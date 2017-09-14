Hotab написав:

flyman написав: Hotab написав: Канєш другоє.

Все має своє призначення. В гвинтокрилі розраховано на постійну вібрацію. І роботу при Т повітря від -50 до + 50 (а інколи і вище) . Тому там ціна 10-річного Гарміна тисячі доларів. А станки не конструюються щоб бути під бомбами. Тобі треба 4-й диплом, щоб у тебе світ був без «другоє». Канєш другоє.Все має своє призначення. В гвинтокрилі розраховано на постійну вібрацію. І роботу при Т повітря від -50 до + 50 (а інколи і вище) . Тому там ціна 10-річного Гарміна тисячі доларів. А станки не конструюються щоб бути під бомбами. Тобі треба 4-й диплом, щоб у тебе світ був без «другоє».

та навіть їжаку понятно, що дешеві електрони від вібрації розтрушуються, міг би не пояснювати та навіть їжаку понятно, що дешеві електрони від вібрації розтрушуються, міг би не пояснювати

Сучасні промислові верстати (особливо з ЧПК – числовим програмним керуванням) дійсно чутливі до вібрацій та ударів, і це стає критичним у випадках, коли підприємство перебуває під ризиком обстрілів.🔹 Чому вони чутливі:• Прецизійна механіка: у верстатах (токарних, фрезерних, шліфувальних, 5-осьових центрів) застосовуються високоточні напрямні, кулькові гвинти, шпинделі, які розраховані на мікрони точності. Будь-які вібрації порушують калібрування та геометрію.• Електроніка і датчики: система ЧПК, серводвигуни, енкодери – все це боїться ударних навантажень і може “збиватися”.• Балансування: верстат ставлять на спеціальні антивібраційні подушки та фундамент, щоб навіть мікровібрації від сусідніх цехів не впливали. Ударна хвиля від ракети чи БПЛА набагато сильніша.• Системи охолодження і мастила: трубопроводи, баки і датчики можуть тріскатися або виходити з ладу від механічних коливань.🔹 Що реально відбувається під час обстрілів:• Якщо в безпосередній близькості є вибух (сотні метрів), то ударна хвиля може пошкодити точність налаштувань, розбити скло операторських панелей, викликати мікротріщини в електронних блоках.• Навіть без прямого влучання обладнання може стати неточним (розбивається геометрія, потрібне нове юстування).• Якщо уламки проб’ють корпус чи кабелі – верстат зупиниться повністю.🔹 Як намагаються захищати:• Розміщують обладнання у заглиблених або підземних цехах.• Використовують додаткові антивібраційні фундаменти.• Переміщують найцінніші ЧПК-центри у відносно безпечніші регіони.• Для менш критичних процесів іноді ставлять дешевші, простіші станки, які легше відновити.📌 Висновок:Сучасні високоточні верстати надзвичайно чутливі до вібрацій та ударних хвиль. Навіть якщо підприємство не отримало прямого ураження, саме по собі “трусіння” від вибухів може зробити обладнання непридатним до роботи без ремонту та повторного налаштування.