Громадський діяч Сергій Стерненко "росія регулярно вбиває наших людей руками своїх агентів. Українці проти зброї мають захищатися голими руками. Це абсурд. Час дати право українцям захищати свої життя короткоствольною зброєю. Час ухвалити закон, який застряг у ВР ще три роки тому", - написав він. https://espreso.tv/suspilstvo-gliboka-v ... o-parubiya
ну то неудивительно, что те, кто активно смотрит контент российского лайна, потом продвигает российские нарративы, выступает на стороне россиян и ненавидит всё украинское ...
чувак ти взагалі до України маєш опосоредковане відношення шкільну програму з української історії\літератури ти точно не проходив В мене споживання українського контенту десь 30% від загального, але навіть цей обсяг в 30 разів більше за того, що ти знаєш про Україну
detroytred написав:Громадський діяч Сергій Стерненко "росія регулярно вбиває наших людей руками своїх агентів. Українці проти зброї мають захищатися голими руками. Це абсурд. Час дати право українцям захищати свої життя короткоствольною зброєю. Час ухвалити закон, який застряг у ВР ще три роки тому", - написав він. https://espreso.tv/suspilstvo-gliboka-v ... o-parubiya
час відкрити кордони бо буде така стрілянина між стерненками там *г**** що слухняних платників податків зарикошетить
Faceless написав:То ви це хочете пояснити якістю матеріалу? Це ж 100% лайно. Не все що влітає у хайп є якісним матеріалом. Не все що не попадає туди є неякісним.
лайно не лайно - це ваше суб'єктивне бачення об'єктивні показники - охват аудиторіїї (за межами країни виробництва), міжнародні премії типу Оскара чи Канського фестиваля Там у СРСР та рф великий відрив у призах та номінаціях Ви можете назвати якісь цікаві українські научпоп ютюб-канали, щоб поріаняти аудиторію?
Лайно - завжди лайно
У тебе в голові теж лайно, все змішалось - Оскар, Кани, СРСР, youtube
Нещодавно ти писав, що я "чекаю на російську пенсію", а сьогодні ти вихваляєшь совецьке та російське кіношне лайно
Який Оскар у СРСР ? За "Москва слєзам не вєріт" ? Якщо предметно розібратись, то це лайно з лайна.
Який Оскар у РФ ? За "Утомльониє солнцем" баріна Міхалкова ? Який потім, знову перевзувся в стрибку
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 30 сер, 2025 14:31, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Громадський діяч Сергій Стерненко "росія регулярно вбиває наших людей руками своїх агентів. Українці проти зброї мають захищатися голими руками. Це абсурд. Час дати право українцям захищати свої життя короткоствольною зброєю. Час ухвалити закон, який застряг у ВР ще три роки тому", - написав він. https://espreso.tv/suspilstvo-gliboka-v ... o-parubiya
час відкрити кордони бо буде така стрілянина між стерненками там *г**** що слухняних платників податків зарикошетить
час здаватися росії ! берітє власть в свої рукі!
то ви проти стерненка? зюроя на руках - перший крок до взяття влади випадковими елементами
ЛАД написав:[quote="5885631:Faceless"] ......... Я не бачу нічого такого в фразі "заборонити використання в стінах держустанов". Але думаю всі розуміють що все одно не про приватні розмови, та й проконтролювати це практично неможливо.
Проблема только в том, как проконтролювати? В школе как раз легко - учителя выполнят любой приказ. И я спросил- следующий шаг "ЗАБОРОНИТИ між стінами ДЕРЖАВНИХ установ"? Т.е. везде. И что насчёт ролика? О детях-футюолистах. Это тоже нормально?
Я перепрошую, що саме вчителя виконають? Двійку поставлять за поведінку? Викличуть батьків? Побороти матюки в розмові вони значить не здатні, а тут щось зроблять? Рестрикційні заходи тут не мають сенсу. Треба просто щоб спілкуватися російською стало непотрібно, незручно для самих дітей. Щоб вони росли в україномовному середовищі - від дитсадків і шкіл і закінчуючи медіаконтентом і інфобульбашкою, отже ні в кого і думки не буде звертатися російською. А при вдалій інформполітиці це має отримати вайб ще й ганебного й принизливого
Остальное верно, но с последним категорически не согласен. И вы правы, с таким усердием да с матом боролись бы.[/quote]Не здивований вашій реакції Але думаю і ви то очікували від мене
ну то неудивительно, что те, кто активно смотрит контент российского лайна, потом продвигает российские нарративы, выступает на стороне россиян и ненавидит всё украинское ...
чувак ти взагалі до України маєш опосоредковане відношення шкільну програму з української історії\літератури ти точно не проходив В мене споживання українського контенту десь 30% від загального, але навіть цей обсяг в 30 разів більше за того, що ти знаєш про Україну
Не бреши, то гріх, чувак ... ))
Споживаєшь ти російське лайно і українське ти не дивишься
fox767676 написав:[quote="5885665:Faceless"]А по кіно то вже ви дурницю написали, тони гівносеріалів це просто шлак поставлений на конвейер
тим не менш "слово пацана" спровокувало майже піврічні публічні дискусії у українському прпосторі а вже не кажу про те що дивляться тихо, та дійсний шлак типа сигма-боїв, що теж очолювали українські хіт-паради
То ви це хочете пояснити якістю матеріалу? Це ж 100% лайно. Не все що влітає у хайп є якісним матеріалом. Не все що не попадає туди є неякісним.
лайно не лайно - це ваше суб'єктивне бачення об'єктивні показники - охват аудиторіїї (за межами країни виробництва), міжнародні премії типу Оскара чи Канського фестиваля Там у СРСР та рф великий відрив у призах та номінаціях Ви можете назвати якісь цікаві українські научпоп ютюб-канали, щоб поріаняти аудиторію?[/quote]Як ви зібрались порівнювати аудиторію каналів, якщо в принципі україномовна аудиторія менша на порядок?
tumos написав:Почти невозможно получить - даже женщине. Про мужчин - после 22го года - даже говорить смысла нет
Я полагаю, что есть отработанные алгоритмы сбора доказательств при обращении в суд. Подать документ, свидетельствующий о разводе. Привлечь орган опеки - акты обследования проживания. Может быть показания соседей. Справки из учебных заведений. Кто из родителей принимает участие. О невозможности ничего сказать не могу. Надо смотреть реестр судебных решений.
Есть у меня коллега - жена со словами "ну его нафиг" где-то вначале конфликта укатила на Юга, оставив детей. И где-то с тех пор он только недавно смог развод через суд получить... Алгоритм же... Ну, формально он какой-то есть. Но, во первых, на каждом этапе прямо говорят ДАЙ. Во-вторых - везде футболят.