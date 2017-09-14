Успіх написав:*😮 У Харкові з'явився єдиний у Східній Європі біопринтер, який здатен друкувати штучні шкіру, кістки, суглоби та рогівку для трансплантації.*
Біопринтер вартістю 21,4 млн грн закупив та змонтував Харківський національний університет імені В. Каразіна. Апарат здатний створювати штучну шкіру та кісткову тканину для трансплантацій — наприклад, суглоби за остеопорозу чи штучну рогівку у разі опіку.
Таких біопринтерів у світі лише 17. Навіть серед країн Західної Європи їх мають лише Німеччина, Франція та Чехія.
насправді це більше відноситься до тих, хто такий біопринтер ВИРОБИВ.
Муха зробить біоробота. Перший крок засвоїв : я його навчив користуватись ЖПТ
Shaman написав:люди зайвий раз показують, як вони далекі від реалій виробництва. й чому не вийде зараз відновити виробництво за старими технологіями. за винятком, якщо ці технології десь збереглися - але вони можуть робити щось одне, й не переносяться/не переналаштовуються
насправді це більше відноситься до тих, хто такий біопринтер ВИРОБИВ.
хотаб сказав "від вібрацій може пошкодитись"
Hotab написав:ЛАД Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись.
ЛАД написав:... Речь не идёт о какой-то торговой войне или чём-то подобном. Речь только о том, кому быстрее удастся - Китаю освоить передовые микросхемы или США с союзниками производство редкоземов и магнитов. Надеются, что США опередит.
а ви не розумієте, що відповідь очевидна.
для виробництва сучасних чипів потрібна комбінація декількох складних технологій, якими усіма не володіє ЖОДНА країна. Китай звичайно теж. навіть японці відстають. я взагалі не чув, щоб Китай виробляв обладнання для чипів, він всі чипи робить на імпортному обладнанні.
а всі ці підкоземельні метали - перевага Китаю базується на тому, що за допомогою демпінгу й державних субсидій тупо душив конкурентів по всьому світу. схоже це було цілеспрямована кампанія. але поклади цих мінералів є багато де. потрібен лише час, щоб почати видобування й побудувати нові заводи. гадаю, кілька років.
Ситуація на фронті загострюється: найближчими днями очікується новий наступ РФ Також у звіті ISW зазначається, що найближчими тижнями Росія, ймовірно, посилить удари по Україні, прагнучи використати поповнені запаси ракет та безпілотників і погіршити стан української енергетичної інфраструктури напередодні зими. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/721 ... -ce-vidomo
І це на четвертому році повномасштабки?🤦🏻 А як же чмоні? Чмобіки? Алкоголіки? Тупі синяки з глубінок? На ржавих коритах, мопедах, роверах роблять наступи і ЧОМУСЬ ще й місцями проривають наш фронт з потужних, підкачаних, всі, як один вишколених воїнів?
ЛАД написав:... Речь не идёт о какой-то торговой войне или чём-то подобном. Речь только о том, кому быстрее удастся - Китаю освоить передовые микросхемы или США с союзниками производство редкоземов и магнитов. Надеются, что США опередит.
...... але поклади цих мінералів є багато де. потрібен лише час, щоб почати видобування й побудувати нові заводи. гадаю, кілька років.
С редкоземами проблема не в том, что они особо редкие - проблема в том, что там, где они есть - их концентрация низка. А очистные заводы сильно бьют по экологии. Поэтому построить если где и получится - в какой-то Австралии...