Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 23:16

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Ой, таки був сильно дешевше Львова, уж повірте

Верю.
Но речь не об этом.

А про шо саме ви хотіли нам розповісти? Ваші знайомі харків`яни не змогли довго жить у Львові тому-що...
Зображення

Примерно из-за этого.
В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом".
І якщо це клумба...
В Харькове там были бы цветы.

P.s. Faceless, Water тоже из ультрас? :)
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 23:20

  Faceless написав:........
З цим як і з матюками може якось треба боротися, але як саме то не до мене
........

Может быть, хотя бы так же активно, как с русским языком?
А лучше активнее.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 23:38

Сегодня был разговор о редкоземах и магнитах.
ГОНКОНГ, 29 августа (Reuters Breakingviews) — Что продлится дольше: монополия Китая на критически важные минералы, включая редкоземельные металлы, или контроль США над передовыми чипами? Ответ на этот вопрос определит отношения между Пекином и Вашингтоном на долгие годы вперед.
Две крупнейшие экономики мира в настоящее время находятся в непростом противостоянии. Ранее в этом месяце они договорились продлить тарифное перемирие ещё на три месяца, предотвратив введение трёхзначных пошлин на импорт друг друга. Пока враждебность сдерживается зависимостью Запада от китайской цепочки поставок редкоземельных металлов и потребностью Пекина в передовых полупроводниках, в производстве которых доминируют США и их союзники.
https://www.reuters.com/commentary/breakingviews/chips-for-rare-earths-is-us-china-circuit-breaker-2025-08-29/
Там сравнительно подробно. Анализируются возможности США и Китая. Цитировать больше не буду, чтобы не перегружать. Кому интересно, посмотрИте.
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 23:47

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:А про шо саме ви хотіли нам розповісти? Ваші знайомі харків`яни не змогли довго жить у Львові тому-що...
Зображення

Примерно из-за этого.
В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом".
І якщо це клумба...
В Харькове там были бы цветы.

А ваші знайомі харків`яни образились шо вони москальське бидло?
У Львові там теж квіти влітку, я знімав 11 квітня 2022 року, коли збирав саме для Харькова корми для тварин. Львівські зоомагазини давали хто скільки міг.
Можу показать фото палєти зібраного корму.
P.s. Faceless, Water тоже из ультрас? :)

Хто такий ультрас?
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:05

  ЛАД написав:
  detroytred написав:
  Shaman написав:тому, чекаю твоєї думки (якщо вона є) - що робити, коли агресор не хоче вести перемовини? 8)

Агресор хоче перемовин на своїх умовах.
Україну дані умови не влаштовують.

Питання стоїть:
Що робити, коли Україну не влаштовують умови агресора для перемовин?
Битися до часу, коли агресор змінить свої вимоги-умови на такі, що влаштують Україну.

Цей час настане, коли агресор дійде до виснаження тощо.
Тобто битися до виснаження агресора.
.....

Логично.
Но не совсем.
А что, если мы виснажемося раньше?
А сколько за это время будет убито, искалечено наших людей?
Сколько ещё людей уедут из страны тем или иным способом?
Сколько ещё будет разрушено?

Может, стоит изменить парадигму и искать предложения, которые устроят агрессора?
Вплоть до таких, о кот. написал fox767676 в viewtopic.php?p=5885565#p5885565

тема не існує
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:07

"В горнодобывающей отрасли разворачивается тихая революция"
Энди Хоум - https://www.reuters.com/markets/commodities/quiet-revolution-is-unfolding-mining-sector-2025-08-29/
ЛОНДОН, 29 августа (Рейтер) — Миру потребуется много меди и других критически важных металлов, если он собирается отказаться от ископаемого топлива. Но сможет ли горнодобывающая промышленность обеспечить их?
Проблемы колоссальны. Качество руды на действующих медных рудниках неуклонно падает, новые крупные месторождения открываются всё реже, а сроки разработки могут растягиваться до десятилетия.
......
По данным исследования, проведенного в 2020 году немецким Институтом Фраунгофера, в период с 1910 по 2010 год в мире было добыто 650 миллионов тонн меди, однако 100 миллионов тонн так и не поступили на рынок.
Весь этот металл до сих пор лежит в хвостохранилищах, представляя собой потенциально огромный ресурс, ожидающий появления подходящей технологии для его извлечения.
.......
В то время как горняки коллективно переоценивают ценность накопленных отходов, они также ищут способы изначально производить меньше отходов.
Это имеет как экономический, так и экологический эффект. В настоящее время горнодобывающая промышленность ежегодно производит более семи миллиардов тонн хвостов, и их количество растёт по мере снижения качества руды.
.....
Добыча полезных ископаемых в прошлом также была крайне неэффективным бизнесом. Слишком много ценных минералов либо выбрасывалось в отходы, либо просто оставалось в земле, поскольку не существовало технологий для переработки столь низкосортной руды.
Ситуация меняется, поскольку одна из старейших отраслей промышленности мира стремительно модернизируется, сочетая инновации в традиционной обработке с новыми технологиями, такими как биоинженерия и искусственный интеллект.
Это тихая революция, происходящая во многих лабораториях, на пилотных заводах и в центрах обработки данных по всему миру.
Но есть надежда на создание гораздо более чистого и эффективного сектора, а это может означать, что медь в мире все-таки не закончится.
Высказанные здесь мнения принадлежат автору, обозревателю Reuters.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:09

  _hunter написав:А в чем проблема? - тцк доступ к Реестрам имеет - проверить, что он действительно отец-одиночка - минута дела.
Или вы намекаете на то, что жена до ЗАГСа не дошла?

хотаб хай би попробував позбавити материнських прав свою колишню, коли законодавство на стороні фемін
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:13

  fox767676 написав:детройт, а ви кажете що пересічні все витерплять, а непересічниим нічого за це не буде

думаю, що детроєд про те, що непересіченим священний борг віддавати не по масті
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:17

  flyman написав:
  ЛАД написав:...........
Может, стоит изменить парадигму и искать предложения, которые устроят агрессора?
Вплоть до таких, о кот. написал fox767676 в viewtopic.php?p=5885565#p5885565

тема не існує

Жаль.
Идеи там были радикальные.
Хотя, может, через год будут восприниматься проще. :)
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 00:30

  pesikot написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:Не здивований вашій реакції :)
Але думаю і ви то очікували від мене

Это да.
Но вы никак не хотите понять, что вы работаете на раскол общества.

Раскол общества поддерживаешь именно ты

Своими дописами о том, что "нужно агрессору сделать предложение", российский язык нужно поддерживать, российская культура ...

Ты в курсе, что с 1.09 в ДНР и ЛНР невожможно обучение на украинском языке, даже если родители учеников захотят такое обучение ?
Явно в курсе

То есть, на оккупированых территориях - украинский язык уничтожают, а на территории Украины - ты выступаешь за использование российского языка ?

Ничего не жмёт ?
Или ... это другое ? )

Але песікот пише не на мові.
