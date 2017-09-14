RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14961149621496314964>
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:12

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Дякую
Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації
Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий....
Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Чозабред? :shock: — у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке :?: - инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
А 200 метрів довжини дроту-порахував?
А те що це не сіп в 11мм2 а щось тоненьке -порахував?
А те що 95% це розрахункова величина. а в реалі на потужностях в 50-60ватт - дай Бог щоб віддало 80% (понижайка) і 80% (повишайка - порахував...
НЄ..
То йди на три букви, за свій 3,14здєж
А за пораду -дякую

На відстані батарея заряджає якійсь Ecoflow, від нього дроти 220 V, бажано прикопать.
Water
 
Повідомлень: 3329
З нами з: 06.03.12
Подякував: 66 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:13

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?
Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?

Очень сомневаюсь.
Кому нужно выпускать простой железный станок, если можно добавить немножко электроники, продать его значительно дороже и заработать больше?
На это накладывается ещё и то, что прогресс сделали фетишем. Даже огромные корпорации выбрасывают огромные средства на "прогресс", который им ничего не даёт.
Нет в нынешнем мире места простым вещам.

б/в станків - багато, їх на кожному великому заводі можна купити по ціні х2,х3 від брухту. але навіть в срср складні вироби робили не на звичайних станках - були ті чи інші автоматичні лінії - от їх зараз точно не відновити.

станки з ЧПК не фетиш, а must have в поточному світі, їх не просто так використовують, вони мають одну величезну перевагу - гнучкість
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9612
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:14

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Дякую
Хоч і відносно примітивний-але добрий вихід з ситуації
Підніму до 60 вольт , збільшу відстань до 200 метрів, а на вході в зарядне поставлю зменшуючий....
Втрачу все одно 30% генерації... але може й варіант.
Чозабред? :shock: — у них КПД 95+% (пусть и максимальная). Так же: нафига "понижайка" на зарядке :?: - инвертор батареи сам заряжает, а вход (у моего) что-то до 400В...
А 200 метрів довжини дроту-порахував?
А те що це не сіп в 11мм2 а щось тоненьке -порахував?
А те що 95% це розрахункова величина. а в реалі на потужностях в 50-60ватт - дай Бог щоб віддало 80% (понижайка) і 80% (повишайка - порахував...
НЄ..
То йди на три букви, за свій 3,14здєж
А за пораду -дякую

Більша напруга, нижчий струм (P = U * A), чи ти думаєш чому ЛЕП мають десятки і сотнкі кіловольт.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40625
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1609 раз.
Подякували: 2854 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:14

  UA написав:
  ЛАД написав:Неужели сегодня нет станков без электроники и пр. прибамбасов?
Обычных токарных, фрезерных... без повышенной точности?

Фрезерофщик Щаман и токарь Песикот на них трудится будут, а электромонтер Хотаб обслуживать?

ментопенса поставимо - нехай хоч щось корисне в житті зробить :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9612
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Water написав:На відстані батарея заряджає якійсь Ecoflow, від нього дроти 220 V, бажано прикопать.
Трошки не так
панель видає 18-20В- повишайка до 60вольт- 200метрів дроту прикопаного в бліндаж-понижайка до 12вольт-моє типу екофлоу з якого є і 5в і 12в постійного і 220в змінного
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26909
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:16

Я взагалі то президент, а унітази пробиваю для душі

  Успіх написав:Це коли б Успіхи прийшли до влади, !!!


Hotab
 
Повідомлень: 16062
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2477 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Більша напруга, нижчий струм (P = U * A), чи ти думаєш чому ЛЕП мають десятки і сотнкі кіловольт.
Дядя-ти дурак?
в тебе генерація-18 вольт, якщо її підняти до 60-220 - це вже втратить половину сенсу(зіжре повишайка) , потім цей дріт треба протягнути в полі , бажано щоб не копати траншею , бажано щоб дріт дешевий, потім понижайка щоб стандартне зарядити -бажано щоб у випадку як посіче , - твоїх струмом не повбивало.

ПС
хоч деколи читайте конкретні умови а не фантазуйте на рівні світу.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26909
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:18

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но не думаю, что так уж сложно при необходимости возобновить производство старого 16К20.

На московском заводе? 😁

Был станкозавод и в Харькове. Он, правда, делал шлифовальные станки.
Но если такое выпускалось на московском заводе, то, возможно, и ещё где-то. И возобновлять не обязательно в Москве.
И интересно, может, кто знает подробнее о китайском, кот. я привёл в пример.
Или просто о современных металлообрабатывающих станках - действительно нет простейших без ЧПУ и не напичканных электроникой?

вище написав - сучасних немає, бо навіщо сучасні прості станки, коли є купа старих. працюють непогано. але чи буде достатньо тієї точності для військової техніки?
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9612
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:б/в станків - багато, їх на кожному великому заводі можна купити по ціні х2,х3 від брухту.
Я передивився десятки цих станків....
Там від ТОКАРНИЙ- тільки назва
Всі приводи мають такі люфти що виточити болт-можна...от тільки гайку до нього не підбереш , треба після виточування обовязково напильником попрацювати..
А про заготовки снарядів з допуском в 0,05 мм і менше - то там навіть шкали такої вже немає.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26909
З нами з: 15.01.09
Подякував: 292 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 31 сер, 2025 22:21

  ЛАД написав:Добавлю о Харьковском станкозаводе:
По состоянию на начало 2016 года в связи со снижением платежеспособного спроса на новые станки завод переориентировал производство на ремонт ранее изготовленных станков и выпуск бытовых замков
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82

наскільки я знаю, Харверст помер давно. образно. ще до війни УПЕК дихав на ладан. на жаль, його ставка на виробництво не спрацювала - дуже сильна конкуренція Китаю на номенклатуру УПЕКа
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9612
З нами з: 29.09.19
Подякував: 775 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
  #<1 ... 14961149621496314964>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 122212
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 305694
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 981240
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.