_hunter написав:мене більше цікавлять права тих десятків тисяч, які пішли у військо, а не корисний для русні дебіл який із бусіка вистрибує на ходу
Так а _бывший_ глава ВР чому важливіше?[/quote]
ну хз, все таки посада була важлива, в непрості часи, чи ви думаєте це вбивство не варте оголошенню? може і не варто, не знаю. він не був в силах оборони, тому це злочин і трагедія, але що відбувається у ЗСУ, мені важливіше. і всім має бути важливіше, хто має голову і очі.
Так і з самостійним вихованням дитини - це лише одна справа. Рішення суду по з ким залишається дитина. Воно йде разом з розлученням в одній справі на розлучення.
А по позбавленню батьківських (родительских) прав --- окрема справа. Окреме рішення. От тоді вже батько чи мати стає одинаком.
Я не уверен, что лишение родительских прав есть необходимое условие для установления факта воспитания детей отцом. Похоже хантер прав в отношении трудностей при установлении судом данного факта. Вот сейчас нашел текст.
Тут ещё другой вопрос - является ли признание факта воспитания детей отцом равноценным признанию отцом-одиночкой? Это вполне могут быть разные понятия. В применении к случаю того призывника - он может воспитывать детей, но не быть отцом-одиночкой (если, как подозреваю, это разные понятия) и могут сказать: "Жа, ты воспитываешь детей, но на то время, пока ты будешь воевать, есть мать и воспитанием будет заниматься она. Она ведь не лишена материнских прав".
Я считаю, что обычного некролога в Вечернем Львове было бы более, чем достаточно. Тпм более, что тут - как никогда - Безуглая вспоминается...
Так и мне это важно. И именно поэтому _каждый_ из тех 25ти случаев должен был бы на личном контроле быть.
ЛАД написав:Но удручает сама возможность появления такой позиции. А здесь на форуме порой высказываются похожие взгляды.
Чому? 1 Я маю право відмовити людині влаштуватись до мене на роботу на підставі того що не знання нею мови-погіршить економічні показники? А це відбуудеться з гарантією в 100%
Це при наявності достатньої кількості людей, які знають мову, на якій ти розмовляєш. А зараз уяви, у тебе з кандидатів на посаду будівельника українську ніхто не знає, інших кандидатів немає, купа різних рідних мов з усього світу, більш-менш знають англійську. Які твої дії?
Давайте Мухи окремо-Котлети окремо 1 Якщо мені потрібен офісменеджер по роботі з клієнтами а клієнти україномовні.... В крайньому випадку Було 1989 35 млн українців 11 млн росіян _____2001 35 млн українців 8 млн росіян стане ____30 млн українців 3 млн росіян То мені не потрібен той хто задовільнить 10% і не зможе задовільнити 90% Я виберу того хто розмовляє на мові БІЛЬШРСТІ клієнтів 2 Якщо ж мені наженуть російських військовополоненних( як нагнали в СРСР в 1945 році) щоб вони років 10 відбудовували те що знищили... то я гуманістьі чєловєколюб... Педераційники ті які щелепу підправлять під українську - отримають додаткову пайку сала... а ті які не зможуть- будуть жувати сухий хліб...