ЛАД написав:Это к вопросу о возможной помощи нам. Помогают. Пока. На сколько у них хватит денег, которые бедной Украине кажутся бесконечно большими?
Не рахуй чужі гроші... дивишся після цього в тебе й свої зявляться...
Трошки історії про педерацію Якщо розглянути цю карту https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Territorial_Expansion_of_Russia.svgТо добре видно що педерація ВЖЕ втратила все що захопила в 1900+ роках ( Манжурія захопили в 1898-1905) Польщу захопила в 1815 - втратила в 1990 Центральну Азію захопила в 1822+--втратила в 1991 Прибалтику захопила в 1721-1745 - втратила в 1991 Україну захопила в 1772-1812 - втратила в 1991 Таким чином Все що було захоплено росією після 1700 року(крім територій сибіру) - педерація ВЖЕ ВТРАТИЛА.
Таким чином , педерація те що завойовувала 200-300 років - просрала за останні 30 років... і продовжує прискорено просирати Ще хтось буде й далі розповідати про велику культуру яка розвивається/розширяється?
Развитие культуры никак не связано с расширением территории страны. Несколько разные вещи. А "втратила" не за 30 лет, а единовременно при развале Союза. За последующие годы потерь территории пока не было.
P.s. Польша в 1990 и близко не была в составе Союза и, тем более, РФ.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 сер, 2025 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:ЛАД Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.
електроніка? точно? на гвинтокрилі від вібрацій не шкодицця? #єтадругоє
Канєш другоє. Все має своє призначення. В гвинтокрилі розраховано на постійну вібрацію. І роботу при Т повітря від -50 до + 50 (а інколи і вище) . Тому там ціна 10-річного Гарміна тисячі доларів. А станки не конструюються щоб бути під бомбами. Тобі треба 4-й диплом, щоб у тебе світ був без «другоє».