ЛОНДОН, 29 августа (Рейтер) — Миру потребуется много меди и других критически важных металлов, если он собирается отказаться от ископаемого топлива. Но сможет ли горнодобывающая промышленность обеспечить их?

Проблемы колоссальны. Качество руды на действующих медных рудниках неуклонно падает, новые крупные месторождения открываются всё реже, а сроки разработки могут растягиваться до десятилетия.

По данным исследования, проведенного в 2020 году немецким Институтом Фраунгофера, в период с 1910 по 2010 год в мире было добыто 650 миллионов тонн меди, однако 100 миллионов тонн так и не поступили на рынок.

Весь этот металл до сих пор лежит в хвостохранилищах, представляя собой потенциально огромный ресурс, ожидающий появления подходящей технологии для его извлечения.

В то время как горняки коллективно переоценивают ценность накопленных отходов, они также ищут способы изначально производить меньше отходов.

Это имеет как экономический, так и экологический эффект. В настоящее время горнодобывающая промышленность ежегодно производит более семи миллиардов тонн хвостов, и их количество растёт по мере снижения качества руды.

Добыча полезных ископаемых в прошлом также была крайне неэффективным бизнесом. Слишком много ценных минералов либо выбрасывалось в отходы, либо просто оставалось в земле, поскольку не существовало технологий для переработки столь низкосортной руды.

Ситуация меняется, поскольку одна из старейших отраслей промышленности мира стремительно модернизируется, сочетая инновации в традиционной обработке с новыми технологиями, такими как биоинженерия и искусственный интеллект.

Это тихая революция, происходящая во многих лабораториях, на пилотных заводах и в центрах обработки данных по всему миру.

Но есть надежда на создание гораздо более чистого и эффективного сектора, а это может означать, что медь в мире все-таки не закончится.

Высказанные здесь мнения принадлежат автору, обозревателю Reuters.