Сибарит написав:......... Шутка хороша, но проблему UA обозначил достаточно серьезную. Много ли найдется у нас специалистов, умеющих работать на станках с ручным управлением?
Для подготовки классного токаря-универсала высокого разряда требуются годы. Токаря 2-3 разряда достаточно недели. А для работы на полуавтомате вообще ничего не нужно - поставили , сказали пару слов, что делать, и вперёд.
ЛАД написав:Но не думаю, что так уж сложно при необходимости возобновить производство старого 16К20.
На московском заводе? 😁
Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки. Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве. И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример. Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?
я НЕ технарь (хотя и имел занятость на производстве ТяжМаш-а, участвовал в планерках генерального). Насколько понимаю, вопрос - в массовом копировании сравнительно примитивных болванок в пределах допусков (т.е., речь НЕ идет о штучной/индивидуальной, экспериментальной какой-нить продукции). Для этих целей станок с ЧПУ - идеален: заложил программу и он штампует (В ОТЛИЧИЕ от "дяди Васи" даже высокого разряда, который с бодуна или "встав не с той ноги" - может давать больше ДОПУСТИМОГО процента брака (т.е., продукции с превышением допусков), тем самым расходуя заготовки сверх нормы).
Був станкозавод і в Харкові. Він, правда, робив шліфувальні станки. Але якщо таке випускалося на московському заводі, то, можливо, і ще десь. І відновлювати не обов'язково в Москві. І цікаво, може, хто знає докладніше про китайський, кот. я привів в приклад. Або просто про сучасні металообробні верстати - дійсно немає найпростіших без ЧПУ і не напханих електронікою?
Для этих целей достаточен гораздо более простой и дешёвый полуавтомат без всякого ЧПУ. "дядя Вася" высокого разряда не позволит себе работать так, как вы описываете. За достаточно редкими исключениями. Это рабочая аристократия. И никакой нормальный руководитель не поставит такого "дядю Васю" на "массовое копирование сравнительно примитивных болванок в пределах допусков". Всё равно, что микроскопом гвозди забивать.
А на фронте, что избыток штурмовиков образовался? 🤔 - так-то военную приёмку лет 100 тому назад придумали - в том числе и по этой причине
Це коли б Успіхи прийшли до влади, то отак би зношені нетойвосні пілотки літали б без гелікоптерів! І, звичайно, якщо "раптом війна", то вони б і йшли, і летіли б У ПЕРШИХ рядах!!! І воювали б до перемоги, або до зношення!
Я б їм показав, як треба Батьківщину любити, а не Занзібар!!!
budivelnik написав:Дякую Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий.... Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Чозабред? — у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке - инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
А 200 метрів довжини дроту-порахував? А те що це не сіп в 11мм2 а щось тоненьке -порахував? А те що 95% це розрахункова величина. а в реалі на потужностях в 50-60ватт - дай Бог щоб віддало 80% (понижайка) і 80% (повишайка - порахував... НЄ.. То йди на три букви, за свій 3,14здєж А за пораду -дякую
ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов? Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?
Пів року тому робив прості кутові шестерні сателіта диференціала.. Знайшов тільки в Києві по 3800 штука, але зробили або не з тої сталюки, або не так закалили... коротше фуфло. Почав цікавитись як це в китайців виходить.. Виявилось що вони ці шестерні взагалі на зубонарізних не нарізають... вони їх штампують... Тому те що колись було в кожному колгоспі(токарний станок як репарація з рейху+ токар ( син того хто рейх переміг)) - то тепер людина з руками - на вагу золота людина з руками і станком який ловить десяті - взагалі мрія...
А от станків з ЧПУ-є валом... от тільки проблема В них така вартість що коли я з своїми десятьма штуками шестерьонок підійшов то мені виставили ціну 10400 ... за штуку. ПС весь диференціал коштує 16000.