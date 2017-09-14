|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:02
ЛАД написав:
Пока что мы не предложили ничего интересного, кроме того, что наконец признали невозможность восстановления границ 91 военным путём.
Про границы 1991 года - это был вброс российской пропаганды, который здесь весьма активно распространялся.
Настолько активно, что сами распространители в него поверили
А теперь, типа, признали.
Что признали ? то чего не говорилось ?
pesikot
Повідомлень: 11985
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:02
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:_hunter
Или вы намекаете на то, что жена до ЗАГСа не дошла?
А до чого тут РАГС?
РАГС надає статус батька одинака?
При том:
наличие свидетельства о расторжении брака
Який звʼязок «расторженіє брака» і «батько-одинак»?
Мати , після расторженія, теж одиначка?
Прямой: это первый шаг к получению статуса.
Да: про это чуть дальше "при условии, что один из родителей не принимает участия в воспитании ребенка."
Востаннє редагувалось _hunter
в Суб 30 сер, 2025 13:03, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
Повідомлень: 10393
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:03
п1дар агент кидає законопроект. русня це використовує як інфо привід.
цьому методу 20 років
trololo
Повідомлень: 6244
З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1421 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:06
_hunter
Прямой: это первый шаг к получению статуса.
Ніякий це не перший крок. Більшість (подавляюща!) жінок , а чоловіків тим більше, ніякий наступний крок після розлучення не робить .
Мелеш шо попало, флудьор
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 30 сер, 2025 13:07, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 16045
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2475 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:06
trololo написав: _hunter написав:
-- хоть бы про один случай в тцк в эфир вышел бы
а навіщо випускати в ефір російські іпсохи, придумані для зриву мобілізації? ботня і раша тудей і так поширить
ви ще спитайте чому в марафоні х... не хвалять
Лубинец випускает в ефір російські іпсохи?
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что его представитель выясняет детали инцидента в помещении областного ТЦК и СП в Черновцах, где умер 32-летний мужчина.
_hunter
Повідомлень: 10393
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:07
_hunter написав:
-- хоть бы про один случай в тцк в эфир вышел бы
ну то була друга людина в державі, причому з довідкою про розумову неповноцінність
fox767676
Повідомлень: 4133
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
_hunter написав: Hotab написав:
Який звʼязок «расторженіє брака» і «батько-одинак»?
Мати , після расторженія, теж одиначка?
Прямой: это первый шаг к получению статуса.
Да: про это чуть дальше "при условии, что один из родителей не принимает участия в воспитании ребенка."
Первый шаг, но далеко не единственный
pesikot
Повідомлень: 11985
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:12
Hotab написав:_hunter
Прямой: это первый шаг к получению статуса.
Ніякий це не перший крок. Більшість (подавляюща!) жінок , а чоловіків тим більше, ніякий крок після розлучення не робить .
>>> Більшість (подавляюща!) жінок
Естественно:
На какую социальную помощь может рассчитывать одинокая мать / одинокий отец?
......
Итак, 3 196-2 500=696 грн.
>>> а чоловіків тим більше
А с ними совсем другая проблема:
В нашей стране суды всегда предпочитали мать при определении места жительства ребенка после развода. Дети, особенно маленькие, чаще остаются жить с матерями
Т.е. да: наличие записи о разводе - это не _гарантия_, что будет статус. Но сделать исключение в случае этих двух-трех человек -- вполне можно было бы (чисто по человечески).
Востаннє редагувалось _hunter
в Суб 30 сер, 2025 13:14, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
Повідомлень: 10393
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:12
fox767676 написав: _hunter написав:
-- хоть бы про один случай в тцк в эфир вышел бы
ну то була друга людина в державі, причому з довідкою про розумову неповноцінність
Насправді Андрію у шестирічному віці видавалася довідка із діагнозом про легкий ступінь розумової відсталості. У ній була приписка про те, що хвороба супроводжується нападами афазії, тобто порушена мова.
Афазія може проявлятися при найрізноманітніших захворюваннях. Однак нечленороздільна мова не впливала на його поведінковий фактор при спілкуванні з іншими дітьми, тому що лікар, який обстежував, довідкою підтвердив, що дитина «спеціального навчання не вимагає» і «може відвідувати загальноосвітні установи».
"Розумова неповноцінність" і "розумова відсталість" в зв"язку з порушення мови - це геть зовсім різні поняття ...
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 30 сер, 2025 13:13, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлень: 11985
З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1260 раз.
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:13
pesikot написав: _hunter написав: Hotab написав:
Який звʼязок «расторженіє брака» і «батько-одинак»?
Мати , після расторженія, теж одиначка?
Прямой: это первый шаг к получению статуса.
Да: про это чуть дальше "при условии, что один из родителей не принимает участия в воспитании ребенка."
Первый шаг, но далеко не единственный
Це може розглядатись лише як умова, щоб почати цей довгий шлях. Але навіть не крок.
Бо:
Після розлучення батько (мати) може продовжувати опіку про дітей.
Після розлучення може зʼявитись новий батько для дітей
Статус «одинак» може оформити мати, а не батько.
Тобто розказувати «розлучені, отже батько оформлює статус «батько одинак», рівноцінно «є рот, отже смокче»
Но сделать исключение в случае этих двух-трех человек -- вполне можно было бы.
Чим цей випадок унікальний?
Везе ірпінський віталя своїх дітей (дружина дозволила побачитись) на авто. Його зупиняють , а він «а я одинак!! Сам виховую! Ось виписка з РАГС про розлучення».
Віталік одинак, чи звичайний інтернетівський флудьор, як ти?
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 30 сер, 2025 13:16, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
Повідомлень: 16045
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 404 раз.
- Подякували: 2475 раз.
