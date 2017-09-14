ГОНКОНГ, 29 августа (Reuters Breakingviews) — Что продлится дольше: монополия Китая на критически важные минералы, включая редкоземельные металлы, или контроль США над передовыми чипами? Ответ на этот вопрос определит отношения между Пекином и Вашингтоном на долгие годы вперед. Две крупнейшие экономики мира в настоящее время находятся в непростом противостоянии. Ранее в этом месяце они договорились продлить тарифное перемирие ещё на три месяца, предотвратив введение трёхзначных пошлин на импорт друг друга. Пока враждебность сдерживается зависимостью Запада от китайской цепочки поставок редкоземельных металлов и потребностью Пекина в передовых полупроводниках, в производстве которых доминируют США и их союзники.
ЛАД написав:А про шо саме ви хотіли нам розповісти? Ваші знайомі харків`яни не змогли довго жить у Львові тому-що...
Примерно из-за этого. В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом". І якщо це клумба... В Харькове там были бы цветы.
А ваші знайомі харків`яни образились шо вони москальське бидло? У Львові там теж квіти влітку, я знімав 11 квітня 2022 року, коли збирав саме для Харькова корми для тварин. Львівські зоомагазини давали хто скільки міг. Можу показать фото палєти зібраного корму.
Shaman написав:тому, чекаю твоєї думки (якщо вона є) - що робити, коли агресор не хоче вести перемовини?
Агресор хоче перемовин на своїх умовах. Україну дані умови не влаштовують.
Питання стоїть: Що робити, коли Україну не влаштовують умови агресора для перемовин? Битися до часу, коли агресор змінить свої вимоги-умови на такі, що влаштують Україну.
Цей час настане, коли агресор дійде до виснаження тощо. Тобто битися до виснаження агресора. .....
Логично. Но не совсем. А что, если мы виснажемося раньше? А сколько за это время будет убито, искалечено наших людей? Сколько ещё людей уедут из страны тем или иным способом? Сколько ещё будет разрушено?
ЛОНДОН, 29 августа (Рейтер) — Миру потребуется много меди и других критически важных металлов, если он собирается отказаться от ископаемого топлива. Но сможет ли горнодобывающая промышленность обеспечить их? Проблемы колоссальны. Качество руды на действующих медных рудниках неуклонно падает, новые крупные месторождения открываются всё реже, а сроки разработки могут растягиваться до десятилетия. ...... По данным исследования, проведенного в 2020 году немецким Институтом Фраунгофера, в период с 1910 по 2010 год в мире было добыто 650 миллионов тонн меди, однако 100 миллионов тонн так и не поступили на рынок. Весь этот металл до сих пор лежит в хвостохранилищах, представляя собой потенциально огромный ресурс, ожидающий появления подходящей технологии для его извлечения. ....... В то время как горняки коллективно переоценивают ценность накопленных отходов, они также ищут способы изначально производить меньше отходов. Это имеет как экономический, так и экологический эффект. В настоящее время горнодобывающая промышленность ежегодно производит более семи миллиардов тонн хвостов, и их количество растёт по мере снижения качества руды. ..... Добыча полезных ископаемых в прошлом также была крайне неэффективным бизнесом. Слишком много ценных минералов либо выбрасывалось в отходы, либо просто оставалось в земле, поскольку не существовало технологий для переработки столь низкосортной руды. Ситуация меняется, поскольку одна из старейших отраслей промышленности мира стремительно модернизируется, сочетая инновации в традиционной обработке с новыми технологиями, такими как биоинженерия и искусственный интеллект. Это тихая революция, происходящая во многих лабораториях, на пилотных заводах и в центрах обработки данных по всему миру. Но есть надежда на создание гораздо более чистого и эффективного сектора, а это может означать, что медь в мире все-таки не закончится. Высказанные здесь мнения принадлежат автору, обозревателю Reuters.