут всех оппонентов достаёте вопросом что делать, если противник не идёт на переговоры. И гордо отвечаете: "Продолжать воевать!".
Я вам писал: "А то, что "можливостей реальних перемовин не було", так их, вроде и сейчас нет. В таком случае надо искать какие-то приемлемые предложения." И не притворяйтесь, что вы этого не заметили. То, что сегодня не достаточно для переговоров согласиться, что границы 91 это недостижимая цель, по-моему, уже должно быть понятно даже инструктору райкома. Надо думать и искать более реальные варианты. А не повторять бесконечно: "Противник не идёт на переговоры".
важко - це коли людина намагається вчити, але їй не вдається. а не хочуть - коли вони навіть не збираються вчити. знаю не поодинокі випадки, коли просто не хочуть. а молоді не змогли захистити, бо чомусь старі все про адіннарот розповідали. а тепер не хочуть визнавати свою частку відповідальності за це
про моє запитання - а ви не бачите, що чомусь ніхто не відповідає? бо критикувати воно легко, щось робити важко. й не треба за мене відповідати, що на вашу думку я кажу.
так це я кажу про реальні варіанти - добре, без НАТО - але інші гарантії. добре по лінії зіткнення. й так далі. саме я кажу про реальні варіанти, а ви лише загальні фрази пишете - на кшталт шукаємо інші варіанти. Які? й питання, що робити поки ми шукаємо інші варіанти - назвіть прямо. я кажу - а доти тримаємо фронт проти навали ворога. що пропонуєте ви?
але є декілька принципів - перемовини, це коло обидві сторони йдуть на поступки. друге, щоб шукати варіанти, треба ж вести перемовини. й перемовники мають бути відповідні, а не шостки. добре, що зараз видно, що саме Раша не хоче вести перемовини.
Shaman
Повідомлень: 9565
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1646 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 11:33
detroytred написав:
Шаман
Вся проблема боротьби з ордою в тому, що, якщо ми в стані стояти в обороні до... Перемоги)), то орда тим паче.
Хоча були і виключення.
Тому сподівання: або на виключення, або лебедів-трампів тощо.
Або Перемога через Парагвай. Через виснаження орди собою.
є різниця. нам допомагають. й тим теж, що орду тиснуть. без допомоги ми б були у набагато гіршому стані. тому нам розвинені країни допомагають, Рашу тиснуть. зробити розрахунок, що швидше - нема таких вихідних даних. ви ж з ЛАДом
їжу не на смітниках здобуваєте, пенсії отримуєте? тому стан України далекий від того жаху, як нам намагаються намалювати.
й Парагвай - це аналогія саме для Раші. коли через одного диктатора країна катастрофічно втрачає ресурси, воюючи з набагато сильнішим супротивником - Заходом.
Shaman
Повідомлень: 9565
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1646 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 11:40
detroytred написав:
От чисто для моделювання.
Уявимо, що влада, яка має всі дані-розклади, на відміну від населення, яке не має цього, бачить, що капець-програш. Уявимо отаку ситуацію.
Питання: то що буде робити влада? що зміниться кардинально в її політиці? що?
Імхо. Да ніщо. Боротися з агресією, захищати країну, воювати з ворогом до його згоди, як мінімум, на рпв, буде далі.
Це колія, лижня, перфокарта.
А населення ніхто не питає.
Населення не приймає рішення.
Такий інструмент навіть не передбачений в законах.
Тому воно приречено на боротьбу хоч до Перемоги, хоч до поразки. Ітог станеться лише по факту.
Тож за будь-яких реальних розкладів (які ми до того ж не знаємо) боротьба до ... Перемоги чи, як мінімум, рпв.
На жаль для влади, не все населення - барани, є достатня кількість критично мислячих які встигли викласти свою позицію. Крім того , починаючи з 2025 ця лінія "політики перемоги" з мейнстримною стала маргинальною - Вашингтон вирішує
А взагалі фокус-покус не новий, а давно відомий
тому волюнтаристів нічого не врятує після катастрофи - ні пластична хірургія, ні навіть зміна статі
fox767676
Повідомлень: 4132
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 11:42
Water написав: budivelnik написав: ЛАД написав:
Но удручает сама возможность появления такой позиции. А здесь на форуме порой высказываются похожие взгляды.
Чому?
1 Я маю право відмовити людині влаштуватись до мене на роботу на підставі того що не знання нею мови-погіршить економічні показники?
А це відбуудеться з гарантією в 100%
Це при наявності достатньої кількості людей, які знають мову, на якій ти розмовляєш. А зараз уяви, у тебе з кандидатів на посаду будівельника українську ніхто не знає, інших кандидатів немає, купа різних рідних мов з усього світу, більш-менш знають англійську. Які твої дії?
давайте не розглядати ситуації у сферічному вакуумі
є ще проблема, що робітники мають розуміти роботодавця. тому якщо роботодавець не володіє англійською, то йому всі ці робітники не потрібні. знайде тих, хто його зрозуміє.
Shaman
Повідомлень: 9565
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1646 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 11:50
Shaman написав:
.............
набір вигадок про мене. й приписування того, чого я не казав, але ЛАД
додумав. за мене. не треба це робити - краще просто цитуйте мене. я знаю, що хотів сказати та сказав.
ви погодились з оцінкою Успіха. але ви ж розумієте, що це не Успіх піднявся, це ви тепер погоджуєтесь з оцінками на рівні 9 класів освіти
вам теж питання, як всім не відповівшим - що ви пропонуєте
в умовах, коли агресор не хоче вести перемовин? по суті, ви пропонуєте здатися - але жоден не хоче це визнати, якийсь красиві слова пишете. скажіть просто - "Кац предлагает сдаться". ви й ваші однодумці
можливості перемовин зараз виникли саме через тиск Трампа. й пуйло чогось боїться, теж не може/не хоче відкинути їх, все показує якусь готовність. але так дії кажуть, що виконувати він не буде - й це все більш очевидно.
я не проти фінляндизації - ви сформуйте, що ви вкладаєте в цей термін. й тоді ми побачимо - те, що влаштує нас, не прийме Раша. а російське бачення фінляндії - це не для нас. це пустий термін. не ховайтесь за інших, формулюйте СВОЮ думку. не можете - тоді про що ми говоримо?
для чого ви вигадали фортецю? я таке казав? наш шлях - приєднатися до ЄС й отримати гарантії, якщо поки НАТО недоступно. почекаємо. фіни дочекались - й для гарантованої свободи вони тепер увійшли в НАТО. така фінляндизація нам підходить
про Фламінго є інше пояснення. використання ще не на часі. а як вони зазіхнуть на нашу енергетику
ідея дуже проста - організація суспільства, як в Європі й вступ в ЄС - вам цей рівень не подобається, вам потрібні Пушкін та великі ракети? тоді вам до Раші. це зараз теж не проблема, навіть програми є відповідні. раніше були, зараз не знаю...
крах Раші він відбудеться. але я не пов'язую закінчення війни з крахом - це теж ваша вигадка. хоча й так може статися. війну Раша мусить припинити раніше краху - бо інакше відбудеться обвал економіки - він вже починається...
Товарищ инструктор райкома!
Я понимаю, что иначе вы не умеете, но такого количества демагогии в одном выступлении я не слышал уже, наверно, лет 40.
Где там "вигадки про вас"?
То, что "ожидание краха РФ = бесконечной войне" это простая логика понятно, действительно, любому 9-класснику, даже двоечнику. То, что ваша демагогия пытается исказить этот факт ничего не меняет. Мне ничего не надо придумывать о вас и за вас.
А вот вы за меня что-то придумываете. Где я выступал против ЕС?
"до Раші" можете валить сами. Вы там прекрасно впишетесь. Только поменять направление пропаганды, а методы как раз те, кондовые.
Я вам уже несколько раз написал, что надо делать, когда противник "не хоче вести перемовин". Искать предложения, которые его могут заинтересовать, а не хвастаться тем, что мы через 3,5 года войны наконец признали, что границы 91 мы военным путём восстановить не можем.
Что такое финляндизация здесь в своё время довольно подробно обсуждалось. Если забыли, поищите или хотя бы почитайте Вики. Повторять каждый раз я вам не буду.
Я в этот термин ничего не вкладаю, только описывал, как это было. А вот вы рассказываете: "російське бачення фінляндії - це не для нас. це пустий термін". Я что-то ничего не слышал о "російському баченні фінляндії". Это вы на ходу придумали?
От кого и какие гарантии вы хотите получить? Когда от серьёзных гарантий все открещиваются? Финны вступили в НАТО после развала Союза и в момент, когда РФ была занята нашей войной. Через 80 лет после финляндизации. Предлагаете нам ждать 80 лет? И до тех пор воевать?
Про фортецю вы
писали. Надоело искать ваши цитаты, но вы говорили о необходимости большой, хорошо вооружённой армии, создании сильной оборонной промышленности, закупки вооружений на Западе. Це не фортеця?
Когда, через сколько лет войны будет "на часі" "використання Фламінго"? У нас пока недостаточно разрушений?
Могу только повторить ваши слова: "не ховайтесь за інших, формулюйте СВОЮ думку. не можете - тоді про що ми говоримо?"
Или хотя бы не отказывайтесь от "своїх думок" после того, как вас ткнут носом в их несостоятельность. "Ихтамнет".
Окончательный диагноз - балабол и демагог.
А в общем - инструктор райкома партии по идеологии.
ЛАД
Повідомлень: 35717
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:10
detroytred написав: Shaman написав:
тому, чекаю твоєї думки (якщо вона є) - що робити, коли агресор не хоче вести перемовини?
Агресор хоче перемовин на своїх умовах.
Україну дані умови не влаштовують.
Питання стоїть:
Що робити, коли Україну не влаштовують умови агресора для перемовин?
Битися до часу, коли агресор змінить свої вимоги-умови на такі, що влаштують Україну.
Цей час настане, коли агресор дійде до виснаження тощо.
Тобто битися до виснаження агресора.
.....
Логично.
Но не совсем.
А что, если мы виснажемося раньше?
А сколько за это время будет убито, искалечено наших людей?
Сколько ещё людей уедут из страны тем или иным способом?
Сколько ещё будет разрушено?
Может, стоит изменить парадигму и искать предложения, которые устроят агрессора?
Вплоть до таких, о кот. написал fox767676
в viewtopic.php?p=5885565#p5885565
ЛАД
Повідомлень: 35717
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:14
ЛАД написав:
Я вам уже несколько раз написал, что надо делать, когда противник "не хоче вести перемовин". Искать предложения, которые его могут заинтересовать, а не хвастаться тем, что мы через 3,5 года войны наконец признали, что границы 91 мы военным путём восстановить не можем.
ЛАД, ты явно не понимаешь значение слова "не хоче перемовин", переведу тебе на российский - "не хотят переговоров"
И никакие "предложения" не интересуют Путина, кроме капитуляции Украины
так что, парторг, не дорабатываешь ты, не дорабатываешь )
pesikot
Повідомлень: 11985
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1260 раз.
