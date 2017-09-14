|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:42
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Смотри, сейчас пойдет сложная тема - где-то на первом курсе универов учат - слушай очень внимательно.
Формальная логика утверждает, что может быть только ДВА варианта:
- бесконечно (нет сроков)
- конечно (есть сроки)
Сроки давать ты отказываешся. Вывод?
але все одно ти намагаєшся втягнути мене в дискусію.
Я же тебе еще вчера говорил: нет ответа - можешь не флудить простынями. Просто напиши
ДА - "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон, столько сколько понадобится - 10-20-30 лет"
сам вигадав - сам відповів
я за твою маячню не відповідаю
Shaman
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:43
Shaman написав:
.........
важко - це коли людина намагається вчити, але їй не вдається. а не хочуть - коли вони навіть не збираються вчити. знаю не поодинокі випадки, коли просто не хочуть. а молоді не змогли захистити, бо чомусь старі все про адіннарот розповідали. а тепер не хочуть визнавати свою частку відповідальності за це
Опять накид - в войне виноват юг и восток, которые говорили по-русски?
про моє запитання - а ви не бачите, що чомусь ніхто не відповідає? бо критикувати воно легко, щось робити важко. й не треба за мене відповідати, що на вашу думку я кажу.
Яке запитання? Если о том, что делать, когда противник не хочет вести переговоры, то я вам уже несколько раз ответил.
так це я кажу про реальні варіанти - добре, без НАТО - але інші гарантії. добре по лінії зіткнення. й так далі. саме я кажу про реальні варіанти, а ви лише загальні фрази пишете - на кшталт шукаємо інші варіанти. Які? й питання, що робити поки ми шукаємо інші варіанти - назвіть прямо. я кажу - а доти тримаємо фронт проти навали ворога. що пропонуєте ви?
Это "реальні варіанти"?
Какие есть "інші гарантії"? К сожалению, нет, никаких.
Слава богу, вы уже согласились "по лінії зіткнення". Прошло всего лишь 3,5 года. Но и то успех.
Какие ещё "реальні варіанти" вы предлагаете "й так далі"?
Я предложил финский вариант. Не уверен, что он устроит Путина, но можно/нужно пробовать. Если мы сами на него согласны. С вашей стороны такая готовность не просматривается. Даже близко.
але є декілька принципів - перемовини, це коло обидві сторони йдуть на поступки. друге, щоб шукати варіанти, треба ж вести перемовини. й перемовники мають бути відповідні, а не шостки. добре, що зараз видно, що саме Раша не хоче вести перемовини.
Предварительные перемовини могут вестись и неофициально.
От того, что вы ещё 100 раз повторите "Раша не хоче вести перемовини", ничего не изменится.
Пока что мы не предложили ничего интересного, кроме того, что наконец признали невозможность восстановления границ 91 военным путём.
ЛАД
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:46
Hotab написав:
Володимир проходить базову військову підготовку, а родина вже розпочала оформлення всіх необхідних документів, включно з позбавленням матері батьківських прав і офіційним визнанням Страхова батьком-одинаком
Тут розганяли, як «одинака» мобілізували.
Він не тільки не оформив бронь, не було навіть визнання одинаком. А це взагалі непросто. Якби було просто, кожного б ухилянта дружина типу б кинула з дітьми, і він вже одинак понарошку. Дешевий шлях не призватись.
2 Детройт :
Ви згадували про можливість на місці , в ТЦК оформити відстрочку.
Уявімо… Іде ухилянт звичайний. Його зупиняють , перевіряють, ухилянт, нічого не звіряв, на обліку нема., привозять в ТЦК, а він «я одинак! Мене вчора кинула дружина. Я починаю оформлювати документи!».
«А , ну добре, йди додому».
І так скільки завгодно раз.
Hotab
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:46
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
але все одно ти намагаєшся втягнути мене в дискусію.
Я же тебе еще вчера говорил: нет ответа - можешь не флудить простынями. Просто напиши
ДА - "воюем до истощения ресурсов (экономических или демографических) одной из сторон, столько сколько понадобится - 10-20-30 лет"
сам вигадав - сам відповів
я за твою маячню не відповідаю
Ты за свою - НА ТРЕТИЙ ДЕНЬ - ответь-то
_hunter
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:49
Hotab написав: Hotab написав:
Володимир проходить базову військову підготовку, а родина вже розпочала оформлення всіх необхідних документів, включно з позбавленням матері батьківських прав і офіційним визнанням Страхова батьком-одинаком
Тут розганяли, як «одинака» мобілізували.
Він не тільки не оформив бронь, не було навіть визнання одинаком. А це взагалі непросто. Якби було просто, кожного б ухилянта дружина типу б кинула з дітьми, і він вже одинак понарошку. Дешевий шлях не призватись.
2 Детройт :
Ви згадували про можливість на місці , в ТЦК оформити відстрочку.
Уявімо… Іде ухилянт звичайний. Його зупиняють , перевіряють, ухилянт, нічого не звіряв, на обліку нема., привозять в ТЦК, а він «я одинак! Мене вчора кинула дружина. Я починаю оформлювати документи!».
«А , ну добре, йди додому». І так скільки завгодно раз.
А в чем проблема? - тцк доступ к Реестрам имеет - проверить, что он действительно отец-одиночка - минута дела.
Или вы намекаете на то, что жена до ЗАГСа не дошла?
_hunter
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:50
ЛАД написав:Faceless
К вопросу об "испорченном телефоне".
Посмотрите viewtopic.php?p=5885578#p5885578
.
"ЗАБОРОНИТИ використання мови агресора в стінах ДЕРЖАВНОЇ установи" - следующий шаг "ЗАБОРОНИТИ між стінами ДЕРЖАВНИХ установ"? Т.е. везде (где-то ж вокруг есть "державні установи").
Интересно, Будивельник не был в числе родителей, о кот. говорилось в ролике, который я ночью выложил и где рассказывали, как львовские родители кричали детям-футболистам из Златополя рашисты?
Я не бачу нічого такого в фразі "заборонити використання в стінах держустанов". Але думаю всі розуміють що все одно мова не про приватні розмови, та й проконтролювати це практично неможливо.
Faceless
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:50
ЛАД написав:
...
Пока что мы не предложили ничего интересного, кроме того, что наконец признали невозможность восстановления границ 91 военным путём.
а чого ми маємо щось пропонувати? ми що в 19 сторіччі? ООН вже не існує? США повалили диктатури в Венесуелі, на Кубі та в Ірані?
тепер кожна більша країна може відхопити частину іншої, а жертва має щось пропонувати?
ви про цю фразу добре запам'ятайте, коли будуть шматувати Рашу, руські, як щепки, а я на ваші волання буду казати - що руські недостатньо пропонують щось тувинцям, чеченцям, багато ще кому - нехай ще щось пробують.
ви виходите з повністю хибного припущення, що Раша МАЄ право. так, Раші запропонували умови, які не пропонували жодному агресору (лише через ядерний спадок). а вони дурні ще не погоджуються. Саддам міг би краще розповісти, що роблять з агресорами. або Мілошевич наприклад.
Востаннє редагувалось Shaman
в Суб 30 сер, 2025 12:53, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:50
_hunter
Или вы намекаете на то, что жена до ЗАГСа не дошла?
А до чого тут РАГС?
РАГС надає статус батька одинака?
Hotab
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:53
jump написав:
https://tvoemisto.tv/news/u_lvovi_vbyly_vidomogo_gromadskopolitychnogo_diyacha_179285.html
Парубія застрелили зрання
детройт, а ви кажете що пересічні все витерплять, а непересічниим нічого за це не буде
fox767676
Додано: Суб 30 сер, 2025 12:55
_hunter написав: Hotab написав: Hotab написав:Володимир проходить базову військову підготовку, а родина вже розпочала оформлення всіх необхідних документів, включно з позбавленням матері батьківських прав і офіційним визнанням Страхова батьком-одинаком
Тут розганяли, як «одинака» мобілізували.
Він не тільки не оформив бронь, не було навіть визнання одинаком. А це взагалі непросто. Якби було просто, кожного б ухилянта дружина типу б кинула з дітьми, і він вже одинак понарошку. Дешевий шлях не призватись.
2 Детройт :
Ви згадували про можливість на місці , в ТЦК оформити відстрочку.
Уявімо… Іде ухилянт звичайний. Його зупиняють , перевіряють, ухилянт, нічого не звіряв, на обліку нема., привозять в ТЦК, а він «я одинак! Мене вчора кинула дружина. Я починаю оформлювати документи!».
«А , ну добре, йди додому». І так скільки завгодно раз.
А в чем проблема? - тцк доступ к Реестрам имеет - проверить, что он действительно отец-одиночка - минута дела.
Или вы намекаете на то, что жена до ЗАГСа не дошла?
спроба чергового флуду через дрібницю
а в якому реєстрі це сказано? так й схоже й зробили - перевірили, не вказано, що батько одинак. але винне ТЦК...
Shaman
