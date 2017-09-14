Додано: Суб 30 сер, 2025 13:55

Hotab написав: Hotab написав: Володимир проходить базову військову підготовку, а родина вже розпочала оформлення всіх необхідних документів, включно з позбавленням матері батьківських прав і офіційним визнанням Страхова батьком-одинаком



Тут розганяли, як «одинака» мобілізували.

Ви згадували про можливість на місці , в ТЦК оформити відстрочку.

Уявімо… Іде ухилянт звичайний. Його зупиняють , перевіряють, ухилянт, нічого не звіряв, на обліку нема., привозять в ТЦК, а він «я одинак! Мене вчора кинула дружина. Я починаю оформлювати документи!».

«А , ну добре, йди додому».

І так скільки завгодно раз. 2 Детройт :Ви згадували про можливість на місці , в ТЦК оформити відстрочку.Уявімо… Іде ухилянт звичайний. Його зупиняють , перевіряють, ухилянт, нічого не звіряв, на обліку нема., привозять в ТЦК, а він «я одинак! Мене вчора кинула дружина. Я починаю оформлювати документи!».«А , ну добре, йди додому».І так скільки завгодно раз.

Алгоритм в Постанові дещо(( інший.В ньому, що документи (хоч по інвалідності, хоч по одинак, хоч догляд, хоч троє дітей і т.д.) у військовозобов'язаного є.Але відстрочка сама не оформлена.От тоді він на місці в Тцк пише і подає заяву.Комісія розглядає, перевіряє (впритул до розсилки запитів установам, які видали, або по реєстрам) і виносить рішення. Яке письмово надає взобов-му.До рішення він не підлягає призову.Не визначено: якщо в нього з собою нема документа, то чи може він його взяти з дому. Чи з установи, якщо, все в установі вже оформлено, а документ ще не виписали або загубив.Хитро не визначено!Бо(((, він дав документ або в нього його взяли в Тцк та ... порвали-викинули. І мобілізували, бо нема ж при собі документа-то для заяви.Документ додається до заяви!Державна апріорі зобов'язана визначити порядок дій, якщо з собою документа нема у взобов-го, який має чи заявляє про наявність підстав для відстрочки.Це важливий момент.Щоб не було що хочу, то й роблю.А з цим батьком-одинаком тоді обговоренння було, наскільки я пам'ятаю, не стільки про його одиночество (бо його оформленого нема і приблизно - мати не позбавлена материнських прав), а про --- вислови всл тцк та кидання дітей на дорозі.Тут неважливо одинак отой батько чи ні.Отак висловлюватися (про дітей в лікарні, інтернат) та залишати дітей, то зашквар..