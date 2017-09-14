fler написав:Пропоную розумним людям спробувати відповісти на 3 питання, які будуть обговорюватись у найближчі дні в Китаї: 1) куди рухається війна і наскільки ймовірно, що її вдасться зупинити в найближчому майбутньому?
На жаль, малоймовірно ...
fler написав:2) чи може Москва розраховувати на подальшу допомогу від Китаю ?
Звичайно, саме тому Путін їде на уклін до Сі
fler написав:3) як Пекін відреагує, якщо США попросять його чинити тиск на Росію з метою припинення бойових дій?
Головне тут - якщо. Після провалу Трампа з тарифами для Китаю, посля провалу Трампа на Алясці, навіть якщо і попросять, то Китай ніяк не відреагує
ЛАД написав:[ Замах на Стерненко тоже, конечно, организовывало ГРУ по заданию Путина.
навряд чи пуйло прям на особистий контроль це ставив, враховуючи що кіллер був дуже паршивий. там де ліквідація тримається на контролі, там литвиненко або навальний
але очевидно що це російські спецслужби, малюк підтвердив. і мотиви цілком прості і зрозумілі.
про підрив складів - були повідомлення і про безпілотники, і про загоряння одразу в декількох місцях. і співпадіння по таймінгу. якщо для вас відсутність заочнго вироку росіянам це доказ ну Бог в поміч. але війна наче підтвердила теорію, що росіяни готувались до великої війни, і до порошенка, і під час його президенства. до 5ти денної війни в грузії готувались 2 роки мінімум.
То, что Россия "готувалась до війни", сомнений не вызывает. Ещё с 00-ых. Укрепляли армию, производили вооружения, разрабатывали новое, усовершенствовали старое. В отличие от нас. Всё остальное - ваши предположения, которые могут иметь место, но требуют доказательств. И если даже они справедливы, то это не отменяет нашего собственного раздолбайства в организации охраны военных складов. "Самые масштабные взрывы боеприпасов на украинских складах" - https://mezha.net/ua/bukvy/100858-samye-masshtabnye-vzryvy-boepripasov-na-ukrainskikh-skladakh/.
Стоит отметить, что взрывы на складах боеприпасов происходили и в “довоенный” период.
Новобогдановка, Запорожская область, 2004, 2005, 2006, 2007 .... Лозовая, Харьковская область, 2008