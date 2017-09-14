RSS
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:01

  Сибарит написав:
  fler написав:Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.

Долярчик, перелогиньтесь 😁


Давайте ЧІТКІ відповіді! :lol:

Не викручуйтесь, як вужі на сковороді! :lol:
Успіх
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:02

  Сибарит написав:
  fler написав:Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.

Долярчик, перелогиньтесь 😁

це "його друга Ватсон" (с) шоу Довгоносиків
flyman
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:13

50 шахідів за ніч на маленьке місто

https://www.unian.ua/war/novini-odeshch ... 15151.html

атака тривала десь 2,5години
шахіди заходили не групами по десять (як було до того), а майже 40+ одночасно

ППО гатило їх конкретно, молодці хлопці, такий адреналін (бійці по серед ночі волати один до одного скрізь канонаду пострілів)

добре, що люди не загинули
а майно згоріло, то таке
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:17

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом".
І якщо це клумба...
В Харькове там были бы цветы.

P.s. Faceless, Water тоже из ультрас? :)

Ви переоцінюєте вплив ультрас на всіх вболівальників) тим більше на все середовище.
Львів як осередок парубіїв сильно переоцінений.

Не я, а Faceless.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:25

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  ЛАД написав:В Харькове нет надписей: "Не будьте бандерівським бидлом".
І якщо це клумба...
В Харькове там были бы цветы.

P.s. Faceless, Water тоже из ультрас? :)

Ви переоцінюєте вплив ультрас на всіх вболівальників) тим більше на все середовище.
Львів як осередок парубіїв сильно переоцінений.

Не я, а Faceless.

Так шо там сталось з харківськими у Львові?
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 12:36

  ЛАД написав:[ Замах на Стерненко тоже, конечно, организовывало ГРУ по заданию Путина.


навряд чи пуйло прям на особистий контроль це ставив, враховуючи що кіллер був дуже паршивий. там де ліквідація тримається на контролі, там литвиненко або навальний

але очевидно що це російські спецслужби, малюк підтвердив. і мотиви цілком прості і зрозумілі.

про підрив складів - були повідомлення і про безпілотники, і про загоряння одразу в декількох місцях. і співпадіння по таймінгу. якщо для вас відсутність заочнго вироку росіянам це доказ ну Бог в поміч. але війна наче підтвердила теорію, що росіяни готувались до великої війни, і до порошенка, і під час його президенства. до 5ти денної війни в грузії готувались 2 роки мінімум.
trololo
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 13:44

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:........
депутати стріляли в п'яну бидлоту. в США чи Раші давно б застрелили, а в нас бач - лише ногу прострелили.
......

Я посмотрел бы, что вы запели бы, если бы вам "лише ногу прострелили".

Насчёт "сумнівів". Я уже понял, что вы истинный демократ и европеец. Следствие и суд не нужны. Зачем? Вы и так всё знаете.

И напомню, тыкать будете в ... да куда хотите. Мне не надо, тыкалка ещё не выросла.

Вам уже сегодня говорили, что вы прекрасно впишетесь в российскую действительность. Больших трудов не составит. Соловьёв когда-то тоже был вполне себе демократом и вполне адекватным.

я п'яне бидло, яке когось намагалося вдарити пляшкою по голові? наче розумна людина, так правильно причинно-наслідкові зв'язки вибудовуйте. було слідство, звідки все це відомо. й замовне слідство було, але все одно не змогли щось довести.

щоб з вами розмовляти ввічливо, будьте ласкаві, дотримайтесь певних норм. в країні вбили посадову особу, зухвало вбили - а воно глузує. й хто він після - культурні назви є, але всеодно вони лайливі. поки не будемо травмувати старечу психіку, яка так й не хоче розуміти (ховається) від того факту, що його внесок в поточні бомбардування теж є - привіт від братнього народу, який лише трошки заплутався. але коли стануть повними фашистами, що ж вони з Харковом зроблять? 8)

а вам й вписуватися не треба - ви й так живете в російській дійсності, де все не так однозначно - до чергового вибуху. а далі знову - трошки заплуталися...

Вы становитесь всё примитивнее и словообильнее.
Видимо, пора возвращать вас в чс.
Я вас не сравнивал с "п'яним бидлом, яке когось намагалося вдарити пляшкою по голові". Упомянул только о Соловьёве, хотя вы до него явно не дотягиваете.
Над убийством Парубия я не "глузував", а вообще ни слова не писал. Возразил только против вашей глубокой убеждённости в том, что это работа росс. спецслужб. Как сообщалось органы следствия рассматривают несколько вариантов и российский только один из них.
Про яке "замовне слідство" вы говорите, простите, вообще не понятно.
Работаете вы, как ни опровергайте, вполне в духе инструктора райкома по идеологии и, когда не хватает аргументов, выдвигаете политические обвинения в духе 58-й статьи. Я уже виноват в "поточних бомбардуваннях". :)
За мою психику не переживайте. Она, конечно не та, что в 30 лет, но, пожалуй, покрепче вашей. А "щоб розмовляти ввічливо", надо просто быть воспитанным человеком. И это зависит от человека, а не от собеседника. А за упоминание "старечої психіки" на так горячо любимом вами Западе я бы уже подал на вас в суд за эйджизм и вы влетели бы на приличную сумму. :) Так что рекомендую заранее отучаться, если вы так уверены что мы скоро будем в братских объятиях Запада.
Вы, так понимаю, живёте в каком-то месте, где, как сказала моя внучка: "Такое впечатление, что войны вообще нет". А фронт вам если и грозит, то в какой-то очень отдалённой перспективе. Так что сидите ровно и пытайтесь подтянуть уровень. Может быть, удастся.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 13:48

1984

Зображення
flyman
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 14:02

  fler написав:Пропоную розумним людям спробувати відповісти на 3 питання, які будуть обговорюватись у найближчі дні в Китаї:
1) куди рухається війна і наскільки ймовірно, що її вдасться зупинити в найближчому майбутньому?
2) чи може Москва розраховувати на подальшу допомогу від Китаю ?
3) як Пекін відреагує, якщо США попросять його чинити тиск на Росію з метою припинення бойових дій?
https://www.obozrevatel.com/ukr/novosti ... kraini.htm
Отже, панове, не соромтеся, відповідайте, будь-ласочка.

Вопросы, конечно, интересные, но статья написана умным человеком, который понимает, что эти вопросы ставить можно, но ответа на них пока нет.
Я бы хотел отметить фразу, на которую вы внимание не обратили.
офіційні особи США заявляють, що Пекін постачив Росії близько 70% верстатів і 90% напівпровідників, необхідних для відновлення її військово-промислового комплексу. Натомість Китай отримує допомогу в галузі чутливих оборонних технологій.
Тут некоторые "товарищи" регулярно рассказывают, какая РФ отсталая и "лапотная".
Как-то выделенная мной фраза с такими высказываниями не стыкуется.
И ещё.
Тому під час цього візиту Путін захоче з'ясувати у Сі, чи буде Китай купувати більше російської нафти і газу в довгостроковій перспективі.
Не знаю, как насчёт "довгострокової перспективи", но как раз на днях читал сообщение (не в росс... СМИ), что газопровод "Сила Сибири" (первая очередь) вышел на проектную мощность. Не точно запомнил объём поставок, поэтому цифру приводить не буду, но большая.
Годовая мощность первой очереди составляет 38 млрд куб.
Пекин рассматривает возможность увеличения объемов закупок газа через уже существующий трубопровод «Сила Сибири-1». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
https://minfin.com.ua/2025/08/30/157617474/
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 14:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Німеччина може повністю позбавити виплат безробітних українців, - Bild
Водночас міністр праці Бербель Бас запропонувала значно жорсткіші санкції для тих, хто не співпрацює з центрами зайнятості. За пропуск обов’язкових прийомів допомога скоротиться на 30%, а ті, хто відмовляється від запропонованої роботи, можуть бути повністю позбавлені виплат.

"Ми пропонуємо людям більшу підтримку на шляху до роботи, але тим, хто не співпрацює, ми значно ускладнимо це", — заявила Бас.

Особливо це стосується українських безробітних, які отримують соціальну допомогу в Німеччині. Рішення набуде чинності після схвалення Кабінету міністрів 10 вересня, без необхідності погодження Бундестагом.
pesikot
