Додано: Нед 31 сер, 2025 20:17

Сибарит написав: ЛАД написав: Hotab написав: ЛАД

Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись. Ну зараз і електроніка в станках інша. Яка навіть від вібрацій може пошкодитись. Не убеждён, что вытачивать болванки для снарядов нельзя на старом оборуовани без особой электроники.

Собирать дроны точно можно.

Да и ракеты в Союзе производили не на сегодняшних станках. И неплохо получалось.

А где его взять, несовременное оборудование для нового производства? А где его взять, несовременное оборудование для нового производства?

Не могу ничего сказать о сегодняшней ситуации. Просто не знаю.Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?P.s. Глянул одним глазом токарные станки. Был такой, например, 16К20. Выпускался на Московском станкостроительном заводе «Красный пролетарий» с 1956 по 1991 год. "Станок являлся одним из самых массовых универсальных станков в СССР. Сейчас станок также широко используется в странах постсоветского пространства". Заменён на более современную модель МК6056 повышенной точности. () По 1-мин. видеоне похоже, что он с ЧПУ.Попалась ещё реклама нового китайского токарно-винторезного станка CDS6250B/1500 мм, 2025 года выпуска -. Цена - 960 000 грн/штука. Тоже не похож на ЧПУ. Возможно, ошибаюсь.Но не думаю, что так уж сложно при необходимости возобновить производство старого 16К20.