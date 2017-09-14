RSS
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:46

  Успіх написав:
  pesikot написав:Потужний дроновод ховається під спідницею киці )
Якраз - НЕ ховається!
А хотів би, умовно, 2доби дрони паяти, а 2доби - майже незайманим жіночкам масаж робити😁

То куди подавати резюме?😁
  pesikot написав:Інші - працюють
Ага "вона - працює!"©😁

Де конкретика? Куди звертатись?(по роботі "на благо Батьківщини!") ?

це ти так намагаєшся тролити? чи дійсно хочеш працювати? а зможеш?

подивись, де у вас ракети/шахеди неподалік тебе прилітають, що там є? та й взагалі просто подивись по вакансіям - у Львові не так багато виробництв...

але здається, це тролінг. ти ж недавно сказав - працюєш. чи це було - відчепиться від мене...
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:47

  Сибарит написав:
  _hunter написав:Там же, где и новое берут - на заводах/фабриках... Или это какие-то "утерянные знания Древних Цивилизаций" 🤔

Зайдите в салон Мерседес и попросите продать Вам 123-й...

Юрики в магазины не ходят...
А так-то - вот про Порш история:
https://youtu.be/R8-9oIq1hxw
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:49

  budivelnik написав:...
Таким чином , педерація те що завойовувала 200-300 років - просрала за останні 30 років... і продовжує прискорено просирати
Ще хтось буде й далі розповідати про велику культуру яка розвивається/розширяється?

деградація Раші йде повним ходом. й гадаю ця остання імперія остаточно лясне. перший етап це був розпад срср, другий - розпад власне Раші. тут декілька твердолобих впевнені, що НІКОЛИ. були б більш розумні, написали - маловірогідно. але насправді дуже вірогідно - й наша війна дуже великий каталізатор, особливо в умовах, коли вони це не хочуть визнавати, й маскують проблеми, як можуть 8)
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:49

  Успіх написав:
  pesikot написав:Потужний дроновод ховається під спідницею киці )
Якраз - НЕ ховається!
А хотів би, умовно, 2доби дрони паяти, а 2доби - майже незайманим жіночкам масаж робити😁

То куди подавати резюме?😁
  pesikot написав:Інші - працюють
Ага "вона - працює!"©😁

Де конкретика? Куди звертатись?(по роботі "на благо Батьківщини!") ?

https://www.dateinasia.com/
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:50

А як тобі таке, Ілон Маск?©

*😮 У Харкові з'явився єдиний у Східній Європі біопринтер, який здатен друкувати штучні шкіру, кістки, суглоби та рогівку для трансплантації.*

Біопринтер вартістю 21,4 млн грн закупив та змонтував Харківський національний університет імені В. Каразіна. Апарат здатний створювати штучну шкіру та кісткову тканину для трансплантацій — наприклад, суглоби за остеопорозу чи штучну рогівку у разі опіку.

Таких біопринтерів у світі лише 17. Навіть серед країн Західної Європи їх мають лише Німеччина, Франція та Чехія.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:52

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:Канєш другоє.
Все має своє призначення. В гвинтокрилі розраховано на постійну вібрацію. І роботу при Т повітря від -50 до + 50 (а інколи і вище) . Тому там ціна 10-річного Гарміна тисячі доларів. А станки не конструюються щоб бути під бомбами. Тобі треба 4-й диплом, щоб у тебе світ був без «другоє».

та навіть їжаку понятно, що дешеві електрони від вібрації розтрушуються, міг би не пояснювати






Сучасні промислові верстати (особливо з ЧПК – числовим програмним керуванням) дійсно чутливі до вібрацій та ударів, і це стає критичним у випадках, коли підприємство перебуває під ризиком обстрілів.

🔹 Чому вони чутливі:
• Прецизійна механіка: у верстатах (токарних, фрезерних, шліфувальних, 5-осьових центрів) застосовуються високоточні напрямні, кулькові гвинти, шпинделі, які розраховані на мікрони точності. Будь-які вібрації порушують калібрування та геометрію.
• Електроніка і датчики: система ЧПК, серводвигуни, енкодери – все це боїться ударних навантажень і може “збиватися”.
• Балансування: верстат ставлять на спеціальні антивібраційні подушки та фундамент, щоб навіть мікровібрації від сусідніх цехів не впливали. Ударна хвиля від ракети чи БПЛА набагато сильніша.
• Системи охолодження і мастила: трубопроводи, баки і датчики можуть тріскатися або виходити з ладу від механічних коливань.

🔹 Що реально відбувається під час обстрілів:
• Якщо в безпосередній близькості є вибух (сотні метрів), то ударна хвиля може пошкодити точність налаштувань, розбити скло операторських панелей, викликати мікротріщини в електронних блоках.
• Навіть без прямого влучання обладнання може стати неточним (розбивається геометрія, потрібне нове юстування).
• Якщо уламки проб’ють корпус чи кабелі – верстат зупиниться повністю.

🔹 Як намагаються захищати:
• Розміщують обладнання у заглиблених або підземних цехах.
• Використовують додаткові антивібраційні фундаменти.
• Переміщують найцінніші ЧПК-центри у відносно безпечніші регіони.
• Для менш критичних процесів іноді ставлять дешевші, простіші станки, які легше відновити.

📌 Висновок:
Сучасні високоточні верстати надзвичайно чутливі до вібрацій та ударних хвиль. Навіть якщо підприємство не отримало прямого ураження, саме по собі “трусіння” від вибухів може зробити обладнання непридатним до роботи без ремонту та повторного налаштування.


це показує лиш те, що чатом жпт користуватись вмієш
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:53

  Успіх написав:
  budivelnik написав:Тобто
ворог розумний і розуміє
І це на четвертому році повномасштабки?🤦🏻
А як же чмоні?
Чмобіки?
Алкоголіки?
Тупі синяки з глубінок?
На ржавих коритах, мопедах, роверах роблять наступи і ЧОМУСЬ ще й місцями проривають наш фронт з потужних, підкачаних, всі, як один вишколених воїнів?

Як так?©

там ще ішаки були
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:54

  Сибарит написав:
  _hunter написав:
  Сибарит написав:А где его взять, несовременное оборудование для нового производства?

Там же, где и новое берут - на заводах/фабриках... Или это какие-то "утерянные знания Древних Цивилизаций" 🤔

Зайдите в салон Мерседес и попросите продать Вам 123-й...

люди зайвий раз показують, як вони далекі від реалій виробництва. й чому не вийде зараз відновити виробництво за старими технологіями. за винятком, якщо ці технології десь збереглися - але вони можуть робити щось одне, й не переносяться/не переналаштовуються
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:56

  Успіх написав:*😮 У Харкові з'явився єдиний у Східній Європі біопринтер, який здатен друкувати штучні шкіру, кістки, суглоби та рогівку для трансплантації.*

Біопринтер вартістю 21,4 млн грн закупив та змонтував Харківський національний університет імені В. Каразіна. Апарат здатний створювати штучну шкіру та кісткову тканину для трансплантацій — наприклад, суглоби за остеопорозу чи штучну рогівку у разі опіку.

Таких біопринтерів у світі лише 17. Навіть серед країн Західної Європи їх мають лише Німеччина, Франція та Чехія.

насправді це більше відноситься до тих, хто такий біопринтер ВИРОБИВ. 8)
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 18:58

  Shaman написав:люди зайвий раз показують, як вони далекі від реалій виробництва. й чому не вийде зараз відновити виробництво за старими технологіями. за винятком, якщо ці технології десь збереглися - але вони можуть робити щось одне, й не переносяться/не переналаштовуються

ти в нас близький до виробництва
