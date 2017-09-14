ГОНКОНГ, 29 августа (Reuters Breakingviews) — Что продлится дольше: монополия Китая на критически важные минералы, включая редкоземельные металлы, или контроль США над передовыми чипами? Ответ на этот вопрос определит отношения между Пекином и Вашингтоном на долгие годы вперед. Две крупнейшие экономики мира в настоящее время находятся в непростом противостоянии. Ранее в этом месяце они договорились продлить тарифное перемирие ещё на три месяца, предотвратив введение трёхзначных пошлин на импорт друг друга. Пока враждебность сдерживается зависимостью Запада от китайской цепочки поставок редкоземельных металлов и потребностью Пекина в передовых полупроводниках, в производстве которых доминируют США и их союзники.