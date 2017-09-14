trololo написав:----------------------------- ЛАД Был бы я помоложе, сам после таких угроз пошёл бы защищать Харьковпрайд. ----------------------------- так ви і захищаєте. тих, хто вас вбиває. рускіх п'дорів
Не порите чушь. И какое отношение Харьковпрайд имеет к "рускім п'дорам"? Или вас уже клинит?
а кого не заклініт, коли бачиш як патріот харкова та інтелектуал методично ставить під сумнів російські злочини. поїзд дружби це була російська іпсоха. вам хочеться долі криму для харкова?
Детройт тут опровергал высказывания, что с нашей стороны не было никаких разговоров об освобождении силой ТОТ до границ 1991. Мне лень искать цитаты, но память у меня ещё не отшибло. Были такие заявления о поездах и никто их не опровергал. А легко могли бы, если бы это было росс. ипсо. Точнее были "опровержения", но гораздо позже. Может, расскажете, что не было избиения крымчан, которые уже ехали из Киева домой? Тоже "російська іпсоха"? А "російські злочини" я під сумнів не ставлю.
trololo написав:поїзд дружби це була російська іпсоха
То чому 2 іпсошника - Корчинський та Мосійчук не притягнуті до відповідальності ні правохоронними органами, ні своїми "побратимами"?
а чому бойко який вкрав гроші на вишках, які потім вкрали росіяни - не сидить? мосійчук завжди працював на росію. корчинський мабуть теж завербований, я не знаю. в нас половина уряду було аля ківа - шароварник подвійний агент
trololo написав:а чому бойко який вкрав гроші на вишках, які потім вкрали росіяни - не сидить? мосійчук завжди працював на росію. корчинський мабуть теж завербований, я не знаю. в нас половина уряду було аля ківа - шароварник подвійний агент
Хочешь прості відповіді на непрості питання. В держ. органах агентів та просто проросійських доxуя. Це і з часів КГБ і регіонали - вихідці з Донбассу і найняті Медведчуком ... Песікот, повідай нам свій шлях. Як ти прийшов до усвідомлення необхідності підриву тилу? В чому твоя особиста вигода від демотивації боєздатних громадян?
Shaman написав:це ти тих передумов не бачиш. але це не означає, що їх немає. ти зажди не бачиш нічого погано, що стосується Раші - така вибіркова сліпота
та й срср з точки зору організації економіки був набагато потужніший, ніж сучасна Раша.
Не існує такого поняття як "погано" чи "добре". Якщо я говорю "Мені погано" то це означає що я маю на увазі "Мені гірше ніж вчора(чи ніж зазвичай)". Іншими словами немає у всесвіті абсолюту, є тільки відносність.
Тому не коректно говорити у "Рашці все погано". Коректно говорити "у Рашки все погано у порівнянні з США" - це чиста правда, згідний. Але "у Рашки все добре у порівнянні з Україною" - я так вважаю. У Рашки більше людей, більше грошей, більше зброї, більше союзників і т.д. Не тільки я так вважаю.
Для розпаду країни недостатньо тільки економічних проблем. Але не бажаю обговорювати тему СРСР. Я вважаю Рашка не розпадеться. Крапка.
Faceless написав:................ Про емоційність футбольних вболівальників думаю не мені вам розказувати. Ще раз - я не бачу нічого хорошого в цій історії, але нажаль ця історія цілком могла мати місце і 5 і 10 років тому і скоріше за все і через 5 років можливі подібні ситуації, бо діти є діти, а якщо поряд інфантильні і п'яні дорослі то це неминуче.
Эмоциональность, детская жестокость, то всё понятно. Плохо, но что есть, то есть. А вот "рашисты" и всё прочее категорически недопустимо и наказывать за это надо беспощадно. А не говорить "не треба драматизувати". Слушал в Черкассах разговоры молодёжи на улицах. В большинстве говорят по-украински. Но мова українська, а всё равно через слово "твою мать". Это нормально? Как по мне, так лучше бы добились отказа от "твою мать". Я когда-то служил на Кавказе. При желании нарваться на драку не было ничего легче, чем "твою мать". В драку после этого лезли сходу. "Я тебя..." воспринималось значительно проще. Оскорбление матери - самое страшное. А у нас - норма.
І про прайд - не визріло в нашому суспільстві ще достатньо толерантного прошарку. І в Києві на прайди приходять невдоволені, а Харків в цьому плані трохи більше консервативний. Чого правда аж з Києва поперли я я сам не розумію, в Харкові своїх консерваторів традиціоналістів вистачає. Скільки подібні паради в Україні проводять - приблизно щоразу одне й те саме. Якщо ви хочете сказати, що це от зараз щось змінилося і люди стали нетолерантні - то ні. Не зараз. Саме тому я й кажу не драматизувати, нічого нового не сталося.
Да это всё понятно и я с этим не спорю. И вы абсолютно правы, "в Харкові своїх консерваторів традиціоналістів вистачає". Я только о том, какого чёрта нужны угрозы "приехать из Киева".
trololo написав:а чому бойко який вкрав гроші на вишках, які потім вкрали росіяни - не сидить? мосійчук завжди працював на росію. корчинський мабуть теж завербований, я не знаю. в нас половина уряду було аля ківа - шароварник подвійний агент
Хочешь прості відповіді на непрості питання. В держ. органах агентів та просто проросійських доxуя. Це і з часів КГБ і регіонали - вихідці з Донбассу і найняті Медведчуком ... Песікот, повідай нам свій шлях. Як ти прийшов до усвідомлення необхідності підриву тилу? В чому твоя особиста вигода від демотивації боєздатних громадян?
То ж ти і є проросійський, ти сам це визнаєшь
Якесь незрозуміле твоє намагання, все перевести на мене )
Ти без моєї "демотивації" знімав гроши за оренду, під час "візуального контакту" Ти без моєї "демотивації" корупційно виїхав за кордон Ти без моєї "демотивації" продвигав та продвигаєшь російські нарративи
Не соромься, напиши, що ти агент ФСБ Твої куратори це оцінять, 30 ойро підкинуть на цигарки, а на цьому форумі тобі за це нічого не буде )
Востаннє редагувалось pesikot в Суб 30 сер, 2025 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:....... Якщо вам стане легше, звинувативши мене в розколі суспільства - хай так і буде
Не так. Вы далеко не худший образец. И вопрос не в обвинении в ваш адрес. Я просто пытаюсь объяснить, почему считаю, что с этим надо жёстко бороться. Нам надо сплачивать Украину, а не продолжать раскалывать её, как это делали наши "политики" почти с самого начала. Я разговаривал с харьковчанами, которые во время войны выехали во Львов. Спрашивал: - Вы там останетесь? - Да ни за что в жизни! И я не хочу, чтобы так оставалось "и через 5 лет".
tumos написав:Я не уверен, что лишение родительских прав есть необходимое условие для установления факта воспитания детей отцом. Похоже хантер прав в отношении трудностей при установлении судом данного факта. Вот сейчас нашел текст.
Тут ещё другой вопрос - является ли признание факта воспитания детей отцом равноценным признанию отцом-одиночкой? Это вполне могут быть разные понятия. В применении к случаю того призывника - он может воспитывать детей, но не быть отцом-одиночкой (если, как подозреваю, это разные понятия) и могут сказать: "Жа, ты воспитываешь детей, но на то время, пока ты будешь воевать, есть мать и воспитанием будет заниматься она. Она ведь не лишена материнских прав".
В моем сообщении дана ссылка. В тексте есть указание на статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Пункт 4 части 1 ст.23 - кто не подлежит призыву (некоторые самостоятельные условия) : если другой родитель лишен родительских прав; если лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка (по решению суда). Я не понимаю что это за сущность "отец-одиночка", о который вы говорите. Если в ТЦК будет подано решение суда о том, что установлен факт самостоятельного воспитания и содержания детей отцом, то лицо не подлежит призыву.
Востаннє редагувалось tumos в Суб 30 сер, 2025 16:57, всього редагувалось 1 раз.