Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:22

  ЛАД написав:
  Faceless написав:Не здивований вашій реакції :)
Але думаю і ви то очікували від мене

Это да.
Но вы никак не хотите понять, что вы работаете на раскол общества.

Раскол общества поддерживаешь именно ты

Своими дописами о том, что "нужно агрессору сделать предложение", российский язык нужно поддерживать, российская культура ...

Ты в курсе, что с 1.09 в ДНР и ЛНР невожможно обучение на украинском языке, даже если родители учеников захотят такое обучение ?
Явно в курсе

То есть, на оккупированых территориях - украинский язык уничтожают, а на территории Украины - ты выступаешь за использование российского языка ?

Ничего не жмёт ?
Или ... это другое ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:22

  _hunter написав:мене більше цікавлять права тих десятків тисяч, які пішли у військо, а не корисний для русні дебіл який із бусіка вистрибує на ходу

Так а _бывший_ глава ВР чому важливіше?[/quote]

ну хз, все таки посада була важлива, в непрості часи, чи ви думаєте це вбивство не варте оголошенню? може і не варто, не знаю. він не був в силах оборони, тому це злочин і трагедія, але що відбувається у ЗСУ, мені важливіше. і всім має бути важливіше, хто має голову і очі.
trololo
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:23

  UA написав:
  pesikot написав:Я - не Shaman
Я - pesikot )

Добре, в паспорті відповідні зміни відображені?


И давно ты паспортисткой стал ? )
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:23

  pesikot написав:Ничего не жмёт ?
Или ... это другое ? )



в маріуполі після захоплення першим ділом, ще трупи не охололи, кинулись палити всі українські книжки.
trololo
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:25

  UA написав:
  Shaman написав:а що пишуть, коли "извилина" лише після фуражки з'являється? :lol:

Пишуть що заслужена людина має отримувати Спеціальну пенсію.


То ти і отримуєшь, навіть "ксіву уважают" )
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:28

  trololo написав:
  pesikot написав:Ничего не жмёт ?
Или ... это другое ? )



в маріуполі після захоплення першим ділом, ще трупи не охололи, кинулись палити всі українські книжки.

І про це ЛАД знає ...
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:29

  tumos написав:
  detroytred написав:Вище ЛАДу відповів.

Так і з самостійним вихованням дитини - це лише одна справа. Рішення суду по з ким залишається дитина. Воно йде разом з розлученням в одній справі на розлучення.

А по позбавленню батьківських (родительских) прав --- окрема справа. Окреме рішення.
От тоді вже батько чи мати стає одинаком.


Я не уверен, что лишение родительских прав есть необходимое условие для установления
факта воспитания детей отцом. Похоже хантер прав в отношении трудностей при
установлении судом данного факта. Вот сейчас нашел текст.

https://areslex.com/ru/blog-ru/2745-ust ... nka-ottsom
Тут ещё другой вопрос - является ли признание факта воспитания детей отцом равноценным признанию отцом-одиночкой?
Это вполне могут быть разные понятия.
В применении к случаю того призывника - он может воспитывать детей, но не быть отцом-одиночкой (если, как подозреваю, это разные понятия) и могут сказать: "Жа, ты воспитываешь детей, но на то время, пока ты будешь воевать, есть мать и воспитанием будет заниматься она. Она ведь не лишена материнских прав".
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:33

  trololo написав:
  _hunter написав:мене більше цікавлять права тих десятків тисяч, які пішли у військо, а не корисний для русні дебіл який із бусіка вистрибує на ходу

Так а _бывший_ глава ВР чому важливіше?


ну хз, все таки посада була важлива, в непрості часи, чи ви думаєте це вбивство не варте оголошенню? може і не варто, не знаю. він не був в силах оборони, тому це злочин і трагедія, але що відбувається у ЗСУ, мені важливіше. і всім має бути важливіше, хто має голову і очі.[/quote]

Я считаю, что обычного некролога в Вечернем Львове было бы более, чем достаточно.
Тпм более, что тут - как никогда - Безуглая вспоминается...

Так и мне это важно. И именно поэтому _каждый_ из тех 25ти случаев должен был бы на личном контроле быть.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:35

  trololo написав:
  ЛАД написав:Был бы я помоложе, сам после таких угроз пошёл бы защищать Харьковпрайд.


так ви і захищаєте. тих, хто вас вбиває. рускіх п'дорів

Не порите чушь.
И какое отношение Харьковпрайд имеет к "рускім п'дорам"?
Или вас уже клинит?
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 15:37

  Water написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Но удручает сама возможность появления такой позиции. А здесь на форуме порой высказываются похожие взгляды.
Чому?
1 Я маю право відмовити людині влаштуватись до мене на роботу на підставі того що не знання нею мови-погіршить економічні показники?
А це відбуудеться з гарантією в 100%

Це при наявності достатньої кількості людей, які знають мову, на якій ти розмовляєш. А зараз уяви, у тебе з кандидатів на посаду будівельника українську ніхто не знає, інших кандидатів немає, купа різних рідних мов з усього світу, більш-менш знають англійську. Які твої дії?
Давайте
Мухи окремо-Котлети окремо
1 Якщо мені потрібен офісменеджер по роботі з клієнтами а клієнти україномовні....
В крайньому випадку
Було 1989 35 млн українців 11 млн росіян
_____2001 35 млн українців 8 млн росіян
стане ____30 млн українців 3 млн росіян
То мені не потрібен той хто задовільнить 10% і не зможе задовільнити 90%
Я виберу того хто розмовляє на мові БІЛЬШРСТІ клієнтів
2 Якщо ж мені наженуть російських військовополоненних( як нагнали в СРСР в 1945 році) щоб вони років 10 відбудовували те що знищили... то я гуманістьі чєловєколюб...
Педераційники ті які щелепу підправлять під українську - отримають додаткову пайку сала...
а ті які не зможуть- будуть жувати сухий хліб...
budivelnik
