Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 16:51

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  tumos написав:Я не уверен, что лишение родительских прав есть необходимое условие для установления
факта воспитания детей отцом. Похоже хантер прав в отношении трудностей при
установлении судом данного факта. Вот сейчас нашел текст.

https://areslex.com/ru/blog-ru/2745-ust ... nka-ottsom


Тут ещё другой вопрос - является ли признание факта воспитания детей отцом равноценным признанию отцом-одиночкой?
Это вполне могут быть разные понятия.
В применении к случаю того призывника - он может воспитывать детей, но не быть отцом-одиночкой (если, как подозреваю, это разные понятия) и могут сказать: "Жа, ты воспитываешь детей, но на то время, пока ты будешь воевать, есть мать и воспитанием будет заниматься она. Она ведь не лишена материнских прав".

В моем сообщении дана ссылка. В тексте есть указание на статью 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».
Пункт 4 части 1 ст.23 - кто не подлежит призыву (некоторые самостоятельные условия) : если один из родителей лишен родительских прав;
если лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка (по решению суда).
Я не понимаю что это за сущность "отец-одиночка", о который вы говорите.
Если в ТЦК будет подано решение суда о том, что установлен факт самостоятельного воспитания и содержания детей отцом, то лицо не подлежит призыву.

Это ровно оно и есть - "лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка" - сокращенная/простонародная версия.
Речь о том, что вот это "по решению суда" получить - очень непросто.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 16:55

Приплыли... (ну или приплываем)
Трамп серйозно розглядає можливість тимчасово вийти з переговорів щодо України, поки сторони не почнуть проявляти більше гнучкості, — Axios, посилаючись на американського чиновника


Это как, вообще :?: :shock:
Кільком хлопцям 18-22 років відмовили у перетині кордону, оскільки деякі з них є працівниками держорганів і намагалися поїхати без службового відрядження, а ще декілька перебували «у розшуку ТЦК», – повідомив речник ДПСУ
Востаннє редагувалось _hunter в Суб 30 сер, 2025 16:57, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 16:57

Видео, на котором мужчины с флагами «Правого сектора» устроили потасовку в центре Харькова, опубликовали в соцсетях.

«На Куликовском спуске происходит движ против Харьков прайда. Много молодежи и полиции», – написали в ТГ-канале «Типичное ХТЗ».

В комментарии «Суспільному» в ГУ Нацполиции в Харьковской области подтвердили: участники акции против проведения «ХарьковПрайда» начали толкотню с копами.

«Группа мужчин с флагами «Правого Сектора» пытались прорваться к участникам «Прайда», их остановили», – сообщили в полиции «Суспільному».

На месте работают офицеры полиции диалога, задержанных на данных момент нет.
https://www.objectiv.tv/objectively/2025/08/30/pravyj-sektor-vs-harkovprajd-v-tsentre-harkova-potasovka/
"Правому сектору" сегодня больше нечем заняться?
Это главная наша проблема?
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:02

  _hunter написав:Это ровно оно и есть - "лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка" - сокращенная/простонародная версия.
Речь о том, что вот это "по решению суда" получить - очень непросто.

Это ваша народная версия. У кого-то другого версия - второй родитель лишен родительских прав. Может быть существуют еще версии. Но в ТЦК с версиями не пойдешь. Туда предоставляют юридические документы.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:13

  ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Якщо вам стане легше, звинувативши мене в розколі суспільства - хай так і буде

Не так.
Вы далеко не худший образец.
И вопрос не в обвинении в ваш адрес. Я просто пытаюсь объяснить, почему считаю, что с этим надо жёстко бороться.
Нам надо сплачивать Украину, а не продолжать раскалывать её, как это делали наши "политики" почти с самого начала.
Я разговаривал с харьковчанами, которые во время войны выехали во Львов. Спрашивал:
- Вы там останетесь?
- Да ни за что в жизни!
И я не хочу, чтобы так оставалось "и через 5 лет".

так й не зрозуміли, що у Львові російською не розмовляють, розмовляють українською?
ЛАД досі не зрозумів, що є купа людей, які вже в житті російською не розмовляли. це недавно почув від дівчини 30 років. й таких все більше - але чомусь це в тебе викликає обурення 8) чому у Львові бажано спілкуватися мовою. для кого пишуть - мова має значення? ;)
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:18

ЛАД
Допустим такая ситуация. Отец развелся, суд установил факт самостоятельного
воспитания и содержания детей. Предполагаю, что если отец вступит в повторный брак
и эта информация станет известна ТЦК, то решение суда не будет иметь
значения. Мобилизуют.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:19

  UA написав:
  Shaman написав:а що пишуть, коли "извилина" лише після фуражки з'являється? :lol:

Пишуть що заслужена людина має отримувати Спеціальну пенсію.

бачиш які твої досягнення по життю - й коли працював, хабарі брав, й зараз не пенсії державу обкрадаєш. тому ті, хто так переймається за низький рівень пенсій - можете спитати в цього товарисча, що він собі таке дозволяє :lol:
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:22

  Shaman написав:
"до Раші" можете валить сами. Вы там прекрасно впишетесь. Только поменять направление пропаганды, а методы как раз те, кондовые.

не впишусь. надто я ідейний, й та й дупи облізувати не вмію, й дурнів називаю дурнями

Впишешся як влитий.
Просто твоя ідея буде "Великая Расія" а не "Україна понад усе", як зараз.
А дурні будуть дурнями. Зе, українська влада, та й усі українці - будуть у тебе дурнями, аргументів достатньо.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:26

  tumos написав:ЛАД
Допустим такая ситуация. Отец развелся, суд установил факт самостоятельного
воспитания и содержания детей. Предполагаю, что если отец вступит в повторный брак
и эта информация станет известна ТЦК, то решение суда не будет иметь
значения. Мобилизуют.
Не знаю.
Не берусь судить. Новая жена все же не мать.
Об официальном повторном браке узнать ТЦК может элементарно. О гражданском практически малореально.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 17:27

  ЛАД написав:Может, расскажете, что не было избиения крымчан, которые уже ехали из Киева домой? Тоже "російська іпсоха"?

Опять, бедных беркутят побили ...
Колона з щонайменше семи[1] автобусів з учасниками Антимайдану виїхала з Києва. Надвечір 20 лютого на блокпосту під Корсунь-Шевченківським, активісти Майдану та містяни зупинили п'ять із восьми автобусів із беркутівцями та антимайданівцями («тітушками») — дорогу перекрили шлагбаумом та автомобільними покришками.[2] За словами Володимира Воропая, одного з керівників блокпосту, до зупинених автобусів вийшло приблизно 2 тис. місцевих містян, і до 200 членів самооборони.[2] На запит вийти на вулицю, пасажири автобусів почали жбурляти з вікон світлошумові гранати. За словами майданівців, ті у відповідь почали бити битами по склу автобусів.[3]

Затриманих беркутівців та антимайданівців корсунські активісти роззброїли. За їх словами, вони вилучали дерев'яні бити із цвяхами, ножі і навіть мачете — усі предмети залиті кров'ю. За даними черкаських активістів, були в кримчан і відео побиття майданівців, і закривавлені щити 14 сотні самооборони Майдану.[3]

Видишь, как ты палишься на российской пропаганде

  ЛАД написав:А "російські злочини" я під сумнів не ставлю.


І написав це в лапках, тим самим поставив під сумнів
Powered by phpBB.