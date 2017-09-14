Додано: Суб 30 сер, 2025 19:40

Faceless написав: Xenon написав: ️Трамп про закінчення війни в Україні: «Можливо, їм доведеться ще трохи посваритися».



https://dailycaller.com/2025/08/30/dona ... kyy-putin/ про закінчення війни в Україні: В оригіналі Maybe they have to fight a little longer.

Перекладача нахєр би звільнити за такі "синоніми" В оригіналі Maybe they have to fight a little longer.Перекладача нахєр би звільнити за такі "синоніми"

Так це і є прояви РаССейського мІрАМи ж не маємо представництв за кордоном, а отримуємо інформацію ласкаво переведену для нас кимось типу раша-тудей...от і міняється словазамість ПОБОРОТИСЬ на ПОСВАРИТИСЬПСдля радєтєлей руССкАгА...Черкащина, Звенигородка , дві могили одна 1975 року, друга 1979 рокуДочка ховала своїх Батьків , живе у Львові з 1957 , одружена за українцем, дівоче прізвище мами -Заховайко , тато -Карлов (прізвище чи то з німців, чи то з шведів , але вся рідня в селі під Одесою...Ніби нічого такого...от тільки написи - російською....а тепер на хвильку-це зробила МОЯ мама і поховані МІЙ дідусь і Бабуся...ЛАД - можеш пояснити , як людина, україна по національності в кількох колінах , проживаюча у Львові, одружена з галичанином який був на всіх мітингах за Незалежність, в ЦЕНТРІ УКРАЇНИ робить напис російською на могилі своїх батьків?І спробуй тепер мене переконати - що педераційники це не сволота як по мові так і по справам.ПСмама померла 2 роки тому , тато ще в 1991... написи на ЇХ могилі - УКРАЇНСЬКОЮ.ППСя довго пробував пояснити молодшому -як так сталось що написи на могилі його прабабусі і прадідуся - російською і це найукраїніша Україна , центр , козаки.......