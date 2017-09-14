RSS
  #<1 ... 149551495614957149581495914960>
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:42

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Это говорит о том, что полностью уничтожить завод бомбёжками, мягко говоря, очень сложно.

И тем не менее, выпуск критической продукции за границей выглядит разумно.
Но заводы стоит строить хотя бы для того, чтобы было по чему бить.

С этим даже нет смысла спорить.
Я, правда, не слышал о сколько-нибудь массовом строительстве.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35774
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:46

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Это к вопросу о возможной помощи нам. Помогают. Пока.
На сколько у них хватит денег, которые бедной Украине кажутся бесконечно большими?
Не рахуй чужі гроші... дивишся після цього в тебе й свої зявляться...

Трошки історії про педерацію
Якщо розглянути цю карту
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Territorial_Expansion_of_Russia.svgТо добре видно що педерація ВЖЕ втратила все що захопила в 1900+ роках ( Манжурія захопили в 1898-1905)
Польщу захопила в 1815 - втратила в 1990
Центральну Азію захопила в 1822+--втратила в 1991
Прибалтику захопила в 1721-1745 - втратила в 1991
Україну захопила в 1772-1812 - втратила в 1991
Таким чином
Все що було захоплено росією після 1700 року(крім територій сибіру) - педерація ВЖЕ ВТРАТИЛА.

Таким чином , педерація те що завойовувала 200-300 років - просрала за останні 30 років... і продовжує прискорено просирати
Ще хтось буде й далі розповідати про велику культуру яка розвивається/розширяється?

Развитие культуры никак не связано с расширением территории страны.
Несколько разные вещи.
А "втратила" не за 30 лет, а единовременно при развале Союза. За последующие годы потерь территории пока не было.

P.s. Польша в 1990 и близко не была в составе Союза и, тем более, РФ.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 31 сер, 2025 17:48, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35774
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:48

  ЛАД написав:Я, правда, не слышал о сколько-нибудь массовом строительстве.

Даже при строительстве обманок стоит создавать видимость секретности 😁
Я не понимаю, почему все требуют, чтобы война шла в прямом эфире? Это так не работает.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8747
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6474 раз.
Подякували: 21627 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:48

  flyman написав:
  Hotab написав:ЛАД
Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.

електроніка? точно? на гвинтокрилі від вібрацій не шкодицця? #єтадругоє

Канєш другоє.
Все має своє призначення. В гвинтокрилі розраховано на постійну вібрацію. І роботу при Т повітря від -50 до + 50 (а інколи і вище) . Тому там ціна 10-річного Гарміна тисячі доларів. А станки не конструюються щоб бути під бомбами. Тобі треба 4-й диплом, щоб у тебе світ був без «другоє».
Hotab
 
Повідомлень: 16058
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:51

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Я, правда, не слышал о сколько-нибудь массовом строительстве.

Даже при строительстве обманок стоит создавать видимость секретности 😁
Я не понимаю, почему все требуют, чтобы война шла в прямом эфире? Это так не работает.

Никогда таких требований не выдвигал.
Но строительство завода, как правильно написал M-Audio "Це не можна зробити таємно". Тем более в демократической Европе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35774
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:52

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Это к вопросу о возможной помощи нам. Помогают. Пока.
На сколько у них хватит денег, которые бедной Украине кажутся бесконечно большими?
Не рахуй чужі гроші... дивишся після цього в тебе й свої зявляться...

Трошки історії про педерацію
Якщо розглянути цю карту
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Territorial_Expansion_of_Russia.svgТо добре видно що педерація ВЖЕ втратила все що захопила в 1900+ роках ( Манжурія захопили в 1898-1905)
Польщу захопила в 1815 - втратила в 1990
Центральну Азію захопила в 1822+--втратила в 1991
Прибалтику захопила в 1721-1745 - втратила в 1991
Україну захопила в 1772-1812 - втратила в 1991
Таким чином
Все що було захоплено росією після 1700 року(крім територій сибіру) - педерація ВЖЕ ВТРАТИЛА.

Таким чином , педерація те що завойовувала 200-300 років - просрала за останні 30 років... і продовжує прискорено просирати
Ще хтось буде й далі розповідати про велику культуру яка розвивається/розширяється?

Развитие культуры никак не связано с расширением территории страны.
Несколько разные вещи.
А "втратила" не за 30 лет, а единовременно при развале Союза. За последующие годы потерь территории пока не было.
Серьозно?
1 Тобто перетворення Арменії, Грузії, Молдови в ворога який спробував вишвирнути російські війська з своєї території і Грузію змогли втрисати виключно агресією
2 Перетворення Казахстану в країну яка орієнтується на Китай, а Азейрбаджану в країну яка орієнтується на Турцію
3 Перетворення нейтральної Фінляндії в країну НАТОминулого року і країн варшавського договору в країни нато в 90-ті
Прибалтів в країни НАТО в 1998
4 Перетворення України з нейтральної в КРОВНОГО ВОРОГА -це не втрати?
5 А кому потрібна КУЛЬТУРА ? Територіям чи населенню?
І як змінилась кількість населення поважаючого педераційну культуру за останні 15 років ( і в країнах Заходу)
Париж заборонив російський балет
Міланська опера не підписала російського співака
Міжнародний Олімпійський комітет -заборонив участь в Олімпіадах
Інші спортивні організації-забороняють виступати під російським прапором.

То це ЗДОБУТКИ культури якою треба гордитись?
чи все таки зрозумівши що все просрали-потихенько залазити в нірку?
Востаннє редагувалось budivelnik в Нед 31 сер, 2025 17:54, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26902
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:53

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:ЛАД
Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.

електроніка? точно? на гвинтокрилі від вібрацій не шкодицця? #єтадругоє

Канєш другоє.
Все має своє призначення. В гвинтокрилі розраховано на постійну вібрацію. І роботу при Т повітря від -50 до + 50 (а інколи і вище) . Тому там ціна 10-річного Гарміна тисячі доларів. А станки не конструюються щоб бути під бомбами. Тобі треба 4-й диплом, щоб у тебе світ був без «другоє».

та навіть їжаку понятно, що дешеві електрони від вібрації розтрушуються, міг би не пояснювати
Востаннє редагувалось flyman в Нед 31 сер, 2025 17:55, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40623
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 17:55

  Hotab написав:ЛАД
Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.
Не убеждён, что вытачивать болванки для снарядов нельзя на старом оборуовани без особой электроники.
Собирать дроны точно можно.
Да и ракеты в Союзе производили не на сегодняшних станках. И неплохо получалось.
Не везде нужно суперсовременное оборудование.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 35774
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5347 раз.
Подякували: 4858 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:05

Україна - понад усе!©

  pesikot написав:Потужний дроновод ховається під спідницею киці )
Якраз - НЕ ховається!
А хотів би, умовно, 2доби дрони паяти, а 2доби - майже незайманим жіночкам масаж робити😁

То куди подавати резюме?😁
  pesikot написав:Інші - працюють
Ага "вона - працює!"©😁

Де конкретика? Куди звертатись?(по роботі "на благо Батьківщини!") ?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8570
З нами з: 18.03.21
Подякував: 284 раз.
Подякували: 1010 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:05

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:Даже при строительстве обманок стоит создавать видимость секретности 😁
Я не понимаю, почему все требуют, чтобы война шла в прямом эфире? Это так не работает.
Никогда таких требований не выдвигал.
Но строительство завода, как правильно написал M-Audio "Це не можна зробити таємно". Тем более в демократической Европе.
Хочете приклад на мікрорівні....
Хлопцям на нулі потрібна енергія, небагато , але як мінімум 1квт*год в добу споживають , генератори використовувати не комільфо, зарядні станції на 2квт*год вагою в 20 кг тягати що два дні по кіл-зоні-також не варіант....
Прикинули що можна поставити фотопанелі .. але в них же розмір 0,5м*1,2м на 100ватт генерації (півтора-дві штуки забезпечують добове споживання) - коротше прийняли рішення проексперементувати
Зробили десяток фальшивих і розставили ....
Ті які мали коло себе фальшантени старлінків - ті педераційники розгатили дронами відразу....
а без фальшантен-залишили...
Ми зраділи і спробували поставити 20м від бліндажа, думаючи що не вдарять - відразу розгатили бліндаж...
Тобто
ворог розумний і розуміє що панель яка дасть 18 вольт генерації не може знаходитись в сотнях метрів від споживання ( все згенероване піде в нагрів дротів) , а тому зафіксувавши панелі без антенок почав активно дивитись на рух навколо панелей в радіусі думаю метрів 50... от відразу рух і засік(годин за 40)
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26902
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Powered by phpBB.