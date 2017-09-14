RSS
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:
No comments.
Як я розумію, вболівальники - теж діти. Діти не політкоректні, нетолерантні і жорстокі, так було в усі часи. Не те що б це було нормально, просто не дуже дивує. Дивує скоріше реакція організаторів і тренерів, бо ті схоже такі самі інфантили. Ота ремарка про "технічну поразку через кіпіш" незрозуміла ще більше, сподіваюсь то просто порожні слова дурника з організацаторів. Але не драматизуйте занадто
Вообще-то, дети повторяют то, что слышат от взрослых.
Не хотел цитировать:
«После этого на поле начали выходить недовольные родители, выражая свою ноту протеста, что в наших воротах стоит мужчина которому 20 лет. Тренеры львовской команды начали успокаивать родителей, объясняя, что ему не 20 лет и никто не против того, чтобы он играл. Когда команда «КВАДРО» забила второй мяч, на поле выбежали двое взрослых мужчин, в состоянии алкогольного опьянения и набросились на меня. И тут тренер соперника заступился за нас. Впоследствии игра была продолжена. А с трибун посыпались оскорбления в сторону наших детей: «Вы фашисты», «ваши мамы бл..ди, а вы выбл..тки» «такого никогда не будет, чтобы рашисты здесь победили» (хотя мы все общались на украинском, и только иногда у ребят попадались некоторые слова на русском), некоторых наших ребят звали мужчины к себе, чтобы провести мужскую беседу», – вспоминает тренер.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/08/29/nazvali-rashistami-i-vygnali-trener-futbolistov-iz-zlatopolya-zayavil-o-bullinge/
Это то, о чём периодически пишет будивельник. Последнее время, правда, пореже.
"не драматизуйте занадто"?

Діти повторюють те що чують взагалі. Не обовʼязково від дорослих і якщо і дорослих, не обовʼязково від батьків. Уявіть собі, підлітки вміють матюкатися, булити, принижувати, ображати, чіпляти за живе й болюче. В усі часи. Незалежно від того, війна чи ні, така ситуація цілком могла статися і 20 років тому і 10 років тому і ще буде в майбутньому.
Чи це добре? Ні. Чи правильно? Ні. Чи є тут вина організаторів і батьків? Звісно, частково є.
Що батьки могли висловити невдоволення, подумавши що зі зростом 185 то не підліток - реакція очікувана.
Ви виділили "двоє дорослих чоловіків", але не виділили, що вони були пʼяні. Дитяче змагання за підтримки бухих батьків це вже цікава суміш.
І так, не доаматизуйте. Дурні були є і будуть
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:02

  ЛАД написав:
  Hotab написав:_hunter
Прямой: это первый шаг к получению статуса.


Ніякий це не перший крок. Більшість (подавляюща!) жінок , а чоловіків тим більше, ніякий наступний крок після розлучення не робить .
Мелеш шо попало, флудьор

Ничего не могу сказать о конкретном случае, но дети после развода редко остаются с отцом. И чаще это бывает по решению суда.
Не знаю, есть ли какое-то оформление при добровольном согласии матери.

Навіть те, що діти залишаються з матір'ю, не означає, що батько втрачтив батьківські права.
Аналогічно і з матір'ю.

Це окреме рішення суду про позбавлення батьківських чи материнських прав батька-матері.
І отримати його дуууууууже складно.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:04

  Faceless написав:
ЛАД написав:
  Faceless написав:.........
Я не бачу нічого такого в фразі "заборонити використання в стінах держустанов". Але думаю всі розуміють що все одно не про приватні розмови, та й проконтролювати це практично неможливо.
Проблема только в том, как проконтролювати?
В школе как раз легко - учителя выполнят любой приказ.
И я спросил- следующий шаг "ЗАБОРОНИТИ між стінами ДЕРЖАВНИХ установ"? Т.е. везде.
И что насчёт ролика? О детях-футюолистах. Это тоже нормально?
Я перепрошую, що саме вчителя виконають? Двійку поставлять за поведінку? Викличуть батьків?
Побороти матюки в розмові вони значить не здатні, а тут щось зроблять?
Рестрикційні заходи тут не мають сенсу. Треба просто щоб спілкуватися російською стало непотрібно, незручно для самих дітей. Щоб вони росли в україномовному середовищі - від дитсадків і шкіл і закінчуючи медіаконтентом і інфобульбашкою, отже ні в кого і думки не буде звертатися російською.
А при вдалій інформполітиці це має отримати вайб ще й ганебного й принизливого
Остальное верно, но с последним категорически не согласен.
И вы правы, с таким усердием да с матом боролись бы.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:04

  ЛАД написав:
  Hotab написав:_hunter
Прямой: это первый шаг к получению статуса.


Ніякий це не перший крок. Більшість (подавляюща!) жінок , а чоловіків тим більше, ніякий наступний крок після розлучення не робить .
Мелеш шо попало, флудьор

Ничего не могу сказать о конкретном случае, но дети после развода редко остаются с отцом. И чаще это бывает по решению суда.
Не знаю, есть ли какое-то оформление при добровольном согласии матери.

Более того: даже самого решения суда о том, что "дети остаются с отцом" - недостаточно для получения статуса. Нужно еще и доказательство того, что мать не участвует в воспитании детей.
Как я там чуть выше писал: после 22го года мужчине получить такую "бумажку" практически не реально :cry:
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:06

  fox767676 написав:
  Faceless написав:Російський контент і те ж кіно суцільний шлак, але в них десятки років йде системна робота по його просуванню.


не обманюйте себе та інших
російський контент містить все що потрібно підліткам від бойовиків до научпопу,
який охоплює все від астрономії до історії Асирії та Харапу. Український здебільшого сфокусований на національно-визвольних змаганннях

+++
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:07

  tumos написав:
  _hunter написав:А если еще и решение суда об оставлении детей показывает?

Что мешает выдать повестку на конкретную дату - и в случае неявки действовать по всей строгости Закона? -- никто же не предлагает развод как вечный оберег использовать...

Зашел на ветку, а здесь спор. Нет, отцу надо подавать заяву до суду про встановлення факту самостійного виховання дитини.

Вище ЛАДу відповів.

Так і з самостійним вихованням дитини - це лише одна справа. Рішення суду по з ким залишається дитина. Воно йде разом з розлученням в одній справі на розлучення.

А по позбавленню батьківських (родительских) прав --- окрема справа. Окреме рішення.
От тоді вже батько чи мати стає одинаком.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:12

  _hunter написав:
  tumos написав:Почти невозможно получить - даже женщине. Про мужчин - после 22го года - даже говорить смысла нет :cry:


Я полагаю, что есть отработанные алгоритмы сбора доказательств при обращении в суд.
Подать документ, свидетельствующий о разводе. Привлечь орган опеки - акты обследования проживания. Может быть показания соседей. Справки из учебных заведений. Кто из родителей принимает участие. О невозможности ничего сказать не могу. Надо смотреть реестр судебных решений.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:15

  tumos написав:
  _hunter написав:
  tumos написав:Почти невозможно получить - даже женщине. Про мужчин - после 22го года - даже говорить смысла нет :cry:


Я полагаю, что есть отработанные алгоритмы сбора доказательств при обращении в суд.
Подать документ, свидетельствующий о разводе. Привлечь орган опеки - акты обследования проживания. Может быть показания соседей. Справки из учебных заведений. Кто из родителей принимает участие. О невозможности ничего сказать не могу. Надо смотреть реестр судебных решений.

Мені здається, що якщо батько працює і отримати з нього аліменти нема проблеми, то мати вже не стане «одиночка» з усіма іншими наслідками: допомога від держави, пільги і тд
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:15

  Faceless написав:
fox767676 написав:
  Faceless написав:А по кіно то вже ви дурницю написали, тони гівносеріалів це просто шлак поставлений на конвейер


тим не менш "слово пацана" спровокувало майже піврічні публічні дискусії у українському прпосторі
а вже не кажу про те що дивляться тихо, та дійсний шлак типа сигма-боїв, що теж очолювали українські хіт-паради
То ви це хочете пояснити якістю матеріалу? Це ж 100% лайно.
Не все що влітає у хайп є якісним матеріалом. Не все що не попадає туди є неякісним.


лайно не лайно - це ваше суб'єктивне бачення
об'єктивні показники - охват аудиторіїї (за межами країни виробництва), міжнародні премії типу Оскара чи Канського фестиваля
Там у СРСР та рф великий відрив у призах та номінаціях
Ви можете назвати якісь цікаві українські научпоп ютюб-канали, щоб поріаняти аудиторію?
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:16

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  Faceless написав:Російський контент і те ж кіно суцільний шлак, але в них десятки років йде системна робота по його просуванню.


не обманюйте себе та інших
російський контент містить все що потрібно підліткам від бойовиків до научпопу,
який охоплює все від астрономії до історії Асирії та Харапу. Український здебільшого сфокусований на національно-визвольних змаганннях

+++

ну то неудивительно, что те, кто активно смотрит контент российского лайна, потом продвигает российские нарративы, выступает на стороне россиян и ненавидит всё украинское ...
