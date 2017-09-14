pesikot написав:ЛАД А "російські злочини" я під сумнів не ставлю.
І написав це в лапках, тим самим поставив під сумнів
а я спочатку й не звернув увагу, що ЛАД тупо стьобається. які це російські злочини? й у Бучі напевне постанова, чи не так ЛАД?
Тупость прогрессирует? Стремитесь превзойти пса вместе с котом? Кавычки ставятся, в частности, для выделения цитаты. Если не обратили внимание, я это часто делаю.
в першу чергу лапками позначають те, що насправді ставлять під сумнів - звідки фраза в лапках. так, може особисто ви й виділяєте цитати, але "російські злочини" на цитату не тягнуть. я теж лапками позначаю російську мову інколи.
будемо вважати, що ви невдало виділити цитату, хоча трохи недолуго...
В оригіналі Maybe they have to fight a little longer. Перекладача нахєр би звільнити за такі "синоніми"
Так це і є прояви РаССейського мІрА Ми ж не маємо представництв за кордоном, а отримуємо інформацію ласкаво переведену для нас кимось типу раша-тудей... от і міняється слова замість ПОБОРОТИСЬ на ПОСВАРИТИСЬ
ПС для радєтєлей руССкАгА... Черкащина, Звенигородка , дві могили одна 1975 року, друга 1979 року Дочка ховала своїх Батьків , живе у Львові з 1957 , одружена за українцем, дівоче прізвище мами -Заховайко , тато -Карлов (прізвище чи то з німців, чи то з шведів , але вся рідня в селі під Одесою... Ніби нічого такого... от тільки написи - російською.... а тепер на хвильку-це зробила МОЯ мама і поховані МІЙ дідусь і Бабуся... ЛАД - можеш пояснити , як людина, україна по національності в кількох колінах , проживаюча у Львові, одружена з галичанином який був на всіх мітингах за Незалежність, в ЦЕНТРІ УКРАЇНИ робить напис російською на могилі своїх батьків?
І спробуй тепер мене переконати - що педераційники це не сволота як по мові так і по справам.
ПС мама померла 2 роки тому , тато ще в 1991... написи на ЇХ могилі - УКРАЇНСЬКОЮ.
ППС я довго пробував пояснити молодшому -як так сталось що написи на могилі його прабабусі і прадідуся - російською і це найукраїніша Україна , центр , козаки.......
Ох "граматей"...
ЛАД написав:Интересно, с какой радости по мнению "глави Офісу міграційної політики Василя Воскобойника" "талановиті люди з-за кордону" поедут в Украину и в каком количестве, если из Украины может выехать "до двох мільйонів осіб"? И вопрос к турбопатриотам - вы уверены, что "іноземні робітники" будут разговаривать на чистом украинском языке, в т.ч. и между собой? Сколько новых неизвестных слов появится в рідній мові? С этими словами вы будете бороться так же истово, как с русизмами? А если это будут мигранты из стран с высокой рождаемостью? Не боитесь, что по итогам войны через десяток-другой лет украинцы могут стать меньшинством? Це буде перемога? Что скажет экономист шаман?
Я не економіст, але з минулого досвіду роботи з людьми з усього світу, у т.ч. була одна філіпінка, простіше розмовлять англійською на якомусь середньому рівні. Чому? Тому-що багато країн вчать англійську, звісно у кожного свій акцент, таж філіпінка не вимовляла букву Ш, замість Ш була буква S. Французи дикий французський акцент. Якщо хтось здуру повернеться, куди у Вівчанськ? Харків ще здивують нові українці, які вже зараз є, мовою "Мая твая нипанима, атайди ат маего жены". Звикайте. Це вам не 3 студенти з Нігерії, які непогано розмовляли російською і не тільки розмовляли, а й матюкались. Де їх навчили, в універі? В універі викладання англійською було. За кордоном у мене тільки одна знайома-викладачка, яка розмовляє українською, інші мабуть усі російськомовні, діти звісно у школах вивчали українську, не знаю чи продовжують онлайн. Меншість українців може буть, якщо завезти мільйони громадян Бангладешу, Еритреї, Сомалі, Філіпін. Досвід срср завезених працівників з В`єтнаму шо показав? Вони спершу кучкувались, потім вивчили російську і українську мови, деякі у 90-ті додому чкурнули, але деякі залишились, одружившись з нашими. Тому так.
PS: Стосовно зарплат, вакансія у структурі МВС, без броні, сісадмін, прифронтове місто, 18 тисяч гривень, не доларів чи ойро, саме гривень. Хто піде на ту вакансію, може Федоров спробує разом з Гетьманцевим?
ліхко, приймає шалений принтер сересеровський закон про боротьбу з туніядством, і вуаля, черга бажаючих на таку синєкуру