flyman написав:Рейнметал вже починає постачати (25К цього року)155 мм з нового заводу побудованого з 0 в Німеччині, а в Україні дубль пусто.
Я от не можу одного зрозуміти. Збудувати якийсь великий військовий завод, байдуже що він буде виробляти -- це довготривалий, масштабний і дуже помітний захід. Це не можна зробити таємно, а враховуючи тривалість процесу, ворогу на сто відсотків стане відомо про його існування ще до старта виробництва. Далі, територія України обстрілюється вся. Рано чи пізно, туди почне прилітати. Як хто бачить запуск та функціонування такого виробництва в таких умовах?
Во время 2МВ все оборонные заводы и в Англии, и в Германии, да и в Союзе (в частности, например, в Ленинграде) регулярно бомбились и даже порой подвергались артобстрелу. Но продолжали работать и выпускали продукцию. И бомбили не дронами, а мощными авиабомбами. Это говорит о том, что полностью уничтожить завод бомбёжками, мягко говоря, очень сложно.
ЛАД написав:Это к вопросу о возможной помощи нам. Помогают. Пока. На сколько у них хватит денег, которые бедной Украине кажутся бесконечно большими?
Не рахуй чужі гроші... дивишся після цього в тебе й свої зявляться...
Трошки історії про педерацію Якщо розглянути цю карту https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Territorial_Expansion_of_Russia.svgТо добре видно що педерація ВЖЕ втратила все що захопила в 1900+ роках ( Манжурія захопили в 1898-1905) Польщу захопила в 1815 - втратила в 1990 Центральну Азію захопила в 1822+--втратила в 1991 Прибалтику захопила в 1721-1745 - втратила в 1991 Україну захопила в 1772-1812 - втратила в 1991 Таким чином Все що було захоплено росією після 1700 року(крім територій сибіру) - педерація ВЖЕ ВТРАТИЛА.
Таким чином , педерація те що завойовувала 200-300 років - просрала за останні 30 років... і продовжує прискорено просирати Ще хтось буде й далі розповідати про велику культуру яка розвивається/розширяється?
