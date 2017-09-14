Какая прелесть ... так и после 22.06.1941 годка нужно было Сталину искать предложения, которые устроят агрессора
Или, как всегда, это другое ? )
Тем самым, ускорить процесс появления триколоров над Украиной ...
Faceless
К вопросу об "испорченном телефоне".
Посмотрите viewtopic.php?p=5885578#p5885578.
"ЗАБОРОНИТИ використання мови агресора в стінах ДЕРЖАВНОЇ установи" - следующий шаг "ЗАБОРОНИТИ між стінами ДЕРЖАВНИХ установ"? Т.е. везде (где-то ж вокруг есть "державні установи").
Интересно, Будивельник не был в числе родителей, о кот. говорилось в ролике, который я ночью выложил и где рассказывали, как львовские родители кричали детям-футболистам из Златополя рашисты?
як збудився ЛАД, пам'ятайте, кожен раз коли ви кажете демагог чи демагогія - насправді ви кажете - в мене немає аргументів
я цього не писав, тому навіть не хочу, щоб мене втягували в обговорення того, що вигадали інші. насправді там все одно нерівність, бо Раша рано чи пізно (скоріш рано) впаде - але я це навіть не хочу обговорювати зарах, бо ще раз - це не моя цитата
не впишусь. надто я ідейний, й та й дупи облізувати не вмію, й дурнів називаю дурнями
не бачите протирічь - щоб шукати пропозиції, треба вести перемовини. вони від них відмовляються. а ви що пропонуєте - ми кажемо про свої пропозиції - вони не слухають, свої не змінюють. добре ми в чомусь поступилися - вони не слухають, свої не змінюють. а так по колу. й чим це може закінчиться такий біш по колу - лише одним. ми або приймаємо їх пропозиції, або чекаємо коли вони щось теж почнуть пропонувати. чи не так? які ще варіанти? варіант постійно щось поступатися - це та ж капітуляція, лише розтягнута в часі. дійсно не розумієте? а перемовини - це коли обидві сторони йдуть на поступки. але ж вони досі вважають себе великими - хочу наступають вже на віслюках
починається - шукайте самі, я нічого не буду писати. про Фінляндію мені не треба розповідати. ви використали цей термін, поясніть що ви туди вкладаєте у нашому випадку - бо копія кальки з Фінляндії просто не вийде. срср не заважав вважати Моннергейма героєм? а в нас так не буде. якщо знову запропонуєте Кулеби - то значить у вас власного бачення немає, добре. але тоді й позиції немає. от це ми вже точно проходили
питання гарантій - воно ключове. добре, гіпотетично ми віддали Донбас. де гарантія, що Раша не піде далі? навпаки, всі обгрунтовано вважають, що саме так й станеться. після відступу в Донбасі Раша обов'язково спробує напасти на Харків та Дніпро.
ви постійно ігноруєте той факт, що Раша агресор, який безпідставно напав на нас. тому так, нам потрібні гарантії, що цього не буде в майбутньому. чи особисто вам не потрібні.
тому саме навколо гарантій й йдуть оці танці
теж ви писали, але довести не хочу. а може це таки ваша вигадка? ви мене або з кимось сплутали, або вигадали, або може зробили неправильні висновки з того, що я сказав.
почнемо з останнього - те, що я проти погодитися на слабку армію не означає, що я вимагаю дуже велику армію. армія маж відповідати розмірам країни. тому наша армія ніколи не буде дорівнювати армії країни з більшим населенням, яка має дурні кошти від енергоносіїв, які замість розвитку країни витрачає на зброю, та й ще має ядерний арсенал, який вона отримала в спадок. бо сучасна Раша й близько не може конкурувати з розвиненими країнами у частині технологічної зброї.
про Фламінго поясню свій натяк. до речі, зустрів його десь у руських. руські гадають, що лише вони дуже розумні, й прикріпивши шильдик Герань, вони нас можуть безкарно шахедами атакувати. у Фламінго є якийсь британський аналог. тому Раші зараз прямо натякають - що якщо вони не підуть на перемовини, то можливо Україна раптово почне атакувати УКРАЇНСЬКИМИ розробками на 300, 500, 1000 км. а круглі очі на Заході теж вміють робити.
нападок особисто на мене в повідомленні багато. а обгрунтування власних думок - немає.
чи ви не бачите мою позицію? й де це ви змогли мені щось довести - у вас одне й теж - не буду витрачати час, щоб щось доводити, ЛАД вище цього. це нехай Шаман доводить свої думки
Вы посмотрели ролик, который я выкладывал?
Хотя о чём я? Инструктору райкома это не надо, он и так всё знает.
Тут розганяли, як «одинака» мобілізували.
Він не тільки не оформив бронь, не було навіть визнання одинаком. А це взагалі непросто. Якби було просто, кожного б ухилянта дружина типу б кинула з дітьми, і він вже одинак понарошку. Дешевий шлях не призватись.
але все одно ти намагаєшся втягнути мене в дискусію.
Висновок простий, я ж сказав, бісер закінчився. чи ти не розумієш, що це означає?
й ще момент - адекватні люди дуже обережно дають прогнози на непрогнозовані речі. а от балаболи дуже часто - й прогнози самовпевнено дають, й головне вимагають від інших прогнози, які неможливо зробити. але з точки зору РЕАЛЬНОЇ логіки саме прогноз безкінечної війни - ось це туфта. війна у будь-якому разі закінчиться. але живи далі у світі ФОРМАЛЬНОЇ логіки, там тобі комфортно. ти дійсно формаліст, який геть відірваний від реальності. єдине реальне - це твій опис, як ти намагався втекти на початку війни - й не встиг. ото горе було реальним
до речі, строки я називав, знайдеш, якщо захочеш. точніше, гадаю ти бачив цю мою відповідь, але просто продовжуєш флуд.
Парубія застрелили зрання
Я же тебе еще вчера говорил: нет ответа - можешь не флудить простынями. Просто напиши
ДА - "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон, столько сколько понадобится - 10-20-30 лет"
отут ми дізнаємось, що в Сталіна від початку війни було бачення, як він її виграє - тому так, це зовсім інше. задумка так була - заманити німців до Волги, а там як контратакувати... добре, хоч Кутузова не вивчав підходи
