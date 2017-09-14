Додано: Суб 30 сер, 2025 12:22

ЛАД написав: Shaman написав: .............

набір вигадок про мене. й приписування того, чого я не казав, але ЛАД додумав. за мене. не треба це робити - краще просто цитуйте мене. я знаю, що хотів сказати та сказав.

... .............набір вигадок про мене. й приписування того, чого я не казав, аледодумав. за мене. не треба це робити - краще просто цитуйте мене. я знаю, що хотів сказати та сказав....

Товарищ инструктор райкома!

Я понимаю, что иначе вы не умеете, но такого количества демагогии в одном выступлении я не слышал уже, наверно, лет 40.

Товарищ инструктор райкома!Я понимаю, что иначе вы не умеете, но такого количества демагогии в одном выступлении я не слышал уже, наверно, лет 40.

Где там "вигадки про вас"?

То, что "ожидание краха РФ = бесконечной войне" это простая логика понятно, действительно, любому 9-класснику, даже двоечнику. То, что ваша демагогия пытается исказить этот факт ничего не меняет. Мне ничего не надо придумывать о вас и за вас.

А вот вы за меня что-то придумываете. Где я выступал против ЕС?

"до Раші" можете валить сами. Вы там прекрасно впишетесь. Только поменять направление пропаганды, а методы как раз те, кондовые.

Я вам уже несколько раз написал, что надо делать, когда противник "не хоче вести перемовин". Искать предложения, которые его могут заинтересовать, а не хвастаться тем, что мы через 3,5 года войны наконец признали, что границы 91 мы военным путём восстановить не можем.

Что такое финляндизация здесь в своё время довольно подробно обсуждалось. Если забыли, поищите или хотя бы почитайте Вики. Повторять каждый раз я вам не буду.

Я в этот термин ничего не вкладаю, только описывал, как это было. А вот вы рассказываете: "російське бачення фінляндії - це не для нас. це пустий термін". Я что-то ничего не слышал о "російському баченні фінляндії". Это вы на ходу придумали?

От кого и какие гарантии вы хотите получить? Когда от серьёзных гарантий все открещиваются? Финны вступили в НАТО после развала Союза и в момент, когда РФ была занята нашей войной. Через 80 лет после финляндизации. Предлагаете нам ждать 80 лет? И до тех пор воевать?

Про фортецю вы писали. Надоело искать ваши цитаты, но вы говорили о необходимости большой, хорошо вооружённой армии, создании сильной оборонной промышленности, закупки вооружений на Западе. Це не фортеця?

Когда, через сколько лет войны будет "на часі" "використання Фламінго"? У нас пока недостаточно разрушений?

Могу только повторить ваши слова: "не ховайтесь за інших, формулюйте СВОЮ думку. не можете - тоді про що ми говоримо?"

Или хотя бы не отказывайтесь от "своїх думок" после того, как вас ткнут носом в их несостоятельность. "Ихтамнет".

Окончательный диагноз - балабол и демагог.

А в общем - инструктор райкома партии по идеологии.

як збудивсяЛАД, пам'ятайте, кожен раз коли ви кажете демагог чи демагогія - насправді ви кажете - в мене немає аргументівя цього не писав, тому навіть не хочу, щоб мене втягували в обговорення того, що вигадали інші. насправді там все одно нерівність, бо Раша рано чи пізно (скоріш рано) впаде - але я це навіть не хочу обговорювати зарах, бо ще раз - це не моя цитатане впишусь. надто я ідейний, й та й дупи облізувати не вмію, й дурнів називаю дурнямине бачите протирічь - щоб шукати пропозиції, треба вести перемовини. вони від них відмовляються. а ви що пропонуєте - ми кажемо про свої пропозиції - вони не слухають, свої не змінюють. добре ми в чомусь поступилися - вони не слухають, свої не змінюють. а так по колу. й чим це може закінчиться такий біш по колу - лише одним. ми або приймаємо їх пропозиції, або чекаємо коли вони щось теж почнуть пропонувати. чи не так? які ще варіанти? варіант постійно щось поступатися - це та ж капітуляція, лише розтягнута в часі. дійсно не розумієте? а перемовини - це коли обидві сторони йдуть на поступки. але ж вони досі вважають себе великими - хочу наступають вже на віслюкахпочинається - шукайте самі, я нічого не буду писати. про Фінляндію мені не треба розповідати. ви використали цей термін, поясніть що ви туди вкладаєте у нашому випадку - бо копія кальки з Фінляндії просто не вийде. срср не заважав вважати Моннергейма героєм? а в нас так не буде. якщо знову запропонуєте Кулеби - то значить у вас власного бачення немає, добре. але тоді й позиції немає. от це ми вже точно проходилипитання гарантій - воно ключове. добре, гіпотетично ми віддали Донбас. де гарантія, що Раша не піде далі? навпаки, всі обгрунтовано вважають, що саме так й станеться. після відступу в Донбасі Раша обов'язково спробує напасти на Харків та Дніпро.ви постійно ігноруєте той факт, що Раша агресор, який безпідставно напав на нас. тому так, нам потрібні гарантії, що цього не буде в майбутньому. чи особисто вам не потрібні.тому саме навколо гарантій й йдуть оці танцітеж ви писали, але довести не хочу. а може це таки ваша вигадка? ви мене або з кимось сплутали, або вигадали, або може зробили неправильні висновки з того, що я сказав.почнемо з останнього - те, що я проти погодитися на слабку армію не означає, що я вимагаю дуже велику армію. армія маж відповідати розмірам країни. тому наша армія ніколи не буде дорівнювати армії країни з більшим населенням, яка має дурні кошти від енергоносіїв, які замість розвитку країни витрачає на зброю, та й ще має ядерний арсенал, який вона отримала в спадок. бо сучасна Раша й близько не може конкурувати з розвиненими країнами у частині технологічної зброї.про Фламінго поясню свій натяк. до речі, зустрів його десь у руських. руські гадають, що лише вони дуже розумні, й прикріпивши шильдик Герань, вони нас можуть безкарно шахедами атакувати. у Фламінго є якийсь британський аналог. тому Раші зараз прямо натякають - що якщо вони не підуть на перемовини, то можливо Україна раптово почне атакувати УКРАЇНСЬКИМИ розробками на 300, 500, 1000 км. а круглі очі на Заході теж вміють робити.нападок особисто на мене в повідомленні багато. а обгрунтування власних думок - немає.чи ви не бачите мою позицію? й де це ви змогли мені щось довести - у вас одне й теж - не буду витрачати час, щоб щось доводити,вище цього. це нехайдоводить свої думки