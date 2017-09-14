Підстави Позбавлення батьківських прав Позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на недобросовісних батьків і це можливо тільки у наступних випадках:
1. батьки без поважної причини залишили дитину у пологовому будинку або лікарні і протягом 6 місяців не цікавилися її подальшою долею; 2. ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини. Це поняття широке, але довести таке ухилення насправді не просто. Ознаками такої поведінки може бути: свідома і навмисна відсутність турботи про розвиток дитини, її навчання, ігнорування потреб дитини, систематична невиплата аліментів. Це мають бути не одиничні випадки, а системна поведінка. Те, що хтось з батьків не може піклуватися про дитину через свою хворобу, чи з інших поважних причин, не є підставою для позбавлення батьківських прав; 3. жорстоке поводження з дитиною. Це насильство над дитиною як кимось із батьків, так і їхніми співмешканцями, якщо батьки цьому не перешкоджають; 4. хронічний алкоголізм або наркоманія. Це обов’язково потрібно підтвердити медичним висновком; 5. експлуатація дитини, – примушування до жебракування, залучення до важкої праці; 6. засудження за умисний злочин щодо дитини. Для цього необхідно отримати вирок суду. _________ За такі підстави батько-мати сама отримає покарання добряче. Плюс складність доведення, якщо липові схочуть зробити.
Faceless написав:То ви це хочете пояснити якістю матеріалу? Це ж 100% лайно. Не все що влітає у хайп є якісним матеріалом. Не все що не попадає туди є неякісним.
лайно не лайно - це ваше суб'єктивне бачення об'єктивні показники - охват аудиторіїї (за межами країни виробництва), міжнародні премії типу Оскара чи Канського фестиваля Там у СРСР та рф великий відрив у призах та номінаціях Ви можете назвати якісь цікаві українські научпоп ютюб-канали, щоб поріаняти аудиторію?
Лайно - завжди лайно
У тебе в голові теж лайно, все змішалось - Оскар, Кани, СРСР, youtube
Нещодавно ти писав, що я "чекаю на російську пенсію", а сьогодні ти вихваляєшь совецьке та російське кіношне лайно
Який Оскар у СРСР ? За "Москва слєзам не вєріт" ? Якщо предметно розібратись, то це лайно з лайна.
Який Оскар у РФ ? За "Утомльониє солнцем" баріна Міхалкова ? Який потім, знову перевзувся в стрибку
ти скільки завгодно можеш удавати з себе русофоба але при тому ти тягаєш на форум російську офіційну пропаганду косметично припудрену коментарями казанського угрофіна не знаєш хронологію окупації червоними України, не знаєш один з головних віршів Кобзаря, який був у шкільній програмі про підтримку знищення промислового потенціалу України шляхом затягування війни годі і казати запит на підвищену російську пенсію для тебе подоляк вже направив до москви що стосуеться російськомовного контенту прирівняти його до кремлівського - то це ваші лахтинські прийомчики Справжні українці, як і весь цивілізований світ, цінують свободолюбиві тренди російської культури
Так і з самостійним вихованням дитини - це лише одна справа. Рішення суду по з ким залишається дитина. Воно йде разом з розлученням в одній справі на розлучення.
А по позбавленню батьківських (родительских) прав --- окрема справа. Окреме рішення. От тоді вже батько чи мати стає одинаком.
Я не уверен, что лишение родительских прав есть необходимое условие для установления факта воспитания детей отцом. Похоже хантер прав в отношении трудностей при установлении судом данного факта. Вот сейчас нашел текст.
_hunter написав:зеля ни про один случай в эфир не выходил...
і правильно робив. ви так і не пояснили чому рандомний ухілес важливіше ніж пенсіонер в херсоні або військовий в окопі
в місяць мобілізують десятки тисяч. випадків грубого порушення закону (побиття, вбивста до 10 шт в місяць і менше). для чого це русні пушити наче всім зрозуміло. а нам навіщо? мене більше цікавлять права тих десятків тисяч, які пішли у військо, а не корисний для русні дебіл який із бусіка вистрибує на ходу
Багато експертів в інтернеті не бачать жодних проблем провести вибори в дуже короткий термін. Експерти в інтернеті кажуть що : Всі бабусі та дідусі, Які не мають смартфону можуть проголосувати На фізичних справжніх виборчих дільницях, Всі бажаючі хто має смартфон можуть проголосувати в Дії, Адже механізм такого голосування вже кілька разів випробуваний. громадяни голосували за кандидатів на Євробачення голосували за право носіння короткоствольної зброї. Експерти кажуть що У верховної ради є конституційна більшість для зміни конституції для зміни будь-яких законів і щодо виборів В тому числі. Тобто питання виборів у смартфоні наряду з виборами на фізичних виборчих дільницях, а також з виборами через Укрпошту наприклад при отриманні пенсії, Експетрти вказують що громадяни в тому числі і пенсіонери у прифронтових Районах отримують пенсії та інші соціальні виплати. Так потрібно попрацювати над механізмом, але ті ж Сполучені Штати Америки мають механізми голосування мало не паперовими поштовими листами, тобто досвід є в кого переймати при бажанні за місяць можна організувати вибори. Майже Всі військовослужбовці мають доступ до Star лінку і до смартфону, Окей можна розтягнути виборчий процес на тиждень коли / щоб пройшла ротація з віддалених позицій на нулі. Дехто з експертів, яких я читав в інтернеті , кажуть крамолу : Україна може спробувати залучити до цього іноземних спостерігачів, а також може вимагати тимчасове припинення вогню від росії, На час проведення виборів на 2 тижні наприклад. Росіяни офіційно заявляють про нелегітимність нашого президента, Тож недотримання такого припинення вогню для проведення нами виборів, Або зрив такого , який буде фіксуватися міжнародними спостерігачами, Ще раз покаже що росія абсолютно неадекватна, непослідовна та не зацікавлена У настанні миру. Деякі експерти в інтернеті кажуть що це не підігравання росії,в Суспільстві є запит на вибори. Як ви вважаєте варто вірити таким експертам ?
Faceless написав:............ Діти повторюють те що чують взагалі. Не обовʼязково від дорослих і якщо і дорослих, не обовʼязково від батьків. Уявіть собі, підлітки вміють матюкатися, булити, принижувати, ображати, чіпляти за живе й болюче. В усі часи. Незалежно від того, війна чи ні, така ситуація цілком могла статися і 20 років тому і 10 років тому і ще буде в майбутньому. Чи це добре? Ні. Чи правильно? Ні. Чи є тут вина організаторів і батьків? Звісно, частково є. Що батьки могли висловити невдоволення, подумавши що зі зростом 185 то не підліток - реакція очікувана. Ви виділили "двоє дорослих чоловіків", але не виділили, що вони були пʼяні. Дитяче змагання за підтримки бухих батьків це вже цікава суміш. І так, не драматизуйте. Дурні були є і будуть
Дети повторяют то, что слышат от взрослых, которые, в любом случае, чьи-то родители (сейчас, правда, ещё и из инета). И задача родителей бороться с таким. Но если буллинг, унижение и пр. это вопрос индивидуальных отношений (тоже плохо, но всё же), то такие вещи раскалывают общество. Мы тут с tumos"ом обсуждали лозунг "Великий Израиль" и говорили о том, что карта за спиной Смотрича вызвала возмущение у арабов вплоть до официальных протестов. Вполне справедливое возмущение. Но когда я напомнил о старых выступлениях Тягнибока и лозунгах "Правого сектора" и спросил, не должно ли было это вызывать возмущение у россиян и, хуже того, у русскоязычных украинцев, он сказал, что "это другое" и я "перевожу тему". Это я ещё не упоминал о регулярных высерах Фарион. И всё это не встречало официальных опровержений. Как вы думаете будут эти мальчишки-футболисты относиться к "западенцам"? С большой теплотой и доверием? А такие вещи запоминаются хорошо. Так что, "не треба драматизувати"?
В том же ролике перед сюжетом о футболистах говорится о Харьковпрайд. Вы знаете моё отношение к ЛГБТ, я не их сторонник. Но какого хрена угрозы: "планують прибути представники ультраправих організацій із Києва"? Те же "поезда на Крым"? Вы же знаете старый клич:"Наших бьют!". После жтого уже не разбираются, кто прав, кто виноват. Есть "наши" и есть "чужаки". У киевлян мало своих проблем? Был бы я помоложе, сам после таких угроз пошёл бы защищать Харьковпрайд.