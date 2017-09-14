Додано: Суб 30 сер, 2025 18:40

ЛАД написав: [

Может, расскажете, что не было избиения крымчан, которые уже ехали из Киева домой? Тоже "російська іпсоха"?

не знаю, може були, може ні. але ваша проблема в тому, що ви не розумієте, що росіяни (руками кого завгодно) можуть (могли) з легкістю організувати наприклад демонстративне спалення своїх прихильників в одессі, для підбурення війни. і спалення того автобусу для красивої картинки, анонси поїздів дружби, мовний закон, що завгодно.і 2 травня в одесі і распятий мальчік, це іпсошка. просто в першому випадку люди загинули для інфоприводу, а в другому просто набрехали.про шо з вами говорити, якщо ви не хочете навіть обєктивно оцінити факти убивства мирних мешканців херсону, на яке є відео зізнання самих росіян. або не хочете бачити, що підриви складів це була підготовка до повномасштабного вторгнення.це як зі збиттям малайзійського боїнгу - спочатку признались, а потім придумали 10 протилежних версій брехні, чому це не вони. і досі не визнають. як не визнають участь своїх військ в нападі 2014напад на росію 21 лютого 2022 року силами двох БТР це із то ї ж серії. доктріна герасімова