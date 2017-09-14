RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14947149481494914950
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 23:16

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Ой, таки був сильно дешевше Львова, уж повірте

Верю.
Но речь не об этом.

А про шо саме ви хотіли нам розповісти? Ваші знайомі харків`яни не змогли довго жить у Львові тому-що...
Зображення

Примерно из-за этого.
В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом".
І якщо це клумба...
В Харькове там были бы цветы.

P.s. Faceless, Water тоже из ультрас? :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35750
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 23:20

  Faceless написав:........
З цим як і з матюками може якось треба боротися, але як саме то не до мене
........

Может быть, хотя бы так же активно, как с русским языком?
А лучше активнее.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35750
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 23:38

Сегодня был разговор о редкоземах и магнитах.
ГОНКОНГ, 29 августа (Reuters Breakingviews) — Что продлится дольше: монополия Китая на критически важные минералы, включая редкоземельные металлы, или контроль США над передовыми чипами? Ответ на этот вопрос определит отношения между Пекином и Вашингтоном на долгие годы вперед.
Две крупнейшие экономики мира в настоящее время находятся в непростом противостоянии. Ранее в этом месяце они договорились продлить тарифное перемирие ещё на три месяца, предотвратив введение трёхзначных пошлин на импорт друг друга. Пока враждебность сдерживается зависимостью Запада от китайской цепочки поставок редкоземельных металлов и потребностью Пекина в передовых полупроводниках, в производстве которых доминируют США и их союзники.
https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/chips-for-rare-earths-is-us-china-circuit-breaker-2025-08-29/
Там сравнительно подробно. Анализируются возможности США и Китая. Цитировать больше не буду, чтобы не перегружать. Кому интересно, посмотрИте.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35750
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 14947149481494914950
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122064
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305490
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 980548
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14772)
30.08.2025 20:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.