"до Раші" можете валить сами. Вы там прекрасно впишетесь. Только поменять направление пропаганды, а методы как раз те, кондовые.
не впишусь. надто я ідейний, й та й дупи облізувати не вмію, й дурнів називаю дурнями
Впишешся як влитий. Просто твоя ідея буде "Великая Расія" а не "Україна понад усе", як зараз. А дурні будуть дурнями. Зе, українська влада, та й усі українці - будуть у тебе дурнями, аргументів достатньо.
Faceless написав:....... Якщо вам стане легше, звинувативши мене в розколі суспільства - хай так і буде
Не так. Вы далеко не худший образец. И вопрос не в обвинении в ваш адрес. Я просто пытаюсь объяснить, почему считаю, что с этим надо жёстко бороться. Нам надо сплачивать Украину, а не продолжать раскалывать её, как это делали наши "политики" почти с самого начала. Я разговаривал с харьковчанами, которые во время войны выехали во Львов. Спрашивал: - Вы там останетесь? - Да ни за что в жизни! И я не хочу, чтобы так оставалось "и через 5 лет".
так й не зрозуміли, що у Львові російською не розмовляють, розмовляють українською? ЛАД досі не зрозумів, що є купа людей, які вже в житті російською не розмовляли. це недавно почув від дівчини 30 років. й таких все більше - але чомусь це в тебе викликає обурення чому у Львові бажано спілкуватися мовою. для кого пишуть - мова має значення?
Shaman написав:це ти тих передумов не бачиш. але це не означає, що їх немає. ти зажди не бачиш нічого погано, що стосується Раші - така вибіркова сліпота
та й срср з точки зору організації економіки був набагато потужніший, ніж сучасна Раша.
Не існує такого поняття як "погано" чи "добре". Якщо я говорю "Мені погано" то це означає що я маю на увазі "Мені гірше ніж вчора(чи ніж зазвичай)". Іншими словами немає у всесвіті абсолюту, є тільки відносність.
Тому не коректно говорити у "Рашці все погано". Коректно говорити "у Рашки все погано у порівнянні з США" - це чиста правда, згідний. Але "у Рашки все добре у порівнянні з Україною" - я так вважаю. У Рашки більше людей, більше грошей, більше зброї, більше союзників і т.д. Не тільки я так вважаю.
Для розпаду країни недостатньо тільки економічних проблем. Але не бажаю обговорювати тему СРСР. Я вважаю Рашка не розпадеться. Крапка.
у Раші далеко не все добре, навіть порівняно з Україною. нам дефіцит бюджету закриває іноземна допомога, вони вже на межі чистої емісії. шахти там закриваються, бо вугілля нікому не потрібне? спад здається вже в усіх галузях промисловості (окрім військової) - різниця лишу у відсотках спаду.
з приводу більше м'яса, яке ніхто не цінує - це правда. союзники кажете - а хто там Раші допомагає безкоштовно, як нам? ніхто? а так союзники... з грішми нам допомагають - а в Раші щось доходу все менше й менше. але так, там будуть діти менше їсти...
в Раші не лише економічні проблема, а й велика ерозія владної вертикалі. те, що ти так вважаєш - питань немає. я вважаю по-іншому. життя покаже
ти оце просто міряєш мене, як зробив би сам. але це ти так зробив, а з приводу мене ти помиляєшся
Трамп всерьёз рассматривает возможность отказаться от дипломатических усилий до тех пор, пока одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости - Axios.
Как пишет издание, высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине, но в то же время пытаются свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске.
Спустя две недели после саммита не было достигнуто значительного прогресса в прекращении войны. Разочарованные помощники Трампа утверждают, что вина лежит на европейских союзниках, а не на Трампе или Путине.
Чиновники Белого дома теряют терпение из-за европейских лидеров, которые, по их словам, подталкивают Украину к тому, чтобы она требовала от России нереалистичных территориальных уступок. Некоторые американские чиновники начали рассматривать европейских лидеров как серьёзное препятствие.
Санкции:
Белый дом обратился в Министерство финансов с просьбой составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Они включают в себя полный отказ от закупок нефти и газа, вторичные тарифы ЕС в отношении Индии и Китая, аналогичные тем, которые уже введены США в отношении Индии.
29 августа (Рейтер) - Опрос Рейтер, проведенный в пятницу, показал, что цены на нефть вряд ли значительно вырастут с текущих уровней в этом году, поскольку рост добычи ведущими производителями увеличивает риск профицита, а угрозы введения пошлин со стороны США сдерживают рост спроса. Опрос 31 экономиста и аналитика, проведённый в августе, прогнозирует, что средняя цена на нефть марки Brent в 2025 году составит 67,65 доллара за баррель, что практически не отличается от июльского прогноза в 67,84 доллара. С начала года средняя цена на нефть марки Brent в мире составляла около 70 долларов.
«С учетом последнего увеличения поставок ОПЕК+ и ожидаемого слабого мирового спроса в 2025 году ожидается еще больший профицит на рынке», — сказал Мутаз Альтаглиби, старший экономист по энергетике в ABN AMRO. По его словам, перспективы остаются омраченными «глубокой неопределенностью» относительно любых дополнительных пошлин США, особенно тех, которые связаны с геополитическими последствиями, такими как иранская ядерная сделка или согласие России на прекращение огня. Ранее в этом месяце Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, вместе известные как ОПЕК+, договорились увеличить добычу нефти на 547 000 баррелей в сутки в сентябре.
«ОПЕК+, вероятно, ещё не завершила наращивание добычи. В настоящий момент доля рынка, по-видимому, важнее, чем более высокие цены на нефть», — заявил Фрэнк Шалленбергер, руководитель отдела товарных исследований LBBW. «Это приведет к значительному избытку предложения на нефтяных рынках в 2025 и 2026 годах и будет сдерживать цены». ........Однако, по мнению аналитиков, ожидается, что премия за геополитический риск будет подстегивать цены на нефть, поскольку быстрое соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной представляется крайне маловероятным.