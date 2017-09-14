|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:18
fox767676 написав:
Рано или поздно украинцам, если они не хотят триколоров над правобережной Украиной, придется врсстанавливать советские памятники (и выявлять тех кто их сбрасывл, не говоря уже о декоммунизаторах) прводить в порядок кадры и механизмы формирования структур управления, провести как минимум ревизию, а по уму осуждение того что творилось с 2013, подобную тому что было на 11 съезде кПК или 20 КПСС
Тем самым, ускорить процесс появления триколоров над Украиной ...
pesikot
Профіль
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:21
Faceless
К вопросу об "испорченном телефоне".
Посмотрите viewtopic.php?p=5885578#p5885578
.
"ЗАБОРОНИТИ використання мови агресора в стінах ДЕРЖАВНОЇ установи" - следующий шаг "ЗАБОРОНИТИ між стінами ДЕРЖАВНИХ установ"? Т.е. везде (где-то ж вокруг есть "державні установи").
Интересно, Будивельник не был в числе родителей, о кот. говорилось в ролике, который я ночью выложил и где рассказывали, как львовские родители кричали детям-футболистам из Златополя рашисты?
ЛАД
Профіль
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:22
ЛАД написав: Shaman написав:
.............
набір вигадок про мене. й приписування того, чого я не казав, але ЛАД
додумав. за мене. не треба це робити - краще просто цитуйте мене. я знаю, що хотів сказати та сказав.
...
Товарищ инструктор райкома!
Я понимаю, что иначе вы не умеете, но такого количества демагогии в одном выступлении я не слышал уже, наверно, лет 40.
як збудився
ЛАД, пам'ятайте, кожен раз коли ви кажете демагог чи демагогія - насправді ви кажете - в мене немає аргументів
Где там "вигадки про вас"?
То, что "ожидание краха РФ = бесконечной войне" это простая логика понятно, действительно, любому 9-класснику, даже двоечнику. То, что ваша демагогия пытается исказить этот факт ничего не меняет. Мне ничего не надо придумывать о вас и за вас.
я цього не писав, тому навіть не хочу, щоб мене втягували в обговорення того, що вигадали інші. насправді там все одно нерівність, бо Раша рано чи пізно (скоріш рано) впаде - але я це навіть не хочу обговорювати зарах, бо ще раз - це не моя цитата
А вот вы за меня что-то придумываете. Где я выступал против ЕС?
"до Раші" можете валить сами. Вы там прекрасно впишетесь. Только поменять направление пропаганды, а методы как раз те, кондовые.
не впишусь. надто я ідейний, й та й дупи облізувати не вмію, й дурнів називаю дурнями
Я вам уже несколько раз написал, что надо делать, когда противник "не хоче вести перемовин". Искать предложения, которые его могут заинтересовать, а не хвастаться тем, что мы через 3,5 года войны наконец признали, что границы 91 мы военным путём восстановить не можем.
не бачите протирічь - щоб шукати пропозиції, треба вести перемовини. вони від них відмовляються. а ви що пропонуєте - ми кажемо про свої пропозиції - вони не слухають, свої не змінюють. добре ми в чомусь поступилися - вони не слухають, свої не змінюють. а так по колу. й чим це може закінчиться такий біш по колу - лише одним. ми або приймаємо їх пропозиції, або чекаємо коли вони щось теж почнуть пропонувати. чи не так? які ще варіанти? варіант постійно щось поступатися - це та ж капітуляція, лише розтягнута в часі. дійсно не розумієте? а перемовини - це коли обидві сторони йдуть на поступки. але ж вони досі вважають себе великими - хочу наступають вже на віслюках
Что такое финляндизация здесь в своё время довольно подробно обсуждалось. Если забыли, поищите или хотя бы почитайте Вики. Повторять каждый раз я вам не буду.
Я в этот термин ничего не вкладаю, только описывал, как это было. А вот вы рассказываете: "російське бачення фінляндії - це не для нас. це пустий термін". Я что-то ничего не слышал о "російському баченні фінляндії". Это вы на ходу придумали?
починається - шукайте самі, я нічого не буду писати. про Фінляндію мені не треба розповідати. ви використали цей термін, поясніть що ви туди вкладаєте у нашому випадку - бо копія кальки з Фінляндії просто не вийде. срср не заважав вважати Моннергейма героєм? а в нас так не буде. якщо знову запропонуєте Кулеби - то значить у вас власного бачення немає, добре. але тоді й позиції немає. от це ми вже точно проходили
От кого и какие гарантии вы хотите получить? Когда от серьёзных гарантий все открещиваются? Финны вступили в НАТО после развала Союза и в момент, когда РФ была занята нашей войной. Через 80 лет после финляндизации. Предлагаете нам ждать 80 лет? И до тех пор воевать?
питання гарантій - воно ключове. добре, гіпотетично ми віддали Донбас. де гарантія, що Раша не піде далі? навпаки, всі обгрунтовано вважають, що саме так й станеться. після відступу в Донбасі Раша обов'язково спробує напасти на Харків та Дніпро.
ви постійно ігноруєте той факт, що Раша агресор, який безпідставно напав на нас. тому так, нам потрібні гарантії, що цього не буде в майбутньому. чи особисто вам не потрібні.
тому саме навколо гарантій й йдуть оці танці
Про фортецю вы писали. Надоело искать ваши цитаты, но вы говорили о необходимости большой, хорошо вооружённой армии, создании сильной оборонной промышленности, закупки вооружений на Западе. Це не фортеця?
теж ви писали, але довести не хочу. а може це таки ваша вигадка? ви мене або з кимось сплутали, або вигадали, або може зробили неправильні висновки з того, що я сказав.
почнемо з останнього - те, що я проти погодитися на слабку армію не означає, що я вимагаю дуже велику армію. армія маж відповідати розмірам країни. тому наша армія ніколи не буде дорівнювати армії країни з більшим населенням, яка має дурні кошти від енергоносіїв, які замість розвитку країни витрачає на зброю, та й ще має ядерний арсенал, який вона отримала в спадок. бо сучасна Раша й близько не може конкурувати з розвиненими країнами у частині технологічної зброї.
Когда, через сколько лет войны будет "на часі" "використання Фламінго"? У нас пока недостаточно разрушений?
про Фламінго поясню свій натяк. до речі, зустрів його десь у руських. руські гадають, що лише вони дуже розумні, й прикріпивши шильдик Герань, вони нас можуть безкарно шахедами атакувати. у Фламінго є якийсь британський аналог. тому Раші зараз прямо натякають - що якщо вони не підуть на перемовини, то можливо Україна раптово почне атакувати УКРАЇНСЬКИМИ розробками на 300, 500, 1000 км. а круглі очі на Заході теж вміють робити.
Могу только повторить ваши слова: "не ховайтесь за інших, формулюйте СВОЮ думку. не можете - тоді про що ми говоримо?"
Или хотя бы не отказывайтесь от "своїх думок" после того, как вас ткнут носом в их несостоятельность. "Ихтамнет".
Окончательный диагноз - балабол и демагог.
А в общем - инструктор райкома партии по идеологии.
нападок особисто на мене в повідомленні багато. а обгрунтування власних думок - немає.
чи ви не бачите мою позицію? й де це ви змогли мені щось довести - у вас одне й теж - не буду витрачати час, щоб щось доводити, ЛАД
вище цього. це нехай Шаман
доводить свої думки
Shaman
Профіль
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:23
Shaman написав:
.........ЛАД
постійно забуває що ми у не мирний час, зараз війна. нагадати йому, що робили в срср під час 2СВ з тими, хто спілкувався німецькою? як мінімум висилка, а то й червончик на вивчення російської...
Вы посмотрели ролик, который я выкладывал?
Хотя о чём я? Инструктору райкома это не надо, он и так всё знает.
ЛАД
Профіль
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:32
Володимир проходить базову військову підготовку, а родина вже розпочала оформлення всіх необхідних документів, включно з позбавленням матері батьківських прав і офіційним визнанням Страхова батьком-одинаком
Тут розганяли, як «одинака» мобілізували.
Він не тільки не оформив бронь, не було навіть визнання одинаком. А це взагалі непросто. Якби було просто, кожного б ухилянта дружина типу б кинула з дітьми, і він вже одинак понарошку. Дешевий шлях не призватись.
Hotab
Профіль
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:34
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Я где-то в потоке твоего флуда пропустил сроки
? -- я же у тебя уже раза два или три про это спрашивал - ДОКОЛЕ
-- КОНКРЕТНЫЕ СРОКИ есть у тебя?
ти вже визнаєш, що про 10-20-30 років - це твоя брехня? добре.
Смотри, сейчас пойдет сложная тема - где-то на первом курсе универов учат - слушай очень внимательно.
Формальная логика утверждает, что может быть только ДВА варианта:
- бесконечно (нет сроков)
- конечно (есть сроки)
Сроки давать ты отказываешся. Вывод?
але все одно ти намагаєшся втягнути мене в дискусію.
Висновок простий, я ж сказав, бісер закінчився. чи ти не розумієш, що це означає?
й ще момент - адекватні люди дуже обережно дають прогнози на непрогнозовані речі. а от балаболи дуже часто - й прогнози самовпевнено дають, й головне вимагають від інших прогнози, які неможливо зробити. але з точки зору РЕАЛЬНОЇ логіки саме прогноз безкінечної війни - ось це туфта. війна у будь-якому разі закінчиться. але живи далі у світі ФОРМАЛЬНОЇ логіки, там тобі комфортно. ти дійсно формаліст, який геть відірваний від реальності. єдине реальне - це твій опис, як ти намагався втекти на початку війни - й не встиг. ото горе було реальним
до речі, строки я називав, знайдеш, якщо захочеш. точніше, гадаю ти бачив цю мою відповідь, але просто продовжуєш флуд.
Shaman
Профіль
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:38
jump
Профіль
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:38
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
ти вже визнаєш, що про 10-20-30 років - це твоя брехня? добре.
Смотри, сейчас пойдет сложная тема - где-то на первом курсе универов учат - слушай очень внимательно.
Формальная логика утверждает, что может быть только ДВА варианта:
- бесконечно (нет сроков)
- конечно (есть сроки)
Сроки давать ты отказываешся. Вывод?
але все одно ти намагаєшся втягнути мене в дискусію.
Я же тебе еще вчера говорил: нет ответа - можешь не флудить простынями. Просто напиши
ДА - "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон, столько сколько понадобится - 10-20-30 лет"
_hunter
Профіль
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:39
pesikot написав: ЛАД написав:
Может, стоит изменить парадигму и искать предложения, которые устроят агрессора?
Какая прелесть ... так и после 22.06.1941 годка нужно было Сталину искать предложения, которые устроят агрессора
Или, как всегда, это другое ? )
отут ми дізнаємось, що в Сталіна від початку війни було бачення, як він її виграє - тому так, це зовсім інше. задумка так була - заманити німців до Волги, а там як контратакувати... добре, хоч Кутузова не вивчав підходи
Shaman
Профіль
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:42
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Смотри, сейчас пойдет сложная тема - где-то на первом курсе универов учат - слушай очень внимательно.
Формальная логика утверждает, что может быть только ДВА варианта:
- бесконечно (нет сроков)
- конечно (есть сроки)
Сроки давать ты отказываешся. Вывод?
але все одно ти намагаєшся втягнути мене в дискусію.
Я же тебе еще вчера говорил: нет ответа - можешь не флудить простынями. Просто напиши
ДА - "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон, столько сколько понадобится - 10-20-30 лет"
сам вигадав - сам відповів
я за твою маячню не відповідаю
Shaman
Профіль
