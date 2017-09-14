RSS
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:43

  Миша-клиент написав:
  ЛАД написав:
  Сибарит написав:На московском заводе? 😁

Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки.
Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве.
И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример.
Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?

(В ОТЛИЧИЕ от "дяди Васи" даже высокого разряда, который с бодуна или "встав не с той ноги" - может давать больше ДОПУСТИМОГО процента брака (т.е., продукции с превышением допусков), тем самым расходуя заготовки сверх нормы).

А на фронте, что избыток штурмовиков образовался? 🤔 - так-то военную приёмку лет 100 тому назад придумали - в том числе и по этой причине
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:46

Напомнили быль, ставшую анекдотом. На военный завод в позднем СССР (не скажу какой) завезли японские станки. Как сейчас говорят, в серую, понятно почему. Станки запустили, но они постоянно отказывали. Тогда позвали какого- то опытного гуру. Он посмотрел - говорит - все нормально, только надпись уберите. Надпись убрали - все заработало как надо. А надпись гласила "МАКСИМАЛЬНАЯ ДОПУСТИМАЯ ТОЛЩИНА ЗАГОТОВКИ 100 мм" ))))
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 21:56

аналог дрона
https://www.youtube.com/shorts/jUQoT7QGJTM
1
3
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:05

  _hunter написав:
  budivelnik написав:Дякую
Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації
Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий....
Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Чозабред? :shock: — у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке :?: - инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
А 200 метрів довжини дроту-порахував?
А те що це не сіп в 11мм2 а щось тоненьке -порахував?
А те що 95% це розрахункова величина. а в реалі на потужностях в 50-60ватт - дай Бог щоб віддало 80% (понижайка) і 80% (повишайка - порахував...
НЄ..
То йди на три букви, за свій 3,14здєж
А за пораду -дякую
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:09

  ЛАД написав:Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?

Є.
Проблема масово "виточить" снаряд, не болванку.
У москалів воно теж ЧПУ.
Старі верстати в основному на металобрухт поздавали.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?
Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?
Пів року тому робив прості кутові шестерні сателіта диференціала..
Знайшов тільки в Києві по 3800 штука, але зробили або не з тої сталюки, або не так закалили... коротше фуфло.
Почав цікавитись як це в китайців виходить..
Виявилось що вони ці шестерні взагалі на зубонарізних не нарізають... вони їх штампують...
Тому те що колись було в кожному колгоспі(токарний станок як репарація з рейху+ токар ( син того хто рейх переміг)) - то тепер людина з руками - на вагу золота
людина з руками і станком який ловить десяті - взагалі мрія...

А от станків з ЧПУ-є валом... от тільки проблема
В них така вартість що коли я з своїми десятьма штуками шестерьонок підійшов то мені виставили ціну 10400 ... за штуку.
ПС
весь диференціал коштує 16000.
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:12

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Дякую
Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації
Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий....
Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Чозабред? :shock: — у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке :?: - инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
А 200 метрів довжини дроту-порахував?
А те що це не сіп в 11мм2 а щось тоненьке -порахував?
А те що 95% це розрахункова величина. а в реалі на потужностях в 50-60ватт - дай Бог щоб віддало 80% (понижайка) і 80% (повишайка - порахував...
НЄ..
То йди на три букви, за свій 3,14здєж
А за пораду -дякую

На відстані батарея заряджає якійсь Ecoflow, від нього дроти 220 V, бажано прикопать.
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:13

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?
Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?

Очень сомневаюсь.
Кому нужно выпускать простой железный станок, если можно добавить немножко электроники, продать его значительно дороже и заработать больше?
На это накладывается ещё и то, что прогресс сделали фетишем. Даже огромные корпорации выбрасывают огромные средства на "прогресс", который им ничего не даёт.
Нет в нынешнем мире места простым вещам.

б/в станків - багато, їх на кожному великому заводі можна купити по ціні х2,х3 від брухту. але навіть в срср складні вироби робили не на звичайних станках - були ті чи інші автоматичні лінії - от їх зараз точно не відновити.

станки з ЧПК не фетиш, а must have в поточному світі, їх не просто так використовують, вони мають одну величезну перевагу - гнучкість
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:14

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Дякую
Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації
Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий....
Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Чозабред? :shock: — у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке :?: - инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
А 200 метрів довжини дроту-порахував?
А те що це не сіп в 11мм2 а щось тоненьке -порахував?
А те що 95% це розрахункова величина. а в реалі на потужностях в 50-60ватт - дай Бог щоб віддало 80% (понижайка) і 80% (повишайка - порахував...
НЄ..
То йди на три букви, за свій 3,14здєж
А за пораду -дякую

Більша напруга, нижчий струм (P = U * A), чи ти думаєш чому ЛЕП мають десятки і сотнкі кіловольт.
1
3
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:14

  UA написав:
  ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?
Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?

Фрезерофщик Щаман и токарь Песикот на них трудится будут, а электромонтер Хотаб обслуживать?

ментопенса поставимо - нехай хоч щось корисне в житті зробить :lol:
