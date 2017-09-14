Трамп всерьёз рассматривает возможность отказаться от дипломатических усилий до тех пор, пока одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости - Axios.



Как пишет издание, высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине, но в то же время пытаются свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске.



Спустя две недели после саммита не было достигнуто значительного прогресса в прекращении войны. Разочарованные помощники Трампа утверждают, что вина лежит на европейских союзниках, а не на Трампе или Путине.



Чиновники Белого дома теряют терпение из-за европейских лидеров, которые, по их словам, подталкивают Украину к тому, чтобы она требовала от России нереалистичных территориальных уступок . Некоторые американские чиновники начали рассматривать европейских лидеров как серьёзное препятствие.



Санкции :



Белый дом обратился в Министерство финансов с просьбой составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Они включают в себя полный отказ от закупок нефти и газа, вторичные тарифы ЕС в отношении Индии и Китая, аналогичные тем, которые уже введены США в отношении Индии.