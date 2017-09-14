RSS
  #<1 ... 1493614937149381493914940>
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:41

ТОП 10 фактів про позбавлення батьківських прав
https://zr.su.court.gov.ua/sud1805/grom ... ktorii/top

Підстави Позбавлення батьківських прав
Позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на недобросовісних батьків і це можливо тільки у наступних випадках:

1. батьки без поважної причини залишили дитину у пологовому будинку або лікарні і протягом 6 місяців не цікавилися її подальшою долею;
2. ухилення від виконання обов’язків по вихованню дитини. Це поняття широке, але довести таке ухилення насправді не просто. Ознаками такої поведінки може бути: свідома і навмисна відсутність турботи про розвиток дитини, її навчання, ігнорування потреб дитини, систематична невиплата аліментів. Це мають бути не одиничні випадки, а системна поведінка. Те, що хтось з батьків не може піклуватися про дитину через свою хворобу, чи з інших поважних причин, не є підставою для позбавлення батьківських прав;
3. жорстоке поводження з дитиною. Це насильство над дитиною як кимось із батьків, так і їхніми співмешканцями, якщо батьки цьому не перешкоджають;
4. хронічний алкоголізм або наркоманія. Це обов’язково потрібно підтвердити медичним висновком;
5. експлуатація дитини, – примушування до жебракування, залучення до важкої праці;
6. засудження за умисний злочин щодо дитини. Для цього необхідно отримати вирок суду.
_________
За такі підстави батько-мати сама отримає покарання добряче.
Плюс складність доведення, якщо липові схочуть зробити.
detroytred
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:43

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  Faceless написав:То ви це хочете пояснити якістю матеріалу? Це ж 100% лайно.
Не все що влітає у хайп є якісним матеріалом. Не все що не попадає туди є неякісним.


лайно не лайно - це ваше суб'єктивне бачення
об'єктивні показники - охват аудиторіїї (за межами країни виробництва), міжнародні премії типу Оскара чи Канського фестиваля
Там у СРСР та рф великий відрив у призах та номінаціях
Ви можете назвати якісь цікаві українські научпоп ютюб-канали, щоб поріаняти аудиторію?


Лайно - завжди лайно

У тебе в голові теж лайно, все змішалось - Оскар, Кани, СРСР, youtube

Нещодавно ти писав, що я "чекаю на російську пенсію", а сьогодні ти вихваляєшь совецьке та російське кіношне лайно

Який Оскар у СРСР ? За "Москва слєзам не вєріт" ? Якщо предметно розібратись, то це лайно з лайна.

Який Оскар у РФ ? За "Утомльониє солнцем" баріна Міхалкова ? Який потім, знову перевзувся в стрибку


ти скільки завгодно можеш удавати з себе русофоба
але при тому ти тягаєш на форум російську офіційну пропаганду косметично припудрену коментарями казанського угрофіна
не знаєш хронологію окупації червоними України, не знаєш один з головних віршів Кобзаря, який був у шкільній програмі
про підтримку знищення промислового потенціалу України шляхом затягування війни
годі і казати
запит на підвищену російську пенсію для тебе подоляк вже направив до москви
що стосуеться російськомовного контенту прирівняти його до кремлівського - то це ваші лахтинські прийомчики
Справжні українці, як і весь цивілізований світ, цінують свободолюбиві тренди російської культури

Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:49

  detroytred написав:Вище ЛАДу відповів.

Так і з самостійним вихованням дитини - це лише одна справа. Рішення суду по з ким залишається дитина. Воно йде разом з розлученням в одній справі на розлучення.

А по позбавленню батьківських (родительских) прав --- окрема справа. Окреме рішення.
От тоді вже батько чи мати стає одинаком.


Я не уверен, что лишение родительских прав есть необходимое условие для установления
факта воспитания детей отцом. Похоже хантер прав в отношении трудностей при
установлении судом данного факта. Вот сейчас нашел текст.

https://areslex.com/ru/blog-ru/2745-ust ... nka-ottsom
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:50

  detroytred написав:ТОП 10 фактів про позбавлення батьківських прав
https://zr.su.court.gov.ua/sud1805/grom ... ktorii/top

......
_________
За такі підстави батько-мати сама отримає покарання добряче.
Плюс складність доведення, якщо липові схочуть зробити.

Да, что делать в случае "жести жестяной" - в принципе понятно.
Самые засады начинаются в случаях "обычных" разводов. Или если жена оставляет "прицеп", мешающий Европу покорять...
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:53

  fox767676 написав:то ви проти стерненка?
зюроя на руках - перший крок до взяття влади випадковими елементами


я його особисто не знаю, щоб бути проти нього. донатив в його фонд багато і буду далі донатити.

із легалізацією короткоствола скоріше не згоден, якщо ви про це.
trololo
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:57

  fox767676 написав:ти скільки завгодно можеш удавати з себе русофоба

Я такий
  fox767676 написав:але при тому ти тягаєш на форум російську офіційну пропаганду косметично припудрену коментарями казанського угрофіна

Ніт, російську пропаганду тягнешь саме ти

А Казанський - молодець, гарно підпалює проросійських )

  fox767676 написав:не знаєш хронологію окупації червоними України, не знаєш один з головних віршів Кобзаря, який був у шкільній програмі


А ти вірш знаєшь, окрім "як умру, то поховайте" ? )

  fox767676 написав:про підтримку знищення промислового потенціалу України шляхом затягування війни

Це брехня )
  fox767676 написав:що стосуеться російськомовного контенту прирівняти його до кремлівського - то це ваші лахтинські прийомчики

Та ти шо, є якесь російське, а є якесь кремлівське ...

Це не росіяни запускають ракети та шахеди по Україні ?
Це не росіяни пишуть "нужно уничтожить Украину" і все таке інше

Про Лахту, ти сам написав, чим повністю спалився ))

  fox767676 написав:Справжні українці, як і весь цивілізований світ, цінують свободолюбиві тренди російської культури

А де ці "свободолюбиві тренди" ?

Ти пишешь, все як хочуть росіяни - "українець - це той, який цінує російську культуру"
Хто не цінує - той націоналіст та бандеровєць )
pesikot
2
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:57

  _hunter написав:зеля ни про один случай в эфир не выходил...


і правильно робив. ви так і не пояснили чому рандомний ухілес важливіше ніж пенсіонер в херсоні або військовий в окопі

в місяць мобілізують десятки тисяч. випадків грубого порушення закону (побиття, вбивста до 10 шт в місяць і менше). для чого це русні пушити наче всім зрозуміло. а нам навіщо? мене більше цікавлять права тих десятків тисяч, які пішли у військо, а не корисний для русні дебіл який із бусіка вистрибує на ходу
Востаннє редагувалось trololo в Суб 30 сер, 2025 15:00, всього редагувалось 1 раз.
trololo
1
1
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Багато експертів в інтернеті не бачать жодних проблем провести вибори в дуже короткий термін.
Експерти в інтернеті кажуть що : Всі бабусі та дідусі, Які не мають смартфону можуть проголосувати На фізичних справжніх виборчих дільницях, Всі бажаючі хто має смартфон можуть проголосувати в Дії, Адже механізм такого голосування вже кілька разів випробуваний. громадяни голосували за кандидатів на Євробачення голосували за право носіння короткоствольної зброї. Експерти кажуть що У верховної ради є конституційна більшість для зміни конституції для зміни будь-яких законів і щодо виборів В тому числі. Тобто питання виборів у смартфоні наряду з виборами на фізичних виборчих дільницях, а також з виборами через Укрпошту наприклад при отриманні пенсії, Експетрти вказують що громадяни в тому числі і пенсіонери у прифронтових Районах отримують пенсії та інші соціальні виплати. Так потрібно попрацювати над механізмом, але ті ж Сполучені Штати Америки мають механізми голосування мало не паперовими поштовими листами, тобто досвід є в кого переймати при бажанні за місяць можна організувати вибори. Майже Всі військовослужбовці мають доступ до Star лінку і до смартфону, Окей можна розтягнути виборчий процес на тиждень коли / щоб пройшла ротація з віддалених позицій на нулі. Дехто з експертів, яких я читав в інтернеті , кажуть крамолу : Україна може спробувати залучити до цього іноземних спостерігачів, а також може вимагати тимчасове припинення вогню від росії, На час проведення виборів на 2 тижні наприклад. Росіяни офіційно заявляють про нелегітимність нашого президента, Тож недотримання такого припинення вогню для проведення нами виборів, Або зрив такого , який буде фіксуватися міжнародними спостерігачами, Ще раз покаже що росія абсолютно неадекватна, непослідовна та не зацікавлена У настанні миру.
Деякі експерти в інтернеті кажуть що це не підігравання росії,в Суспільстві є запит на вибори.
Як ви вважаєте варто вірити таким експертам ?
Востаннє редагувалось yama в Суб 30 сер, 2025 15:01, всього редагувалось 1 раз.
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 14:59

  Faceless написав:............
Діти повторюють те що чують взагалі. Не обовʼязково від дорослих і якщо і дорослих, не обовʼязково від батьків. Уявіть собі, підлітки вміють матюкатися, булити, принижувати, ображати, чіпляти за живе й болюче. В усі часи. Незалежно від того, війна чи ні, така ситуація цілком могла статися і 20 років тому і 10 років тому і ще буде в майбутньому.
Чи це добре? Ні. Чи правильно? Ні. Чи є тут вина організаторів і батьків? Звісно, частково є.
Що батьки могли висловити невдоволення, подумавши що зі зростом 185 то не підліток - реакція очікувана.
Ви виділили "двоє дорослих чоловіків", але не виділили, що вони були пʼяні. Дитяче змагання за підтримки бухих батьків це вже цікава суміш.
І так, не драматизуйте. Дурні були є і будуть

Дети повторяют то, что слышат от взрослых, которые, в любом случае, чьи-то родители (сейчас, правда, ещё и из инета). И задача родителей бороться с таким.
Но если буллинг, унижение и пр. это вопрос индивидуальных отношений (тоже плохо, но всё же), то такие вещи раскалывают общество.
Мы тут с tumos"ом обсуждали лозунг "Великий Израиль" и говорили о том, что карта за спиной Смотрича вызвала возмущение у арабов вплоть до официальных протестов. Вполне справедливое возмущение. Но когда я напомнил о старых выступлениях Тягнибока и лозунгах "Правого сектора" и спросил, не должно ли было это вызывать возмущение у россиян и, хуже того, у русскоязычных украинцев, он сказал, что "это другое" и я "перевожу тему". Это я ещё не упоминал о регулярных высерах Фарион. И всё это не встречало официальных опровержений.
Как вы думаете будут эти мальчишки-футболисты относиться к "западенцам"? С большой теплотой и доверием? А такие вещи запоминаются хорошо.
Так что, "не треба драматизувати"?

В том же ролике перед сюжетом о футболистах говорится о Харьковпрайд. Вы знаете моё отношение к ЛГБТ, я не их сторонник. Но какого хрена угрозы: "планують прибути представники ультраправих організацій із Києва"? Те же "поезда на Крым"? Вы же знаете старый клич:"Наших бьют!". После жтого уже не разбираются, кто прав, кто виноват. Есть "наши" и есть "чужаки". У киевлян мало своих проблем? Был бы я помоложе, сам после таких угроз пошёл бы защищать Харьковпрайд.
ЛАД
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:02

  ЛАД написав:Был бы я помоложе, сам после таких угроз пошёл бы защищать Харьковпрайд.


так ви і захищаєте. тих, хто вас вбиває. рускіх п'дорів
trololo
1
1
