ЛАД написав:Это к вопросу о возможной помощи нам. Помогают. Пока. На сколько у них хватит денег, которые бедной Украине кажутся бесконечно большими?
Не рахуй чужі гроші... дивишся після цього в тебе й свої зявляться...
Трошки історії про педерацію Якщо розглянути цю карту https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Territorial_Expansion_of_Russia.svgТо добре видно що педерація ВЖЕ втратила все що захопила в 1900+ роках ( Манжурія захопили в 1898-1905) Польщу захопила в 1815 - втратила в 1990 Центральну Азію захопила в 1822+--втратила в 1991 Прибалтику захопила в 1721-1745 - втратила в 1991 Україну захопила в 1772-1812 - втратила в 1991 Таким чином Все що було захоплено росією після 1700 року(крім територій сибіру) - педерація ВЖЕ ВТРАТИЛА.
Таким чином , педерація те що завойовувала 200-300 років - просрала за останні 30 років... і продовжує прискорено просирати Ще хтось буде й далі розповідати про велику культуру яка розвивається/розширяється?
Развитие культуры никак не связано с расширением территории страны. Несколько разные вещи. А "втратила" не за 30 лет, а единовременно при развале Союза. За последующие годы потерь территории пока не было.
P.s. Польша в 1990 и близко не была в составе Союза и, тем более, РФ.
Hotab написав:ЛАД Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.
електроніка? точно? на гвинтокрилі від вібрацій не шкодицця? #єтадругоє
Канєш другоє. Все має своє призначення. В гвинтокрилі розраховано на постійну вібрацію. І роботу при Т повітря від -50 до + 50 (а інколи і вище) . Тому там ціна 10-річного Гарміна тисячі доларів. А станки не конструюються щоб бути під бомбами. Тобі треба 4-й диплом, щоб у тебе світ був без «другоє».
Серьозно? 1 Тобто перетворення Арменії, Грузії, Молдови в ворога який спробував вишвирнути російські війська з своєї території і Грузію змогли втрисати виключно агресією 2 Перетворення Казахстану в країну яка орієнтується на Китай, а Азейрбаджану в країну яка орієнтується на Турцію 3 Перетворення нейтральної Фінляндії в країну НАТОминулого року і країн варшавського договору в країни нато в 90-ті Прибалтів в країни НАТО в 1998 4 Перетворення України з нейтральної в КРОВНОГО ВОРОГА -це не втрати? 5 А кому потрібна КУЛЬТУРА ? Територіям чи населенню? І як змінилась кількість населення поважаючого педераційну культуру за останні 15 років ( і в країнах Заходу) Париж заборонив російський балет Міланська опера не підписала російського співака Міжнародний Олімпійський комітет -заборонив участь в Олімпіадах Інші спортивні організації-забороняють виступати під російським прапором.
То це ЗДОБУТКИ культури якою треба гордитись? чи все таки зрозумівши що все просрали-потихенько залазити в нірку?
та навіть їжаку понятно, що дешеві електрони від вібрації розтрушуються, міг би не пояснювати
Hotab написав:ЛАД Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.
Не убеждён, что вытачивать болванки для снарядов нельзя на старом оборуовани без особой электроники. Собирать дроны точно можно. Да и ракеты в Союзе производили не на сегодняшних станках. И неплохо получалось. Не везде нужно суперсовременное оборудование.
Сибарит написав:Даже при строительстве обманок стоит создавать видимость секретности 😁 Я не понимаю, почему все требуют, чтобы война шла в прямом эфире? Это так не работает.
Никогда таких требований не выдвигал. Но строительство завода, как правильно написал M-Audio "Це не можна зробити таємно". Тем более в демократической Европе.
Хочете приклад на мікрорівні.... Хлопцям на нулі потрібна енергія, небагато , але як мінімум 1квт*год в добу споживають , генератори використовувати не комільфо, зарядні станції на 2квт*год вагою в 20 кг тягати що два дні по кіл-зоні-також не варіант.... Прикинули що можна поставити фотопанелі .. але в них же розмір 0,5м*1,2м на 100ватт генерації (півтора-дві штуки забезпечують добове споживання) - коротше прийняли рішення проексперементувати Зробили десяток фальшивих і розставили .... Ті які мали коло себе фальшантени старлінків - ті педераційники розгатили дронами відразу.... а без фальшантен-залишили... Ми зраділи і спробували поставити 20м від бліндажа, думаючи що не вдарять - відразу розгатили бліндаж... Тобто ворог розумний і розуміє що панель яка дасть 18 вольт генерації не може знаходитись в сотнях метрів від споживання ( все згенероване піде в нагрів дротів) , а тому зафіксувавши панелі без антенок почав активно дивитись на рух навколо панелей в радіусі думаю метрів 50... от відразу рух і засік(годин за 40)