|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 30 сер, 2025 15:05
ЛАД написав: fox767676 написав: Faceless написав:
Російський контент і те ж кіно суцільний шлак, але в них десятки років йде системна робота по його просуванню.
не обманюйте себе та інших
російський контент містить все що потрібно підліткам від бойовиків до научпопу,
який охоплює все від астрономії до історії Асирії та Харапу. Український здебільшого сфокусований на національно-визвольних змаганннях
+++
російський научпоп? нічого не переплутали? як викростовуввати Домострой в сучасні часи? чи може научпоп показують на каналі Царьград?
научпоп якщо й казати, то це англомовні - але з перекладом зараз на українську все ок. це раніше була проблема.
з фільмів окрім того ж Слова пацана майже нічого й не чув. Хіба ще Чарівний відділок. й Топі - дуже сильний й прикольний, але не дитячий серіал.
але для декого - руський це означає якісний. що давно не є правдою. от що зараз актуально - руський - значить брехливий... такі реалії...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9567
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 30 сер, 2025 15:06
yama написав:
Як ви вважаєте варто вірити таким експертам ?
Ніт, не варто ...
По-перше, немає конституційної більшості для зміни законів
По-друге, от і все ...
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12000
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 30 сер, 2025 15:07
fox767676 написав: pesikot написав: ЛАД написав:
+++
ну то неудивительно, что те, кто активно смотрит контент российского лайна, потом продвигает российские нарративы, выступает на стороне россиян и ненавидит всё украинское ...
чувак ти взагалі до України маєш опосоредковане відношення
шкільну програму з української історії\літератури ти точно не проходив
В мене споживання українського контенту десь 30% від загального, але навіть цей обсяг в 30 разів більше за того, що ти знаєш про Україну
Та він навіть мову знає дуже погано.
Не здатен вивчити (шаман - йому наче не 60+
)
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35733
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 30 сер, 2025 15:09
trololo написав: _hunter написав:зеля
ни про один случай в эфир не выходил...
і правильно робив. ви так і не пояснили чому рандомний ухілес важливіше ніж пенсіонер в херсоні або військовий в окопі
в місяць мобілізують десятки тисяч. випадків грубого порушення закону (побиття, вбивста до 10 шт в місяць і менше). для чого це русні пушити наче всім зрозуміло. а нам навіщо? мене більше цікавлять права тих десятків тисяч, які пішли у військо, а не корисний для русні дебіл який із бусіка вистрибує на ходу
Так а _бывший_ глава ВР чому важливіше? Еще и так, что бы "страшне" писать...
>>> ви так і не пояснили
объяснял, вроде: то "враги" — и действуют они в полном соответствии роли "враги".
А тут - "свои", казалось бы. При этом: если обычный пэрэсичный на 0 другого пэрэсичного помножит - даже случайно - придется посидеть. А тут - удивительная близорукость у Фемиды...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 10403
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 489 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 30 сер, 2025 15:13
ЛАД
ЛАД написав: fox767676 написав: pesikot написав:
ну то неудивительно, что те, кто активно смотрит контент российского лайна, потом продвигает российские нарративы, выступает на стороне россиян и ненавидит всё украинское ...
чувак ти взагалі до України маєш опосоредковане відношення
шкільну програму з української історії\літератури ти точно не проходив
В мене споживання українського контенту десь 30% від загального, але навіть цей обсяг в 30 разів більше за того, що ти знаєш про Україну
Та він навіть мову знає дуже погано.
Не здатен вивчити (шаман - йому наче не 60+
)
, це ж він для вас пише, щоб було зрозуміло
а то дійсно здається, ви не зажди розумієте, про що я пишу - схоже інколи треба дублювати російською
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9567
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 775 раз.
- Подякували: 1646 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
5
Додано: Суб 30 сер, 2025 15:14
ЛАД написав: fox767676 написав: pesikot написав:
чувак ти взагалі до України маєш опосоредковане відношення
шкільну програму з української історії\літератури ти точно не проходив
В мене споживання українського контенту десь 30% від загального, але навіть цей обсяг в 30 разів більше за того, що ти знаєш про Україну
Та він навіть мову знає дуже погано.
Не здатен вивчити (шаман - йому наче не 60+
)
Парторг, ти пробив мимо ... ))
Я - не Shaman
Я - pesikot )
Мову вивчити не здатен ти.
Тобі подарувати набір ком ? )
PS. Перехід на особистості, без пояснення своєї позиції, означає, що у тебе немає аргументів, окрім - лозунгів, шаблонів, нарративів та брехні )
Востаннє редагувалось pesikot
в Суб 30 сер, 2025 15:17, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 12000
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 543 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Суб 30 сер, 2025 15:16
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
...........А при вдалій інформполітиці це має отримати вайб ще й ганебного й принизливого
Остальное верно, но с последним категорически не согласен.
И вы правы, с таким усердием да с матом боролись бы.
Не здивований вашій реакції
Але думаю і ви то очікували від мене
Это да.
Но вы никак не хотите понять, что вы работаете на раскол общества.
В 2014 это закончилось плохо.
Чисто большевистский подход: "Железной рукой приведём человечество к счастью!"
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35733
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 30 сер, 2025 15:17
Shaman написав:
а що пишуть, коли "извилина" лише після фуражки з'являється?
Пишуть що заслужена людина має отримувати Спеціальну пенсію.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9649
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2347 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 30 сер, 2025 15:20
pesikot написав:
Я - не Shaman
Я - pesikot )
Добре, в паспорті відповідні зміни відображені?
-
UA
-
-
- Повідомлень: 9649
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1882 раз.
- Подякували: 2347 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
1
Додано: Суб 30 сер, 2025 15:21
_hunter написав:
.........
Есть у меня коллега - жена со словами "ну его нафиг" где-то вначале конфликта укатила на Юга, оставив детей.
И где-то с тех пор он только недавно смог развод через суд получить...
Алгоритм же... Ну, формально он какой-то есть. Но, во первых, на каждом этапе прямо говорят ДАЙ. Во-вторых - везде футболят.
В-третьих, все эти процессы в судах тянутся долго, одним заседанием никогда не ограничивается.
Особенно, при наличии детей и, особенно, при отсутствии согласия между родителями.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 35733
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5347 раз.
- Подякували: 4858 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|122005
|
|
|1493
|305428
|
|
|6076
|980146
|
|