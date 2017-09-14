RSS
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:31

_hunter
А если еще и решение суда об оставлении детей показывает?


А у кого воно є?
Щороку 100 тис + розлучень, а «батько-одинак» накопилось зараз «аж» 35 тис
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Faceless написав:А по кіно то вже ви дурницю написали, тони гівносеріалів це просто шлак поставлений на конвейер


тим не менш "слово пацана" спровокувало майже піврічні публічні дискусії у українському прпосторі
а вже не кажу про те що дивляться тихо, та дійсний шлак типа сигма-боїв, що теж очолювали українські хіт-паради
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:34

  _hunter написав:А если еще и решение суда об оставлении детей показывает?

Что мешает выдать повестку на конкретную дату - и в случае неявки действовать по всей строгости Закона? -- никто же не предлагает развод как вечный оберег использовать...

Зашел на ветку, а здесь спор. Нет, отцу надо подавать заяву до суду про встановлення факту самостійного виховання дитини.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:34

  trololo написав:
  _hunter написав:
  trololo написав:а навіщо випускати в ефір російські іпсохи, придумані для зриву мобілізації? ботня і раша тудей і так поширить :mrgreen:
ви ще спитайте чому в марафоні х... не хвалять

Лубинец випускает в ефір російські іпсохи? :shock:
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что его представитель выясняет детали инцидента в помещении областного ТЦК и СП в Черновцах, где умер 32-летний мужчина.


два пости назад ви казали жодного випадку не виходить в ефір

зеля ни про один случай в эфир не выходил...
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:
  Faceless написав:А по кіно то вже ви дурницю написали, тони гівносеріалів це просто шлак поставлений на конвейер


тим не менш "слово пацана" спровокувало майже піврічні публічні дискусії у українському прпосторі
а вже не кажу про те що дивляться тихо, та дійсний шлак типа сигма-боїв, що теж очолювали українські хіт-паради
То ви це хочете пояснити якістю матеріалу? Це ж 100% лайно.
Не все що влітає у хайп є якісним матеріалом. Не все що не попадає туди є неякісним.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:42

  tumos написав:
  _hunter написав:А если еще и решение суда об оставлении детей показывает?

Что мешает выдать повестку на конкретную дату - и в случае неявки действовать по всей строгости Закона? -- никто же не предлагает развод как вечный оберег использовать...

Зашел на ветку, а здесь спор. Нет, отцу надо подавать заяву до суду про встановлення факту самостійного виховання дитини.

Почти невозможно получить - даже женщине. Про мужчин - после 22го года - даже говорить смысла нет :cry:
Сам по собі факт оголошення фізичної особи в розшук, факт її непроживання за місцем реєстрації протягом тривалого часу та фактична відсутність
відомостей про її місце перебування не є безумовною підставою для визнання фізичної особи безвісно відсутньою

https://court.gov.ua/storage/portal/sup ... aktyku.pdf
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:45

  Hotab написав:_hunter
А если еще и решение суда об оставлении детей показывает?


А у кого воно є?
Щороку 100 тис + розлучень, а «батько-одинак» накопилось зараз «аж» 35 тис

Не знал/был уверен, что их сильно меньше.

Ну да ладно: а детей тцкшники без сопровождающего имели право оставлять?
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:51

  Faceless написав:
ЛАД написав:
No comments.
Як я розумію, вболівальники - теж діти. Діти не політкоректні, нетолерантні і жорстокі, так було в усі часи. Не те що б це було нормально, просто не дуже дивує. Дивує скоріше реакція організаторів і тренерів, бо ті схоже такі самі інфантили. Ота ремарка про "технічну поразку через кіпіш" незрозуміла ще більше, сподіваюсь то просто порожні слова дурника з організацаторів. Але не драматизуйте занадто
Вообще-то, дети повторяют то, что слышат от взрослых.
Не хотел цитировать:
«После этого на поле начали выходить недовольные родители, выражая свою ноту протеста, что в наших воротах стоит мужчина которому 20 лет. Тренеры львовской команды начали успокаивать родителей, объясняя, что ему не 20 лет и никто не против того, чтобы он играл. Когда команда «КВАДРО» забила второй мяч, на поле выбежали двое взрослых мужчин, в состоянии алкогольного опьянения и набросились на меня. И тут тренер соперника заступился за нас. Впоследствии игра была продолжена. А с трибун посыпались оскорбления в сторону наших детей: «Вы фашисты», «ваши мамы бл..ди, а вы выбл..тки» «такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили» (хотя мы все общались на украинском, и только иногда у ребят попадались некоторые слова на русском), некоторых наших ребят звали мужчины к себе, чтобы провести мужскую беседу», – вспоминает тренер.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/08/29/nazvali-rashistami-i-vygnali-trener-futbolistov-iz-zlatopolya-zayavil-o-bullinge/
Это то, о чём периодически пишет будивельник. Последнее время, правда, пореже.
"не драматизуйте занадто"?
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:55

  Hotab написав:
  Hotab написав:
Володимир проходить базову військову підготовку, а родина вже розпочала оформлення всіх необхідних документів, включно з позбавленням матері батьківських прав і офіційним визнанням Страхова батьком-одинаком

Тут розганяли, як «одинака» мобілізували.
Він не тільки не оформив бронь, не було навіть визнання одинаком. А це взагалі непросто. Якби було просто, кожного б ухилянта дружина типу б кинула з дітьми, і він вже одинак понарошку. Дешевий шлях не призватись.

2 Детройт :
Ви згадували про можливість на місці , в ТЦК оформити відстрочку.
Уявімо… Іде ухилянт звичайний. Його зупиняють , перевіряють, ухилянт, нічого не звіряв, на обліку нема., привозять в ТЦК, а він «я одинак! Мене вчора кинула дружина. Я починаю оформлювати документи!».
«А , ну добре, йди додому».
І так скільки завгодно раз.

Алгоритм в Постанові дещо(( інший.

В ньому, що документи (хоч по інвалідності, хоч по одинак, хоч догляд, хоч троє дітей і т.д.) у військовозобов'язаного є.
Але відстрочка сама не оформлена.
От тоді він на місці в Тцк пише і подає заяву.
Комісія розглядає, перевіряє (впритул до розсилки запитів установам, які видали, або по реєстрам) і виносить рішення. Яке письмово надає взобов-му.
До рішення він не підлягає призову.

Не визначено: якщо в нього з собою нема документа, то чи може він його взяти з дому. Чи з установи, якщо, все в установі вже оформлено, а документ ще не виписали або загубив.

Хитро не визначено!
Бо(((, він дав документ або в нього його взяли в Тцк та ... порвали-викинули. І мобілізували, бо нема ж при собі документа-то для заяви.
Документ додається до заяви!
Державна апріорі зобов'язана визначити порядок дій, якщо з собою документа нема у взобов-го, який має чи заявляє про наявність підстав для відстрочки.
Це важливий момент.
Щоб не було що хочу, то й роблю.

А з цим батьком-одинаком тоді обговоренння було, наскільки я пам'ятаю, не стільки про його одиночество (бо його оформленого нема і приблизно - мати не позбавлена материнських прав), а про --- вислови всл тцк та кидання дітей на дорозі.
Тут неважливо одинак отой батько чи ні.
Отак висловлюватися (про дітей в лікарні, інтернат) та залишати дітей, то зашквар..
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 13:59

  Hotab написав:_hunter
Прямой: это первый шаг к получению статуса.


Ніякий це не перший крок. Більшість (подавляюща!) жінок , а чоловіків тим більше, ніякий наступний крок після розлучення не робить .
Мелеш шо попало, флудьор

Ничего не могу сказать о конкретном случае, но дети после развода редко остаются с отцом. И чаще это бывает по решению суда.
Не знаю, есть ли какое-то оформление при добровольном согласии матери.
