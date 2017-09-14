tumos написав:Я не уверен, что лишение родительских прав есть необходимое условие для установления факта воспитания детей отцом. Похоже хантер прав в отношении трудностей при установлении судом данного факта. Вот сейчас нашел текст.
Тут ещё другой вопрос - является ли признание факта воспитания детей отцом равноценным признанию отцом-одиночкой? Это вполне могут быть разные понятия. В применении к случаю того призывника - он может воспитывать детей, но не быть отцом-одиночкой (если, как подозреваю, это разные понятия) и могут сказать: "Жа, ты воспитываешь детей, но на то время, пока ты будешь воевать, есть мать и воспитанием будет заниматься она. Она ведь не лишена материнских прав".
В моем сообщении дана ссылка. В тексте есть указание на статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Пункт 4 части 1 ст.23 - кто не подлежит призыву (некоторые самостоятельные условия) : если один из родителей лишен родительских прав; если лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка (по решению суда). Я не понимаю что это за сущность "отец-одиночка", о который вы говорите. Если в ТЦК будет подано решение суда о том, что установлен факт самостоятельного воспитания и содержания детей отцом, то лицо не подлежит призыву.
Это ровно оно и есть - "лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка" - сокращенная/простонародная версия. Речь о том, что вот это "по решению суда" получить - очень непросто.
_hunter написав:Это ровно оно и есть - "лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка" - сокращенная/простонародная версия. Речь о том, что вот это "по решению суда" получить - очень непросто.
Это ваша народная версия. У кого-то другого версия - второй родитель лишен родительских прав. Может быть существуют еще версии. Но в ТЦК с версиями не пойдешь. Туда предоставляют юридические документы.