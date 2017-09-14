RSS
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:19

Добавлю о Харьковском станкозаводе:
По состоянию на начало 2016 года в связи со снижением платежеспособного спроса на новые станки завод переориентировал производство на ремонт ранее изготовленных станков и выпуск бытовых замков
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:26

  Сибарит написав:.........
Шутка хороша, но проблему UA обозначил достаточно серьезную. Много ли найдется у нас специалистов, умеющих работать на станках с ручным управлением?
Для подготовки классного токаря-универсала высокого разряда требуются годы.
Токаря 2-3 разряда достаточно недели.
А для работы на полуавтомате вообще ничего не нужно - поставили , сказали пару слов, что делать, и вперёд.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:31

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но не думаю, что так уж сложно при необходимости возобновить производство старого 16К20.

На московском заводе? 😁

Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки.
Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве.
И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример.
Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?


я НЕ технарь (хотя и имел занятость на производстве ТяжМаш-а, участвовал в планерках генерального). Насколько понимаю, вопрос - в массовом копировании сравнительно примитивных болванок в пределах допусков (т.е., речь НЕ идет о штучной/индивидуальной, экспериментальной какой-нить продукции). Для этих целей станок с ЧПУ - идеален: заложил программу и он штампует (В ОТЛИЧИЕ от "дяди Васи" даже высокого разряда, который с бодуна или "встав не с той ноги" - может давать больше ДОПУСТИМОГО процента брака (т.е., продукции с превышением допусков), тем самым расходуя заготовки сверх нормы).
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:41

  Миша-клиент написав:
  ЛАД написав:.............
Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки.
Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве.
И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример.
Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?

я НЕ технарь (хотя и имел занятость на производстве ТяжМаш-а, участвовал в планерках генерального). Насколько понимаю, вопрос - в массовом копировании сравнительно примитивных болванок в пределах допусков (т.е., речь НЕ идет о штучной/индивидуальной, экспериментальной какой-нить продукции). Для этих целей станок с ЧПУ - идеален: заложил программу и он штампует (В ОТЛИЧИЕ от "дяди Васи" даже высокого разряда, который с бодуна или "встав не с той ноги" - может давать больше ДОПУСТИМОГО процента брака (т.е., продукции с превышением допусков), тем самым расходуя заготовки сверх нормы).
Для этих целей достаточен гораздо более простой и дешёвый полуавтомат без всякого ЧПУ.
"дядя Вася" высокого разряда не позволит себе работать так, как вы описываете.
За достаточно редкими исключениями. Это рабочая аристократия.
И никакой нормальный руководитель не поставит такого "дядю Васю" на "массовое копирование сравнительно примитивных болванок в пределах допусков". Всё равно, что микроскопом гвозди забивать.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:43

  Миша-клиент написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:На московском заводе? 😁

Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки.
Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве.
И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример.
Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?

(В ОТЛИЧИЕ от "дяди Васи" даже высокого разряда, который с бодуна или "встав не с той ноги" - может давать больше ДОПУСТИМОГО процента брака (т.е., продукции с превышением допусков), тем самым расходуя заготовки сверх нормы).

А на фронте, что избыток штурмовиков образовался? 🤔 - так-то военную приёмку лет 100 тому назад придумали - в том числе и по этой причине
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:56

аналог дрона
https://www.youtube.com/shorts/jUQoT7QGJTM
Україна - понад усе!©

  flyman написав:аналог дрона
https://www.youtube.com/shorts/jUQoT7QGJTM

Це коли б Успіхи прийшли до влади, то отак би зношені нетойвосні пілотки літали б без гелікоптерів! :mrgreen:
І, звичайно, якщо "раптом війна", то вони б і йшли, і летіли б У ПЕРШИХ рядах!!!
І воювали б до перемоги, або до зношення!

Я б їм показав, як треба Батьківщину любити, а не Занзібар!!!
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:05

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Дякую
Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації
Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий....
Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Чозабред? :shock: — у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке :?: - инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
А 200 метрів довжини дроту-порахував?
А те що це не сіп в 11мм2 а щось тоненьке -порахував?
А те що 95% це розрахункова величина. а в реалі на потужностях в 50-60ватт - дай Бог щоб віддало 80% (понижайка) і 80% (повишайка - порахував...
НЄ..
То йди на три букви, за свій 3,14здєж
А за пораду -дякую
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:09

  ЛАД написав:Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?

Є.
Проблема масово "виточить" снаряд, не болванку.
У москалів воно теж ЧПУ.
Старі верстати в основному на металобрухт поздавали.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?
Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?
Пів року тому робив прості кутові шестерні сателіта диференціала..
Знайшов тільки в Києві по 3800 штука, але зробили або не з тої сталюки, або не так закалили... коротше фуфло.
Почав цікавитись як це в китайців виходить..
Виявилось що вони ці шестерні взагалі на зубонарізних не нарізають... вони їх штампують...
Тому те що колись було в кожному колгоспі(токарний станок як репарація з рейху+ токар ( син того хто рейх переміг)) - то тепер людина з руками - на вагу золота
людина з руками і станком який ловить десяті - взагалі мрія...

А от станків з ЧПУ-є валом... от тільки проблема
В них така вартість що коли я з своїми десятьма штуками шестерьонок підійшов то мені виставили ціну 10400 ... за штуку.
ПС
весь диференціал коштує 16000.
