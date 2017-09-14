RSS
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 01:55

  Shaman написав:й з приводу того, що диктатори люблять слухати, й що йому доповідають
У Кремлі розглядають відставку близького соратника Путіна через його пропозиції щодо війни проти України — ЗМІ
За інформацією російських джерел, диктатор РФ Володимир Путін розглядає можливість звільнення Дмитра Козака, одного з високопоставлених чиновників своєї адміністрації, який нібито висловлював незгоду з війною та наполягав на обмеженні повноважень силових структур.

10 серпня The New York Times повідомляло, що колишній російський куратор окупованого Донбасу Дмитро Козак приватно повідомив Путіну, що вторгнення Росії в Україну було помилковим рішенням. Після цього він втратив вплив у Кремлі, а його позиції поступово зайняв інший високопоставлений чиновник Сергій Кириєнко.
Новость давно протухла, даже не второй свежести.
Это произошло ещё перед началом войны.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 02:08

  Shaman написав:........
депутати стріляли в п'яну бидлоту. в США чи Раші давно б застрелили, а в нас бач - лише ногу прострелили.
......

Я посмотрел бы, что вы запели бы, если бы вам "лише ногу прострелили".

Насчёт "сумнівів". Я уже понял, что вы истинный демократ и европеец. Следствие и суд не нужны. Зачем? Вы и так всё знаете.

И напомню, тыкать будете в ... да куда хотите. Мне не надо, тыкалка ещё не выросла.

Вам уже сегодня говорили, что вы прекрасно впишетесь в российскую действительность. Больших трудов не составит. Соловьёв когда-то тоже был вполне себе демократом и вполне адекватным.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 07:58

  ЛАД написав:В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом".
І якщо це клумба...
В Харькове там были бы цветы.

P.s. Faceless, Water тоже из ультрас? :)

Ви переоцінюєте вплив ультрас на всіх вболівальників) тим більше на все середовище.
Львів як осередок парубіїв сильно переоцінений.
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом".
І якщо це клумба...
В Харькове там были бы цветы.

P.s. Faceless, Water тоже из ультрас? :)

Ви переоцінюєте вплив ультрас на всіх вболівальників) тим більше на все середовище.
Львів як осередок парубіїв сильно переоцінений.

О, де ти був коли тебе не було? Встиг негарне щось подумати.. думав мо що прилетіло по твоєму теплому місцю.
Ось і літо пройшло, наче і не бувало...©

Стільки сторінок фактично флуду нафлудили...🤦🏻

Ну нічого, завтра підете в школу і не будете мати часу виписувати дурниці!))
Пропоную розумним людям спробувати відповісти на 3 питання, які будуть обговорюватись у найближчі дні в Китаї:
1) куди рухається війна і наскільки ймовірно, що її вдасться зупинити в найближчому майбутньому?
2) чи може Москва розраховувати на подальшу допомогу від Китаю ?
3) як Пекін відреагує, якщо США попросять його чинити тиск на Росію з метою припинення бойових дій?
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... kraini.htm
Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.
  flyman написав:
  Xenon написав:
Трамп всерьёз рассматривает возможность отказаться от дипломатических усилий до тех пор, пока одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости - Axios.

Как пишет издание, высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине, но в то же время пытаются свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске.

Спустя две недели после саммита не было достигнуто значительного прогресса в прекращении войны. Разочарованные помощники Трампа утверждают, что вина лежит на европейских союзниках, а не на Трампе или Путине.

Чиновники Белого дома теряют терпение из-за европейских лидеров, которые, по их словам, подталкивают Украину к тому, чтобы она требовала от России нереалистичных территориальных уступок. Некоторые американские чиновники начали рассматривать европейских лидеров как серьёзное препятствие.

Санкции:

Белый дом обратился в Министерство финансов с просьбой составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Они включают в себя полный отказ от закупок нефти и газа, вторичные тарифы ЕС в отношении Индии и Китая, аналогичные тем, которые уже введены США в отношении Индии.

Але Трамп рєдіска, хоча ЄС на подсосі.

В принципе эти настроения можно понять: Трамп обещал конфликт завершить, а Европа просто молча нифига не делали :lol:
  fler написав:Пропоную розумним людям спробувати відповісти на 3 питання, які будуть обговорюватись у найближчі дні в Китаї:
1) куди рухається війна і наскільки ймовірно, що її вдасться зупинити в найближчому майбутньому?
2) чи може Москва розраховувати на подальшу допомогу від Китаю ?
3) як Пекін відреагує, якщо США попросять його чинити тиск на Росію з метою припинення бойових дій?
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... kraini.htm
Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.

1. Да понятно куда и не сильно вероятно
2. Однозначно
3. Спросит "а нам это нафига". Если ответ будет убедительный - _очень_ убедительный: на уровне нулевых тарифов или сдачи Тайваня - отреагирует положительно.

Или у вас - другое мнение :wink:
  Shaman написав:
  _hunter написав:ох ти ж який тупий. :lol: -- я, в принципе, ожидал что с первого раза ты не поймешь - поэтому специально подчеркнул красными линиями исходный текст и цитату
Зображення
тепер йди в допис ЛАДа та порівняй мой приклад - я специально для тебя его чуть поправлю:
Если прямая речь или цитата не начинается с нового абзаца, она заключается в кавычки: Он сказал: «Я приду завтра». В посте писалось: «російські злочини».

й знайди відмінності (якщо зможеш звісно :lol: )

якби ЛАД написав - в посте писалось: "російські злочини". але він просто написав - а "російські злочини" я під сумнів не ставлю. добре що не - а російські "злочини" я під сумнів не ставлю.

Открываем Розенталя:
§ 51.5
Если в последующей реплике повторяются слова из предыдущей, принадлежащей другому лицу, причем они воспринимаются как чужой текст, то эти слова выделяются кавычками:

Купавина. Ах, это смешно наконец. Зачем юристом, когда ничего нет.

Лыняев. Как «ничего»?

Купавина. Так, ничего, чистая бумага (Остр.);

Силан. Пройдись малость, лучше тебе…

Курослепов. Да, «пройдись малость»! Всё твоё рассмотрение… (Остр.).

Ср.: «Если вы будете свободны, заходите ко мне». — «Как это „ будете свободны“ ? Ведь у меня каждая минута на учёте»; «Верьте, вы мне по-прежнему дороги». — «Ваше „ дороги “ совсем неуместно», — рассердилась она.

Если же повторяющиеся в последующей реплике слова нe воспринимаются как чужой текст, то кавычками они не выделяются:

Лыняев. Увы!

Мурзавецкий. Что «увы»? Что такое, милостивый государь, увы? (Остр.) — первое увы — повторение слова из чужого текста, второе — слово из своего текста.


>>> добре що не - а російські "злочини" я під сумнів не ставлю.
Да: в этом случае можно было бы говорить о не грамотном использовании кавычек.
"А я вас всіх обманула! Хі-хі!"

  fler написав:не соромтеся
А чого нам соромитись?
Ти ж не соромишся >>>
