За інформацією російських джерел, диктатор РФ Володимир Путін розглядає можливість звільнення Дмитра Козака, одного з високопоставлених чиновників своєї адміністрації, який нібито висловлював незгоду з війною та наполягав на обмеженні повноважень силових структур.
10 серпня The New York Times повідомляло, що колишній російський куратор окупованого Донбасу Дмитро Козак приватно повідомив Путіну, що вторгнення Росії в Україну було помилковим рішенням. Після цього він втратив вплив у Кремлі, а його позиції поступово зайняв інший високопоставлений чиновник Сергій Кириєнко.
Новость давно протухла, даже не второй свежести. Это произошло ещё перед началом войны.
Пропоную розумним людям спробувати відповісти на 3 питання, які будуть обговорюватись у найближчі дні в Китаї: 1) куди рухається війна і наскільки ймовірно, що її вдасться зупинити в найближчому майбутньому? 2) чи може Москва розраховувати на подальшу допомогу від Китаю ? 3) як Пекін відреагує, якщо США попросять його чинити тиск на Росію з метою припинення бойових дій? https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... kraini.htm Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.
Трамп всерьёз рассматривает возможность отказаться от дипломатических усилий до тех пор, пока одна или обе стороны не начнут проявлять больше гибкости - Axios.
Как пишет издание, высокопоставленные чиновники Белого дома считают, что некоторые европейские лидеры публично поддерживают усилия президента Трампа по прекращению войны в Украине, но в то же время пытаются свести на нет закулисный прогресс, достигнутый после саммита на Аляске.
Спустя две недели после саммита не было достигнуто значительного прогресса в прекращении войны. Разочарованные помощники Трампа утверждают, что вина лежит на европейских союзниках, а не на Трампе или Путине.
Чиновники Белого дома теряют терпение из-за европейских лидеров, которые, по их словам, подталкивают Украину к тому, чтобы она требовала от России нереалистичных территориальных уступок. Некоторые американские чиновники начали рассматривать европейских лидеров как серьёзное препятствие.
Санкции:
Белый дом обратился в Министерство финансов с просьбой составить список санкций, которые Европа могла бы ввести против России. Они включают в себя полный отказ от закупок нефти и газа, вторичные тарифы ЕС в отношении Индии и Китая, аналогичные тем, которые уже введены США в отношении Индии.
Але Трамп рєдіска, хоча ЄС на подсосі.
В принципе эти настроения можно понять: Трамп обещал конфликт завершить, а Европа просто молча нифига не делали
1. Да понятно куда и не сильно вероятно 2. Однозначно 3. Спросит "а нам это нафига". Если ответ будет убедительный - _очень_ убедительный: на уровне нулевых тарифов или сдачи Тайваня - отреагирует положительно.
_hunter написав:ох ти ж який тупий. -- я, в принципе, ожидал что с первого раза ты не поймешь - поэтому специально подчеркнул красными линиями исходный текст и цитату тепер йди в допис ЛАДа та порівняй мой приклад - я специально для тебя его чуть поправлю:
Если прямая речь или цитата не начинается с нового абзаца, она заключается в кавычки: Он сказал: «Я приду завтра». В посте писалось: «російські злочини».
й знайди відмінності (якщо зможеш звісно )
якби ЛАД написав - в посте писалось: "російські злочини". але він просто написав - а "російські злочини" я під сумнів не ставлю. добре що не - а російські "злочини" я під сумнів не ставлю.
Открываем Розенталя:
§ 51.5 Если в последующей реплике повторяются слова из предыдущей, принадлежащей другому лицу, причем они воспринимаются как чужой текст, то эти слова выделяются кавычками:
Купавина. Ах, это смешно наконец. Зачем юристом, когда ничего нет.
Лыняев. Как «ничего»?
Купавина. Так, ничего, чистая бумага (Остр.);
Силан. Пройдись малость, лучше тебе…
Курослепов. Да, «пройдись малость»! Всё твоё рассмотрение… (Остр.).
Ср.: «Если вы будете свободны, заходите ко мне». — «Как это „ будете свободны“ ? Ведь у меня каждая минута на учёте»; «Верьте, вы мне по-прежнему дороги». — «Ваше „ дороги “ совсем неуместно», — рассердилась она.
Если же повторяющиеся в последующей реплике слова нe воспринимаются как чужой текст, то кавычками они не выделяются:
Лыняев. Увы!
Мурзавецкий. Что «увы»? Что такое, милостивый государь, увы? (Остр.) — первое увы — повторение слова из чужого текста, второе — слово из своего текста.
>>> добре що не - а російські "злочини" я під сумнів не ставлю. Да: в этом случае можно было бы говорить о не грамотном использовании кавычек.