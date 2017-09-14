|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:14
ЛАД написав: Faceless написав: ЛАД написав:Faceless
К вопросу об "испорченном телефоне".
Посмотрите viewtopic.php?p=5885578#p5885578
.
"ЗАБОРОНИТИ використання мови агресора в стінах ДЕРЖАВНОЇ установи" - следующий шаг "ЗАБОРОНИТИ між стінами ДЕРЖАВНИХ установ"? Т.е. везде (где-то ж вокруг есть "державні установи").
Интересно, Будивельник не был в числе родителей, о кот. говорилось в ролике, который я ночью выложил и где рассказывали, как львовские родители кричали детям-футболистам из Златополя рашисты?
Я не бачу нічого такого в фразі "заборонити використання в стінах держустанов". Але думаю всі розуміють що все одно не про приватні розмови, та й проконтролювати це практично неможливо.
Проблема только в том, как проконтролювати?
В школе как раз легко - учителя выполнят любой приказ.
И я спросил- следующий шаг "ЗАБОРОНИТИ між стінами ДЕРЖАВНИХ установ"? Т.е. везде.
И что насчёт ролика? О детях-футюолистах. Это тоже нормально?
Я перепрошую, що саме вчителя виконають? Двійку поставлять за поведінку? Викличуть батьків?
Побороти матюки в розмові вони значить не здатні, а тут щось зроблять?
Рестрикційні заходи тут не мають сенсу. Треба просто щоб спілкуватися російською стало непотрібно, незручно для самих дітей. Щоб вони росли в україномовному середовищі - від дитсадків і шкіл і закінчуючи медіаконтентом і інфобульбашкою, отже ні в кого і думки не буде звертатися російською.
А при вдалій інформполітиці це має отримати вайб ще й ганебного й принизливого
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36531
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8238 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:17
Faceless написав:
Треба просто щоб спілкуватися російською стало непотрібно, незручно для самих дітей. Щоб вони росли в україномовному середовищі - від дитсадків і шкіл і закінчуючи медіаконтентом і інфобульбашкою, отже ні в кого і думки не буде звертатися російською.
нема цікавого українського контенту
на 1 більш-менш притомне українське кіно 10 російських
ті діти що виїхали за кордон втрачені для українського культурного простору
в 90-х в українізації було більше шансів ніж зараз
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4133
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:22
fox767676 написав: Faceless написав:
Треба просто щоб спілкуватися російською стало непотрібно, незручно для самих дітей. Щоб вони росли в україномовному середовищі - від дитсадків і шкіл і закінчуючи медіаконтентом і інфобульбашкою, отже ні в кого і думки не буде звертатися російською.
нема цікавого українського контенту
на 1 більш-менш притомне українське кіно 10 російських
ті діти що виїхали за кордон втрачені для українського культурного простору
Контент є, нема таких вкладень у розповсюдження. Російський контент і те ж кіно суцільний шлак, але в них десятки років йде системна робота по його просуванню.
В 90х дійсно було більше шансів для послідовної мʼякої українізації, але нажаль ще за часів Кучми системна послідовна робота була провалена
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36531
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8238 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:23
fox767676 написав: Faceless написав:
Треба просто щоб спілкуватися російською стало непотрібно, незручно для самих дітей. Щоб вони росли в україномовному середовищі - від дитсадків і шкіл і закінчуючи медіаконтентом і інфобульбашкою, отже ні в кого і думки не буде звертатися російською.
нема цікавого українського контенту
на 1 більш-менш притомне українське кіно 10 російських
10 фільмів російського лайна.
Кількість не дорівнює якості
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11985
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:25
Faceless написав:
Російський контент і те ж кіно суцільний шлак, але в них десятки років йде системна робота по його просуванню.
не обманюйте себе та інших
російський контент містить все що потрібно підліткам від бойовиків до научпопу,
який охоплює все від астрономії до історії Асирії та Харапу. Український здебільшого сфокусований на національно-визвольних змаганннях
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 4133
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 185 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:25
Hotab написав: pesikot написав: _hunter написав:
Прямой: это первый шаг к получению статуса.
Да: про это чуть дальше "при условии, что один из родителей не принимает участия в воспитании ребенка."
Первый шаг, но далеко не единственный
Но сделать исключение в случае этих двух-трех человек -- вполне можно было бы.
Чим цей випадок унікальний?
Везе ірпінський віталя своїх дітей (дружина дозволила побачитись) на авто. Його зупиняють , а він «а я одинак!! Сам виховую! Ось виписка з РАГС про розлучення».
А если еще и решение суда об оставлении детей показывает?
Что мешает выдать повестку на конкретную дату - и в случае неявки действовать по всей строгости Закона? -- никто же не предлагает развод как вечный оберег использовать...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10394
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:27
fox767676 написав: Faceless написав:
Російський контент і те ж кіно суцільний шлак, але в них десятки років йде системна робота по його просуванню.
не обманюйте себе та інших
російський контент містить все що потрібно підліткам від бойовиків до научпопу,
який охоплює все від астрономії до історії Асирії та Харапу.
А ти це звідки знаешь ? Невже активно дивишься ? )
Весь той контент - повне лайно.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11985
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:28
fox767676 написав: Faceless написав:
Російський контент і те ж кіно суцільний шлак, але в них десятки років йде системна робота по його просуванню.
не обманюйте себе та інших
російський контент містить все що потрібно підліткам від бойовиків до научпопу,
який охоплює все від астрономії до історії Асирії та Харапу. Український здебільшого сфокусований на національно-визвольних змаганннях
То ви про кіно, тепер научпоп.
По останньому так, ми сильно відстаємо, бо довгі рокі нічого і не робилося.
Проте і в цьому плані йде розвиток.
А по кіно то вже ви дурницю написали, тони гівносеріалів це просто шлак поставлений на конвейер
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 36531
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1495 раз.
- Подякували: 8238 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:28
_hunter написав: trololo написав: _hunter написав:
-- хоть бы про один случай в тцк в эфир вышел бы
а навіщо випускати в ефір російські іпсохи, придумані для зриву мобілізації? ботня і раша тудей і так поширить
ви ще спитайте чому в марафоні х... не хвалять
Лубинец випускает в ефір російські іпсохи?
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что его представитель выясняет детали инцидента в помещении областного ТЦК и СП в Черновцах, где умер 32-летний мужчина.
два пости назад ви казали жодного випадку не виходить в ефір
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6244
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2697 раз.
- Подякували: 1421 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Суб 30 сер, 2025 13:29
Shaman написав: ЛАД написав:
...
Пока что мы не предложили ничего интересного, кроме того, что наконец признали невозможность восстановления границ 91 военным путём.
а чого ми маємо щось пропонувати? ми що в 19 сторіччі? ООН вже не існує? США повалили диктатури в Венесуелі, на Кубі та в Ірані?
тепер кожна більша країна може відхопити частину іншої, а жертва має щось пропонувати?
ви про цю фразу добре запам'ятайте, коли будуть шматувати Рашу, руські, як щепки, а я на ваші волання буду казати - що руські недостатньо пропонують щось тувинцям, чеченцям, багато ще кому - нехай ще щось пробують.
ви виходите з повністю хибного припущення, що Раша МАЄ право. так, Раші запропонували умови, які не пропонували жодному агресору (лише через ядерний спадок). а вони дурні ще не погоджуються. Саддам міг би краще розповісти, що роблять з агресорами. або Мілошевич наприклад.
Не притворяйтесь настолько наивным.
Вам це не личить.
Вы уже не 10-летний ребёнок, вам уже под 50 или хотя бы лет 40 есть.
При чём тут право?
Нет у них такого права.
Но если вас в тёмной подворотне остановит бандит, то вряд ли вы будете рассказывать ему о правах, об ООН, США и прочем.
Снимите и трусы, лишь бы он отпустил вас живым.
Нет, конечно, если у вас в руках автомат, то всё будет иначе. Тогда уже бандит будет просить вас о пощаде. Но пока его нет...
А вот когда будут "шматувати Рашу", тогда можете рассказать им о международном праве и прочих радостях жизни. Но подозреваю, я до этого не доживу, да и вы тоже.
С 19 сторіччя не много поменялось. Право силы, к сожалению до сих пор действует. И ваши примеры с Саддамом и Милошевичем это как раз хорошо подтверждают. Кстати, напомню, что никакого ОМП в Ираке так и не нашли, хотя это послужило основанием для решения о вторжении в Ирак. И было поддержано и ООН, и "цивилизованными странами" - Великобританией, Германией, Францией и не совсем цивилизованной Россией.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35717
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|121985
|
|
|1493
|305396
|
|
|6076
|980028
|
|