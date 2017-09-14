fler написав:Пропоную розумним людям спробувати відповісти на 3 питання, які будуть обговорюватись у найближчі дні в Китаї: 1) куди рухається війна і наскільки ймовірно, що її вдасться зупинити в найближчому майбутньому? 2) чи може Москва розраховувати на подальшу допомогу від Китаю ? 3) як Пекін відреагує, якщо США попросять його чинити тиск на Росію з метою припинення бойових дій? https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... kraini.htm Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.
Розумним людям поxуй куди рухається ця війна, бо вони думають про наступну війну. Про путін нападе вони казали дуже заздалегідь.
Shaman написав:........ депутати стріляли в п'яну бидлоту. в США чи Раші давно б застрелили, а в нас бач - лише ногу прострелили. ......
Я посмотрел бы, что вы запели бы, если бы вам "лише ногу прострелили".
Насчёт "сумнівів". Я уже понял, что вы истинный демократ и европеец. Следствие и суд не нужны. Зачем? Вы и так всё знаете.
И напомню, тыкать будете в ... да куда хотите. Мне не надо, тыкалка ещё не выросла.
Вам уже сегодня говорили, что вы прекрасно впишетесь в российскую действительность. Больших трудов не составит. Соловьёв когда-то тоже был вполне себе демократом и вполне адекватным.
я п'яне бидло, яке когось намагалося вдарити пляшкою по голові? наче розумна людина, так правильно причинно-наслідкові зв'язки вибудовуйте. було слідство, звідки все це відомо. й замовне слідство було, але все одно не змогли щось довести.
щоб з вами розмовляти ввічливо, будьте ласкаві, дотримайтесь певних норм. в країні вбили посадову особу, зухвало вбили - а воно глузує. й хто він після - культурні назви є, але всеодно вони лайливі. поки не будемо травмувати старечу психіку, яка так й не хоче розуміти (ховається) від того факту, що його внесок в поточні бомбардування теж є - привіт від братнього народу, який лише трошки заплутався. але коли стануть повними фашистами, що ж вони з Харковом зроблять?
а вам й вписуватися не треба - ви й так живете в російській дійсності, де все не так однозначно - до чергового вибуху. а далі знову - трошки заплуталися...
Shaman написав:_hunter бачиш, яка велика нація - їм навіть правила для "языка" Розенталь написав
Эта "шутка" должна что-то значить? Или, как и в случае масс-медиа - берет зависть, что про правопис Потебні - никто никогда не слышал?
я й не сумнівався, що ти в захваті від російського. питання, що ти тут робиш? йди на ті форуми, де Раша два-три дні, й вже захопить Київ, два-три місяці - й захопить всі записані в конституції території, а так вже три роки, й ніяк захопити Донбас не може.
чи твоє завдання тут сіяти зневіру - все одно в України нічого не вийде. вийде хлопче, бо дуже добре, що такі як ти, вболівають за Рашу - з такими каші не звариш
а про музичні гурти не хочеш поговорити - на Раші зараз вершина творчості мій тезка? чи дійсно в захваті від російських серіалів? хоча не здивуюсь, якраз твій рівень
Чергова «сезонна» наступальна кампанія російських окупантів завершилася практично нічим, країна-агресорка не здобула повний контроль над жодним великим містом.
Про це у неділю, 31 серпня, повідомили у Головному штабі ЗСУ, реагуючи на звіт начальника генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова щодо «підсумків весняно-літньої кампанії 2025 року».
«В його основі - спроби видати бажане за дійсне та відверта брехня», — наголосили у Генштабі ЗСУ.
У Інституті вивчення війни (ISW), оцінюючи такі заяви, вказали, що Кремль розгорнув скоординовану інформаційну кампанію, аби вплинути на західну аудиторію і спонукати союзників України до зменшення підтримки.
В ISW зазначили, що не лише Герасимов, а й міністр оборони Андрій Бєлоусов поширює неправдиві дані. Він стверджував, що російська армія просувається на 600−700 км² щомісяця, хоча реальні цифри у 2025 році становили не більше 440−500 км².
На думку експертів, мета таких заяв — створити у західних партнерів враження, що наступ РФ є невідворотним, і тому Україні слід йти на поступки.
мета зрозуміла - посіяти зневіру. й дехто тут дуже активно займається саме цим