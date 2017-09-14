|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 31 сер, 2025 11:32
Shaman написав:
на Раші зараз вершина творчості мій тезка
?
"СоВпадєніє? Нє думаю!"©
Shaman написав:
треба нік змінити
Додано: Нед 31 сер, 2025 11:37
UA написав:
Розумним людям поxуй куди рухається ця війна, бо вони
... за кордоном!))
Додано: Нед 31 сер, 2025 11:41
fler написав:
не соромтеся
Не будемо!
Ти ж не соромишся >>>
Додано: Нед 31 сер, 2025 11:49
Додано: Нед 31 сер, 2025 11:50
fler написав:
Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.
Долярчик, перелогиньтесь 😁
Додано: Нед 31 сер, 2025 11:54
Успіх написав: Shaman написав:
на Раші зараз вершина творчості мій тезка
?
"СоВпадєніє? Нє думаю!"©
>>>
Shaman написав:
треба нік змінити
я перший почав використовувати - тому нехай він змінює
Додано: Нед 31 сер, 2025 12:01
Сибарит написав: fler написав:
Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.
Долярчик, перелогиньтесь 😁
Давайте ЧІТКІ відповіді!
Не викручуйтесь, як вужі на сковороді!
Додано: Нед 31 сер, 2025 12:02
Сибарит написав: fler написав:
Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.
Долярчик, перелогиньтесь 😁
це "його друга Ватсон" (с) шоу Довгоносиків
Додано: Нед 31 сер, 2025 12:13
https://www.unian.ua/war/novini-odeshch ... 15151.html
атака тривала десь 2,5години
шахіди заходили не групами по десять (як було до того), а майже 40+ одночасно
ППО гатило їх конкретно, молодці хлопці, такий адреналін (бійці по серед ночі волати один до одного скрізь канонаду пострілів)
добре, що люди не загинули
а майно згоріло, то таке
Додано: Нед 31 сер, 2025 12:17
Banderlog написав: ЛАД написав:
В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом".
І якщо це клумба...
В Харькове там были бы цветы.
P.s. Faceless
, Water
тоже из ультрас?
Ви переоцінюєте вплив ультрас на всіх вболівальників) тим більше на все середовище.
Львів як осередок парубіїв сильно переоцінений.
Не я, а Faceless
.
