RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 149351493614937149381493914940>
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:21

Громадський діяч Сергій Стерненко
"росія регулярно вбиває наших людей руками своїх агентів. Українці проти зброї мають захищатися голими руками. Це абсурд. Час дати право українцям захищати свої життя короткоствольною зброєю. Час ухвалити закон, який застряг у ВР ще три роки тому", - написав він.
https://espreso.tv/suspilstvo-gliboka-v ... o-parubiya
detroytred
 
Повідомлень: 25323
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:23

  pesikot написав:
  ЛАД написав:+++

ну то неудивительно, что те, кто активно смотрит контент российского лайна, потом продвигает российские нарративы, выступает на стороне россиян и ненавидит всё украинское ...


чувак ти взагалі до України маєш опосоредковане відношення
шкільну програму з української історії\літератури ти точно не проходив
В мене споживання українського контенту десь 30% від загального, але навіть цей обсяг в 30 разів більше за того, що ти знаєш про Україну
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4137
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:28

  pesikot написав:
  ЛАД написав:Пока что мы не предложили ничего интересного, кроме того, что наконец признали невозможность восстановления границ 91 военным путём.

Про границы 1991 года - это был вброс российской пропаганды, который здесь весьма активно распространялся.
Настолько активно, что сами распространители в него поверили

А теперь, типа, признали.
Что признали ? то чего не говорилось ?

Ти мабуть божевільний....


*Ми маємо справу з абсолютним злом. І ми не маємо іншого вибору, ніж іти далі. Звільняти всю нашу територію. Вибивати окупантів з усіх наших областей.

Ми прийдемо в усі наші міста, в усі наші села, у яких поки що немає нашого прапора.

Потрібно тільки достатньо зброї, щоб це забезпечити. Вона є в партнерів. У достатньому обсязі. І працюємо щодня, щоб з'явилася також і політична воля для надання нам цієї зброї.

На сайті президента:
Говоріть людям на окупованих територіях про Україну, про те, що українська армія обов'язково прийде – звернення Президента Володимира Зеленського
https://www.president.gov.ua/news/govor ... ro-t-75801

Не дипломатично, а мова саме про армія прийде-звільнить усі усі наші міста, в усі наші села.
detroytred
 
Повідомлень: 25323
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:29

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Громадський діяч Сергій Стерненко
"росія регулярно вбиває наших людей руками своїх агентів. Українці проти зброї мають захищатися голими руками. Це абсурд. Час дати право українцям захищати свої життя короткоствольною зброєю. Час ухвалити закон, який застряг у ВР ще три роки тому", - написав він.
https://espreso.tv/suspilstvo-gliboka-v ... o-parubiya

час відкрити кордони бо буде така стрілянина між стерненками там *г**** що слухняних платників податків зарикошетить


час здаватися росії :D ! берітє власть в свої рукі!
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6248
З нами з: 16.10.14
Подякував: 2697 раз.
Подякували: 1421 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:31

  fox767676 написав:
  Faceless написав:То ви це хочете пояснити якістю матеріалу? Це ж 100% лайно.
Не все що влітає у хайп є якісним матеріалом. Не все що не попадає туди є неякісним.


лайно не лайно - це ваше суб'єктивне бачення
об'єктивні показники - охват аудиторіїї (за межами країни виробництва), міжнародні премії типу Оскара чи Канського фестиваля
Там у СРСР та рф великий відрив у призах та номінаціях
Ви можете назвати якісь цікаві українські научпоп ютюб-канали, щоб поріаняти аудиторію?


Лайно - завжди лайно

У тебе в голові теж лайно, все змішалось - Оскар, Кани, СРСР, youtube

Нещодавно ти писав, що я "чекаю на російську пенсію", а сьогодні ти вихваляєшь совецьке та російське кіношне лайно

Який Оскар у СРСР ? За "Москва слєзам не вєріт" ? Якщо предметно розібратись, то це лайно з лайна.

Який Оскар у РФ ? За "Утомльониє солнцем" баріна Міхалкова ? Який потім, знову перевзувся в стрибку
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 30 сер, 2025 14:31, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11992
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:31

  trololo написав:
  fox767676 написав:
  detroytred написав:Громадський діяч Сергій Стерненко
"росія регулярно вбиває наших людей руками своїх агентів. Українці проти зброї мають захищатися голими руками. Це абсурд. Час дати право українцям захищати свої життя короткоствольною зброєю. Час ухвалити закон, який застряг у ВР ще три роки тому", - написав він.
https://espreso.tv/suspilstvo-gliboka-v ... o-parubiya

час відкрити кордони бо буде така стрілянина між стерненками там *г**** що слухняних платників податків зарикошетить


час здаватися росії :D ! берітє власть в свої рукі!


то ви проти стерненка?
зюроя на руках - перший крок до взяття влади випадковими елементами
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4137
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote="5885631:Faceless"]
.........
Я не бачу нічого такого в фразі "заборонити використання в стінах держустанов". Але думаю всі розуміють що все одно не про приватні розмови, та й проконтролювати це практично неможливо.
Проблема только в том, как проконтролювати?
В школе как раз легко - учителя выполнят любой приказ.
И я спросил- следующий шаг "ЗАБОРОНИТИ між стінами ДЕРЖАВНИХ установ"? Т.е. везде.
И что насчёт ролика? О детях-футюолистах. Это тоже нормально?
Я перепрошую, що саме вчителя виконають? Двійку поставлять за поведінку? Викличуть батьків?
Побороти матюки в розмові вони значить не здатні, а тут щось зроблять?
Рестрикційні заходи тут не мають сенсу. Треба просто щоб спілкуватися російською стало непотрібно, незручно для самих дітей. Щоб вони росли в україномовному середовищі - від дитсадків і шкіл і закінчуючи медіаконтентом і інфобульбашкою, отже ні в кого і думки не буде звертатися російською.
А при вдалій інформполітиці це має отримати вайб ще й ганебного й принизливого
Остальное верно, но с последним категорически не согласен.
И вы правы, с таким усердием да с матом боролись бы.[/quote]Не здивований вашій реакції :)
Але думаю і ви то очікували від мене
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36536
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8238 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:33

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  ЛАД написав:+++

ну то неудивительно, что те, кто активно смотрит контент российского лайна, потом продвигает российские нарративы, выступает на стороне россиян и ненавидит всё украинское ...


чувак ти взагалі до України маєш опосоредковане відношення
шкільну програму з української історії\літератури ти точно не проходив
В мене споживання українського контенту десь 30% від загального, але навіть цей обсяг в 30 разів більше за того, що ти знаєш про Україну

Не бреши, то гріх, чувак ... ))

Споживаєшь ти російське лайно і українське ти не дивишься
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11992
З нами з: 31.08.09
Подякував: 543 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fox767676 написав:
  Faceless написав:
fox767676 написав:[quote="5885665:Faceless"]А по кіно то вже ви дурницю написали, тони гівносеріалів це просто шлак поставлений на конвейер


тим не менш "слово пацана" спровокувало майже піврічні публічні дискусії у українському прпосторі
а вже не кажу про те що дивляться тихо, та дійсний шлак типа сигма-боїв, що теж очолювали українські хіт-паради
То ви це хочете пояснити якістю матеріалу? Це ж 100% лайно.
Не все що влітає у хайп є якісним матеріалом. Не все що не попадає туди є неякісним.


лайно не лайно - це ваше суб'єктивне бачення
об'єктивні показники - охват аудиторіїї (за межами країни виробництва), міжнародні премії типу Оскара чи Канського фестиваля
Там у СРСР та рф великий відрив у призах та номінаціях
Ви можете назвати якісь цікаві українські научпоп ютюб-канали, щоб поріаняти аудиторію?[/quote]Як ви зібрались порівнювати аудиторію каналів, якщо в принципі україномовна аудиторія менша на порядок?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 36536
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1495 раз.
Подякували: 8238 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:34

  tumos написав:
  _hunter написав:
  tumos написав:Почти невозможно получить - даже женщине. Про мужчин - после 22го года - даже говорить смысла нет :cry:


Я полагаю, что есть отработанные алгоритмы сбора доказательств при обращении в суд.
Подать документ, свидетельствующий о разводе. Привлечь орган опеки - акты обследования проживания. Может быть показания соседей. Справки из учебных заведений. Кто из родителей принимает участие. О невозможности ничего сказать не могу. Надо смотреть реестр судебных решений.

Есть у меня коллега - жена со словами "ну его нафиг" где-то вначале конфликта укатила на Юга, оставив детей.
И где-то с тех пор он только недавно смог развод через суд получить...
Алгоритм же... Ну, формально он какой-то есть. Но, во первых, на каждом этапе прямо говорят ДАЙ. Во-вторых - везде футболят.
_hunter
 
Повідомлень: 10401
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 149351493614937149381493914940>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 121997
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305411
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 980079
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1382)
30.08.2025 13:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.